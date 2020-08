Keine Zeit? Mit diesen Hacks wirkst du sofort modischer – wetten?!

View this post on Instagram

Up on fashiioncarpet.com - Meine persönlichen Inspirationsquellen für Mode & Outfits 🖤 Immer mal wieder werde ich gefragt, woher ich Inspiration für meine Looks nehme und wie ich auf neue Ideen komme. Aus diesem Grund möchte ich heute meine Inspirationsquellen für Mode und Outfits mit euch teilen. Neben ebendiesen kommt sicherlich eine gewisse Routine hinzu, da ich seit vielen Jahren in der Modebranche arbeite und durch meine Arbeit immer wieder spannende Menschen mit tollen Stilen treffe. So konnte ich in den letzten Jahren meinen Stil entwickeln und weiß, welche Farben oder Formen mir stehen. Wo ich mich weiterhin inspirieren lasse, verrate ich euch heute auf dem Blog 🙂 (link in bio) #fashion #inspiration #outfitoftheday