Silver French Nails Der perfekte Nagellack-Trend für Silvester

Über die Feiertage darf's ruhig ein bisschen mehr sein – das gilt auch für unsere Maniküre. Wir verraten euch alles über den angesagtesten Nagellack-Trend an Silvester.

Auch wenn wir den letzten Abend dieses Jahres vielleicht nicht so ausgiebig feiern können, wie wir es uns erhofft haben, darf ein gewisses Maß an Glamour und Eleganz nicht fehlen. Das gilt auch für unsere Maniküre: Silver French Nails sind dieses Jahr nicht nur total angesagt! Das Beste daran: Die Nailart ist so schön, dass sie gerne über die Silvesternacht hinaus bleiben und uns die ersten Wochen des neuen Jahres verzaubern darf. Wir verraten euch alles über das Upgrade, das klassische French Nails jetzt bekommen.

Silver French Nails: Das steckt hinter dem Nagellack-Trend

French Nails, also schlichte Nägel, die nur an der Spitze helle Highlights haben, sind ein zeitloser Klassiker. In diesem Jahr waren besonders farbige Varianten beliebt. Statt einem klassischen Weiß tunkten wir unsere Nagel-Spitzen in Rot, Schwarz oder Dunkelblau.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Für Silvester greifen wir zu metallischen Farben und verzieren unsere Fingerspitzen mit kleinen Highlights. Ein besonders schöner Kontrast entsteht durch die Kombination aus einer natürlichen, zurückhaltenden Farbe und dem silbernen Nagellack. Und das Schönste daran: Dieser Trend ist so vielseitig wie kaum ein anderer! Er funktioniert bei langen und kurzen Nägeln – und auch bei der Form der Fingernägel sind dir keine Grenzen gesetzt.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Sogar bei der Auswahl des silbernen Lackes selbst steht Kreativität an erster Stelle. Ein glitzernder Nagellack wirkt extravagant und ist ein toller Eye-Catcher. Einen metallischen Silber-Ton kannst du im Alltag vielleicht besser stylen und damit legeren oder minimalistischen Outfits das gewisse Etwas verpassen.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Auch Stars lieben Silver French Nails

Natürlich ist der Nagellack-Trend auch in der Promi-Welt angekommen. Ganz vorne mit dabei: Sängerin und Style-Queen Beyoncé, 40, die ihre silbernen French Nails zum Glitzer-Outfit von Balenciaga und Gucci trägt.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Sie macht vor, wie wandelbar die Silver French Nails sind: Anstatt sich nur die obere Spitze zu lackieren, zieht die Sängerin den matt-silbernen Lack fast bis zur Hälfte des Nagels herunter und setzt mit geometrischen Formen kleine Details. Wir finden: Absolut schick – nicht nur zu Silvester!

Verwendete Quellen: instagram.com, glamour.de