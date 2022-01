Soap Brows DER Beauty-Trend für perfekt geformte Augenbrauen

Augenbrauen sind super zu stylen, ob dünn und zart, gerade oder natürlich buschig, wie sogenannte Soap Brows. Aber was genau ist das eigentlich und wie bekommt ihr selbst den Look hin?

Morgens könnten Männer und Frauen immer ewig im Badezimmer stehen, denn allein schon für Augenbrauen gibt es jede Menge Beauty, die nur darauf wartet, gekauft und anschließend verwendet zu werden. Ob ein Augenbrauenstift zum Nachzeichnen, Auffüllen und Betonen der Augenbrauen, heller Lidschatten zum Akzentuieren und Highlighten der Augenbrauen oder Brauen-Gel, um die Brauen perfekt formen zu können, euer Beauty-Schrank könnte schon ohne Make-up regelrecht überquellen.

Tut er ja vielleicht auch – aber braucht ihr das wirklich alles oder könnt ihr euch künftig davon etwas sparen? Wir sagen JA, denn Brauen-Gel braucht ihr definitiv nicht, wenn ihr den angesagten Look der Soap Brows nachstylen möchtet. Was ihr dafür alles braucht und beachten müsst, wir verraten es euch.

Was sind Soap Brows?

Soap Brows sind im wahrsten Sinne des Wortes mit Seife gebürstete und perfekt in Form gebrachte Augenbrauen, die in der Regel natürlich und dicht buschig sind. Mag im ersten Moment jetzt vielleicht etwas komisch klingen, ist es aber gar nicht. Besser noch: Das Styling ist super einfach, kostet überhaupt nicht viel und erfordert keine Vorkenntnisse. Mit diesem Look werdet ihr garantiert zum Hingucker.

Welche Seife für Soap Brows?

Für eure Augenbrauen solltet ihr nicht einfach irgendeine Seife verwenden, denn viele Seifen enthalten Farb- und Duftstoffe und die reizen nur unnötig eure Haut, können Rötungen hervorrufen und einen weißen, unschönen Schleier auf den Augenbrauen hinterlassen – und den will wirklich keiner haben.

Wenn ihr euch nur selten bis gar nicht dick mit Make-up schminkt, könnt ihr super zu einer Glycerinseife oder Kernseife greifen. Diese sollten bestenfalls neutral und in natürlichen Farben daher kommen, um keine farbigen Rückstände auf der Augenbrauenbürste zu hinterlassen. Alternativ eignen sich aber auch spezielle "Brow Soaps", die ihr easy in Beauty-Stores bekommt.

Tragt ihr hingegen euer Make-up eher dick im Gesicht auf, solltet ihr auf Soap Brows verzichten und eure Augenbrauen weiterhin mit herkömmlichem Brauen-Gel in Form bringen, denn ansonsten kann sich euer Make-up im Gesicht durch die Anwendung mit Seife lösen. Das Gute an Brauen-Gel ist, dass die feinen Härchen direkt fixiert und in Form gebracht werden und das Ergebnis super natürlich wirkt.

Wie funktioniert der Augenbrauen-Look?

Seit etlichen Jahren setzen Make-up-Künstler/-innen schon auf Soap Brows. Ihr Geheimtipp: Um die Augenbrauen perfekt zu bürsten und zu fixieren, verwenden sie Seife statt Brauen-Gel, denn das verdichtet noch mal besser eure Augenbrauen, verleiht den Augenbrauen außerdem einen besseren Halt und lässt sie generell voller und natürlicher aussehen. Hinzukommt, dass eure Augenbrauen nach der Anwendung mit Seife im Vergleich zu Brauen-Gel nicht so hart werden. Was will man mehr in der Beauty!

So geht's:

Feuchtet die Augenbrauenbürste mit etwas Wasser an. Fahrt dann mit der Augenbrauenbürste über die Seife auf und ab, bis die Bürste vollständig benetzt ist. Geht dann damit von unten nach oben über eure Augenbrauen und bringt sie in die von euch gewünschte natürliche Form. Wenn die Augenbrauen getrocknet sind, könnt ihr mit einem Augenbrauenstift Kleine mögliche Lücken in euren feinen Härchen könnt ihr zusätzlich noch mit dem Augenbrauenstift oder mit einem Augenbrauenpuder Wer von euch dann noch zusätzlich die feinen Härchen besonders schön in Szene setzen möchte, der kann zum Schluss einen schimmernden Lidschatten Highlighter

