16. August 2022

Neuer Royal-Liebling? Self-Portrait designt erste Abendtasche

Was ist ein It-Label ohne eigene It-Bag? Bereit, ein neues Mode-Kapitel aufzuschlagen. Das dachte sich offensichtlich das Londoner Label Self-Portrait und bringt mit der Bow Bag jetzt seine allererste Abendtasche auf dem Markt. Das 2013 von Han Chong gegründete Label hat sich in den letzten Jahren zur Anlaufstelle von diversen Promidamen für feminine Kleidung entwickelt und führt seinen klassischen Chic mit verspieltem Twist jetzt in Taschenform weiter. Die kastenförmige Bow Bag vereint klare Linien, glattes Leder und feminine Schleifendetails in Gold oder Glitzer. Damit hat sie nicht nur aufgrund ihrer Marke, die zu einer der liebsten der Royals gehört, Potenzial schon bald am Handgelenk von Herzogin Catherine oder Prinzessin Eugenie zu baumeln.

Die Bow Bag besticht mit elegantem Design und süßen Schleifendetails. © PR/Self-Portrait

Insgesamt ist die Tasche in zwei Größen erhältlich: Die Minigröße eignet sich als damenhafter Begleiter für jede Abendveranstaltung, die Microgröße bildet ihr cooles Pendant und hat gerade für Telefon, Schlüssel und einen Lippenstift Platz. Auf diese Weise soll sich das Design der Tasche sowohl den klassischen Vibe der Marke abdecken, aber gleichzeitig den freien Geist der Selbstporträt-Frau verkörpert, so Han Chong. Da bleibt nur noch zu klären, an welcher Royal Lady wir die Bow Bag wohl als Erstes sehen.

