Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: So setzt sich Gillette Venus gegen Gewalt und Mobbing ein +++ Sylvie Meis entwirft einen Lippenstift +++ Görtz ist insolvent.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

9. September 2022

Gillette Venus und Terre des Femmes auf gemeinsamer Mission gegen Gewalt

Der Hersteller von Rasurprodukten und die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes bieten Workshops für junge Frauen an, die ihnen dabei helfen sollen, sich vor geschlechtsspezifischer Gewalt zu schützen. In den Schulkursen geht es darum, Mädchen im Alter von 14 bis 18 Jahren beizubringen, sich zu verteidigen und Strategien zu entwickeln, die sie gegen Mobbing, Hassrede, sexuelle Belästigung und Gewalt anwenden können. Außerdem lernen sie, wie sie sich für andere Frauen stark machen und einander unterstützen können. So sollen die Maßnahmen online und offline verwendet werden, da Gewalt auf beiden Ebenen stattfindet.

Grund für das Angebot sind die erschreckenden Entwicklungen und anhaltenden Taten, die vor allem Frauen betreffen. Rund die Hälfte aller Mädchen und jungen Frauen haben körperliche oder psychische Gewalt bereits erleben müssen, heißt es in einer Pressemitteilung. Wichtig ist hierbei zu nennen, dass Gewalt im Internet zu einem immer größeren Thema wird und Frauen auch dort angegriffen sowie traumatisiert werden, was jedoch meist nicht so viel Beachtung findet. Egal, ob die Taten in der Realität oder im Internet geschehen: Physische und psychische Gewalt muss strafrechtlich verfolgt und die Täter:innen zur Rechenschaft gezogen werden.

8. September 2022

Der perfekte Nudeton: So sieht der Lippenstift von Sylvie Meis aus

Gemeinsam mit der Kosmetikmarke MAC hat Sylvie Meis einen limitierten Lippenstift kreiert. Als "MAC Maker face" ist sie eine von acht Kreator:innen der neuesten Lippenstifte des Labels. Zu den anderen Designer:innen gehören unter anderem Influencer und Comedian Benito Skinner sowie Youtuberin Noor Stars.

Bei ihrer Lippenstiftfarbe setzt die Moderatorin auf eine Kombination aus Pfirsich- und Nudetönen, um einen klassischen und modernen Look zu kreieren. Auf Instagram schreibt sie dazu, dass sie sich bei der Farbe von ihrem Motto "classy never goes out of style" (auf Deutsch: "Klasse kommt niemals aus der Mode") hat inspirieren lassen. Damit erzeugt die Unternehmerin einen Look, der alltagstauglich ist und dennoch elegant getragen werden kann.

7. September 2022

Görtz ist insolvent

Das Hamburger Schuhunternehmen Görtz muss Insolvenz anmelden. Die Muttergesellschaft Ludwig Görtz GmbH habe ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung beantragt, heißt es von Unternehmensseite. Das bedeutet, dass sich das Management des Unternehmens in den nächsten drei Monaten "konsequent restrukturieren und zukunftssicher aufstellen" möchte. Als Gründe für das schlechte Geschäft sieht man aufseiten des Unternehmens den Ukraine-Krieg, die hohe Inflation und die steigenden Energiepreise. Kunden seien in ihrer Kauflust deswegen extrem eingeschränkt.

Die rund 160 Filialen in Deutschland und Österreich bleiben weiterhin geöffnet. Auch die 1.800 Angestellten würden weiterhin beschäftigt bleiben und ihre Löhne bekommen. In den nächsten drei Monaten übernimmt die Bundesagentur für Arbeit die Zahlungen, ab Dezember 2022 wolle Görtz selbst wieder zahlungsfähig sein.

6. September 2022

Victoria Swarovski erobert den Laufsteg

Zum Start der Fashion Week in Berlin sorgt das Unterwäschelabel Lascana für eine ganz besondere Show, bei der auch Markenbotschafterin Victoria Swarovski auf dem Laufsteg nicht fehlen darf. Neben wunderschönen Inszenierungen von Balletttänzerinnen und Rollschuhläuferinnen stehen die neuesten Unterwäschetrends im Fokus der Show. Ganz vorne mit dabei: Der Look der Fernsehmoderatorin.

Für ihren ersten großen Auftritt auf dem Laufsteg trägt die "Let's Dance"-Moderatorin einen schwarzen Body mit Glitzerelementen von Lascana und dazu einen großen Tüllrock in verschiedenen Lilatönen von der Designerin Katia Convents. Auch prominente Gäst:innen wie Celine Bethmann oder Jorge Gonzales sind sichtlich begeistert von ihrem Look und teilen Videos des Auftritts auf ihren Instagram-Kanälen.

5. September 2022

Frauke Ludowig bringt Hautpflegeserie auf den Markt

Frauke Ludowig ist 58 Jahre alt, ansehen tut man ihr das nicht. Die TV-Moderatorin tut vieles für ihr Äußeres, weiß genau, worauf es in Sachen Pflege ankommt. Von ihrem Wissen können nun auch ihre Fans, Follower:innen und TV-Zuschauer:innen profitieren. Wie Frauke bei Instagram verkündet, launcht sie eine eigene Skin Care. "Aufregender Tag heute! Endlich darf ich es sagen! Nach einer zweijährigen Arbeit mit einem fantastischen Team, bringe ich bald meine eigene Skin Care Pflegelinie auf den Markt", schreibt sie unter ein Foto, auf dem sie ganz natürlich aussieht. Sie trägt kaum Make-up, ein simples graues T-Shirt und Jeans, die Haare sind aus dem Gesicht gesteckt.

In Zusammenarbeit mit QVC kommt die Pflegelinie heraus, wird den Namen "pur lu" tragen. Am 23. Oktober 2022 kommen die Produkte auf den Markt, bis dahin bekommt man weitere Infos auf dem Instagram-Account des Labels.

Den Ticker von letzter Woche verpasst?

Die Mode- und Beauty-News der letzten Tage findet ihr hier.