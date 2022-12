Mit der Discohose wirst du an Silvester zum Hingucker

von Helen Kreimer Die Silversterparty steht an und dir fehlt noch das passende Outfit? Lass dich von dem Discohosen-Trend inspirieren und kreiere den perfekten Look für den Start ins neue Jahr.

Schon das ganze Jahr über lagen farbige Outfits total im Trend. Das hört auch 2023 nicht auf. Und wenn nicht an Silver in knalligen Farben auftauchen, wann dann? Wie wäre es also mit einer Discohose als Hingucker zu deinem Silvesteroutfit?

Discohose: So stylst du sie

Stars wie Khloé Kardashian machen es vor. Sie tragen den Metallic-Look schon längst nicht mehr nur zur Partys. Was genau eine Discohose ist und wie du sie am elegantesten kombinierst, verraten wir dir im Video. Zeit, farbenfroh ins neue Jahr zu starten.

