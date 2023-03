Skincare 2023: Diese 5 Trends revolutionieren jetzt unsere Hautpflege

Vom Superwirkstoff gegen Pigmentflecken und Akne bis zum technischen Tool gegen Falten. Wir stellen euch die Skincare-Neuheiten des Jahres vor.

Die Haut gilt im Volksmund als der Spiegel der Seele. Zu wenig Schlaf, Stress, Sorgen, eine schlechte Ernährung und hormonelle Schwankungen präsentieren sich hier auf dem Silbertablett. Zusätzlich bleibt der Zeiger der Uhr auch nicht stehen: Fältchen und Pigmentflecken gesellen sich schneller auf das Gesicht, als man schauen kann. Der Faltenbildung ein Ende setzen? Endlich einen Power-Wirkstoff gegen fiese Aknenarben oder dunkle Ringe unter den Augen erhalten? Die Skincare-Branche steht nicht still. Auch 2023 zeichnen sich deshalb wieder spannende Trends ab, die darauf abzielen, dass sich jede:r wohl in seiner Haut fühlt.

1. Chebula: Super-Wirkstoff gegen Falten und Unreinheiten

Ein exotischer Name, der es in sich hat UND bereits seit Jahrhunderten zum Einsatz als Heilmittel kommt — vor allem in Südostasien. Die ayurvedische Frucht zählt mit zu den kraftvollsten Antioxidantien der Natur und eignet sich damit hervorragend, um gegen freie Radikale zu kämpfen. Freie Radikale, die zu oxidativem Stress und damit zu Fältchen und Unreinheiten führen. Genau hier setzt die Kraft von Chebula an. Der Wirkstoff der Pflanze hilft, Fältchen zu minimieren als auch Unebenheiten im Hautton auszugleichen. Durch einen zusätzlichen Feuchtigkeitskick sieht die Haut zudem strahlender aus. Wer auch keine Abstriche machen muss? Personen, deren Haut zu Unreinheiten neigt. Chebula wirkt entzündungshemmend!

2. Hypochlorsäure: Das Desinfektionsmittel der Natur

Die schwache Säure mit niedrigem pH-Wert verfügt über starke antimikrobielle Eigenschaften und ist mittlerweile in Cleansern und Seren zu finden. In richtiger, professioneller Verwendung ist es aggressiv gegenüber schädlichen Bakterien, desinfiziert, ist aber dennoch sanft bei empfindlicher Haut. Bei Akne, Ekzemen und Psoriasis ist es in Cremes das Mittel der Wahl. Doch, Achtung: Diese Säure hat nichts mit den ätzenden Reinigungsmitteln für Schwimmbecken oder Badezimmer zu tun. Der Wirkstoff bezieht sich auf die Inhalte der Hauptpflege in Drogerien und Co. Übrigens: Hypochlorsäure wird von unseren weißen Blutkörperchen produziert, welche wiederum Bakterien und Reizstoffe abtöten. Körperfremd ist die Säure damit definitiv nicht.

3. Probiotika: Für eine gesunde Hautbarriere

Eine ebenmäßige Haut hängt auch mit dem Mikrobiom zusammen, der Hautflora. Diese bildet ein Schutzschild und stellt die Verbindung zwischen Körper und der äußeren Welt dar. Schädliche Umwelteinflüsse werden von ihr gebeten, bitte draußen zu bleiben. Zumindest, wenn sie intakt ist. Probiotika können helfen, die Barriere durch Mikroorganismen wie Milchsäurebakterien, Bifidobakterien und Hefen zu unterstützen. Sie kommen vor allem bei Akne, Rosazea oder empfindlicher Haut zum Einsatz, da sie helfen können, Entzündungen zu reduzieren, den pH-Wert der Haut auszubalancieren, die Hautbarriere zusätzlich zu stärken und die Feuchtigkeitsversorgung der Haut zu verbessern.

4. Notox-Treatments: Geräte für zu Hause

Jugendliche, strahlende Haut: Manchmal ist Botox für längerfristigen Erfolg das Mittel der Wahl. Doch, Injektionen stellen wirkliche Eingriffe in das Gesicht dar — sind sowohl mit Risiken, Zeit als auch Kosten verbunden. Den Zahn der Zeit hält man nun mit "Notox" auf. Klingt wie Botox, ist es aber nicht. Tatsächlich handelt es sich um Optimierungen, die auf leistungsstarken und modernsten Anti-Aging-Technologien beruhen, die Anwender:innen bequem von zu Hause aus nutzen können. Hierzu zählen Massage-Geräte mit Nanostrom, welche die Gesichtsmuskeln straffen und formen — aber auch Microneedle-Therapien für zu Hause, welche bei der Bekämpfung kleinerer Narben sehr beliebt sind. Stark im Kommen: LED-Masken mit Nahinfrarot. Sie regen die Durchblutung an und fördern die Kollagenbildung, was zu einem strafferen Hautbild führen soll.

5. Ganzheitlich: Skincare für die Lymphe

Was wäre, wenn die eigene Hautpflege auch etwas für die Lymphe tun würde? Iräye ist Vorreiter und hat eine topische Hautcreme auf den Markt gebracht, die nicht nur Fältchen glättet, sondern auch am Lymphsystem der Haut ansetzt. Dieses ist nämlich zuständig für die Gesundheit der Haut und damit der Verwirklichung der eigenen Ausstrahlung. Das Lymphactive-Complex kurbelt demnach das natürliche Entgiftungssystem der Haut an und soll so schädliche Verunreinigungen beseitigen, Entzündungen verringern und den Abbau von Elastin und Kollagen verlangsamen. Die Wirkung im Außen wird hier also auch durch die Arbeit von Innen erzielt — clever!