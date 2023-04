Sophia Thiel launcht ihre eigene Skincare-Brand

Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Sophia Thiel hat ihre eigene Skincare-Brand auf den Markt gebracht.

11. April 2023

Sophia Thiel erfindet sich mit eigener Beauty-Brand neu

Sophia Thiel ist in der Fitness-Branche eine große Nummer. In der Beauty-Welt kennt man sie noch weniger, das soll sich aber jetzt ändern. Die Sport-Influencerin launcht am 11. April 2023 ihre eigene Skincare-Brand "Skinimalist". Für Sophia ist es wichtig, mit ihren Produkten Pflege und Nutzen zu verbinden, weshalb ihre Beauty-Linie maximale Pflege bei minimalem Zeitaufwand bedeuten soll. Doch was steckt hinter den Produkten? Wie unterscheiden sie sich von anderen Marken? Und wo kann man die Hautpflege kaufen?

Bereits im März gibt die 28-Jährige bekannt, dass sie an einer innovativen, neuen Gesichtspflege arbeitet. Einen Monat später ist es dann so weit: "Skinimalist" launcht und ist seit heute in allen DM-Märkten und online erhältlich. Das Sortiment umfasst fünf Produkte: eine Tagespflege, eine Nachtpflege, Augenpflege, ein Serum und eine Maske. Alle Produkte sind vegan, tierversuchsfrei sowie ohne Parabene und Silikone. Klingt erstmal ganz normal, doch die fünfteilige Serie kommt in Stick-Form, also als feste Pflege daher. Es ist nicht für alle Fans die Innovation, auf die sie gehofft hatten. Eine Userin fragt, ob die Stifte denn hygienisch seien, eine andere lobt den kühlenden Effekt der Augenpflege. Wie so oft muss jede:r für sich selbst herausfinden, welche Produkte für ihn oder sie am besten funktionieren.

