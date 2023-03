von Pia Goward Die Haut ist im Winter gern mal etwas trocken und spröde. Skin Flooding kann da helfen, wieder einen strahlenden Teint zu bekommen.

Draußen wehen kalte Winde und drinnen erwartet uns trockene Heizungsluft. Da kann unsere Haut schon mal durcheinanderkommen und spröde Hautstellen entwickeln. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern ist auch unangenehm. Es spannt, es juckt und pellt sogar manchmal ein bisschen. Um dem entgegenzuwirken, soll die Haut mit Feuchtigkeit quasi überflutet werden. Daher kommt auch der Name des neuesten Beauty-Trends, Skin Flooding.

Was ist Skin Flooding?

Beim Skin Flooding geht es darum, die Haut mit so viel Feuchtigkeit wie möglich zu pflegen, damit raue Hautpartien gar keine Chance bekommen. Oftmals verwenden wir falsche Produkte, deren Inhaltsstoffe noch dazu beitragen, dass unsere Haut austrocknet. Daher ist beim Skin Flooding vor allem wichtig, dass Beauty-Produkte mit den richtigen Ingredienzen verwendet werden. Für den gesamten Prozess braucht es aber zum Glück nicht viel, denn um eure Haut mit Feuchtigkeit zu fluten, sind nur drei Produkte notwendig.

Welche Produkte brauche ich dafür?

Beim Skin Flooding sind es vor allem Basic-Produkte, die unserer Haut guttun und ihr genügend Nährstoffe liefern. Was ihr dafür braucht, sind eine milde Reinigung, ein Serum und ein Moisturizer.

Reinigungscreme

Die Reinigung ist das A und O der Gesichtspflege und sollte für eine gesunde Hautbarriere nicht zu stark formuliert sein. Milde Stoffe können nämlich auch für eine porentiefe Reinigung sorgen, ohne dabei die Epidermis anzugreifen und aufzurauen. Wählt am besten eine Reinigungslotion, -creme oder -milch, da sie sanfter zur Haut sind als ein Gel oder ein Schaum.

Feuchtigkeitsserum

Das Serum ist der Bote. Das bedeutet, dass er die Haut dabei unterstützt, die Feuchtigkeit auf der Haut zu bündeln und einzuschleusen. Das gelingt am besten mit einem Hyaluronserum, das den Hyalurongehalt in unserer Haut bei regelmäßiger Anwendung erhöht und somit nicht nur der Trockenheit entgegenwirkt, sondern auch bei Falten helfen kann. Wollt ihr die ebenfalls bekämpfen, hilft auch die Einnahme von Kollagen. Schaut in unserem Kollagen-Pulver Test vorbei, um mehr darüber zu erfahren.

Moisturizer

Der Moisturizer bildet das Schlusslicht beim Skin Flooding und sorgt dafür, dass die in der Haut gespeicherte Feuchtigkeit auch erhalten bleibt. Er versiegelt sozusagen unsere Epidermis und spendet zusätzlich noch weitere Feuchtigkeit, wodurch auch der gesunde Glanz entsteht, den wir noch von Kinderhaut kennen. Und genauso weich wie die Haut von Kindern wird auch eure sein nach dieser einfachen Pflegeroutine.

Wie wende ich die Produkte am besten an?

Die Produkte sind gefunden, jetzt geht es an die Anwendung, denn die ist genauso wichtig. Ihr geht am besten wie folgt vor:

Das Gesicht wird für 60 Sekunden mit der Lotion oder der Milch gründlich gereinigt und abschließend mit lauwarmem Wasser gewaschen, damit keine Rückstände auf der Haut bleiben. Tupft das Gesicht nur leicht mit einem frischen Handtuch ab. Das solltet ihr bestenfalls alle vier Tage wechseln, damit ihr die darauf enthaltenen Bakterien nicht wieder auf dem Gesicht verteilt. Das Gesicht sollte sich immer noch ein bisschen feucht anfühlen. Jetzt folgt das Serum, mit dem ihr die auf dem Gesicht befindliche Feuchtigkeit in die Haut einarbeitet. Dafür reicht eine Menge, die ungefähr so groß ist wie ein 20-Cent-Stück. Tragt es auf eure Haut auf und klopft es sanft ein. Der letzte Schritt beinhaltet den Moisturizer, den ihr nach zwei Minuten Wartezeit in massierenden Bewegungen (ohne Druck) auftragt. Auch hier reicht eine Menge in der Größe eines 20-Cent-Stücks. Nun ist das Skin Flooding abgeschlossen. Wiederholen könnt ihr den Prozess jeden Abend.

