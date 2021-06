Sophia Thiel: "Früher war ich Sklave des Essens"

In GLOSSIP – dem GALA Beauty-Podcast – entführen wir Sie in eine noch schönere Welt. In der aktuellen Staffel GLOSSIP ist Sophia Thiel zu Gast. Wir sprechen darüber, wie sie gegen ihre Essstörung bekämpft hat und warum sie sich in Therapie begeben hat. ++ Triggerwarnung: Depression und Essstörung ++

"Wo ist Sophia Thiel?" – das haben sich in den letzten zwei Jahren viele Medien und Menschen gefragt. Die einst erfolgreichste Fitness-Influencerin Deutschlands hatte sich quasi über Nacht von den sozialen Medien abgemeldet und war untergetaucht. Jetzt ist sie zurück. Und wie! In ihrem Buch "Come back stronger" und nun auch in unserem Podcast GLOSSIP erklärt die 26-Jährige, warum ihre Auszeit sehr emotionale Gründe hatte – und, was ihre Essstörung damit zu tun hatte.

Folge 5: "Früher war ich Sklave des Essens"

Sophia Thiel hat schwere Zeiten durchgemacht – aber jetzt blicken wir nach vorne. Sie verrät uns in der letzten gemeinsamen Folge, was die neue Sophia ausmacht und was sie in den nächsten Jahren Spannendes vorhat, auch wenn sie nicht "von heute auf morgen geheilt" ist.

Folge 4: "Meine manischen Essanfälle waren für mich die Hölle"

Sophia Thiel will Mut machen – und das Thema mentale Gesundheit und Essstörungen entstigmatisieren. Sie selber hätte sich in jungen Jahren mehr Aufklärung und Achtsamkeit gewünscht, wie sie in unserer aktuellen Folge GLOSSIP erzählt. Professionelle Hilfe war für sie "der allerletzte Ausweg, ich habe gemerkt, dass alles den Bach runtergeht", gibt Sophia zu. Welche Diagnose sie schlussendlich bekommen hat und wie es danach für sie weiterging, hört ihr im Podcast.

Folge 3: "Dann fingen die ersten heimlichen Essanfälle an"

"Als Kind wurde ich immer als pummelig, kernig, "die Kräftige" bezeichnet – das hat mich voll geärgert", sagt Sophia Thiel in der aktuellen Folge GLOSSIP. Obwohl sie immer gerne gegessen hat, hat sie sich immer unwohler in ihrer eigenen Haut gefühlt. So sehr, dass sie angefangen hat, heimlich zu essen. Denn: Vor Freunden hat sie sich irgendwann nicht mehr getraut, etwas zu essen. "Ich hatte Angst, blöde Kommentare zu bekommen", sagt Thiel. "Dann fingen die ersten heimlichen Essanfälle an." Wie es danach weiterging, verrät Sophia im Podcast.

Folge 2: Sophia Thiel hatte Angst zu versagen

Für ihre Millionen Follower:innen lächelte Sophia Thiel stets in die Kamera – in ihr drin sah es aber ganz anders aus. Sie erzählt uns, welche Seite sie von sich in der Scheinwelt Instagram nicht zeigen konnte und warum sie Angst hatte zu versagen.

Folge 1: Sophia Thiel: Das Jahr, das alles verändert hat

Mit ihren Fitnessvideos erreichte Sophia auf Instagram und YouTube mehrere Millionen Abonnent:innen. Doch so motiviert sie vor der Kamera auch war – in ihr sah es ganz anders aus. Sophia musste die Notbremse ziehen und ihr Leben neu ordnen. In GLOSSIP verrät sie, was die Trennung von ihrem damaligen Freund und eine Flucht ins Ausland damit zu tun haben.

Wichtiger Hinweis für Betroffene:

Leidest du unter Depressionen, hast du Selbstmordgedanken oder kennst du jemanden, der solche schon einmal geäußert hat? Die Telefonseelsorge bietet Hilfe an. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0800/1110111 und 0800/1110222 erreichbar. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf GALA.de