von Ilka Alves Goncalves Einmal so aussehen wie die Stars auf dem Red Carpet: Klingt aufwendig, ist es aber gar nicht, verrät Star-Visagist Florian Ferino. Kleine Beauty-Tricks können großen Einfluss darauf haben, wie wir auf Bildern aussehen – egal wie hell das Licht ist.

Beim großen Launch Event der neuen "Rènergie H.P.N. 300“-Creme von Lancôme haben wir den Hair- und Make-up-Artisten Florian Ferino getroffen. Der in Berlin wohnhafte Beauty-Experte hat sich vor allem durch seine Arbeit mit nationalen und internationalen Stars wie Leni Klum, Riccardo Simonetti, Caro Daur oder Sylvie Meis einen Namen gemacht. Wir haben die Gunst der Stunde genutzt, um bei Florian Insider-Tipps herauszukitzeln. Worauf schwören die Stars? Was ist bei einem Red-Carpet-Look wichtig? Oder welche Beauty-Trends 2023 sind vielversprechend? Viele Fragen – und noch spannendere Antworten.

Star-Visagist Florian Ferino im BRIGITTE-Interview

BRIGITTE: Was ist deiner Meinung nach das A und O einer guten Gesichtspflege?

Florian Ferino:Eine gute Gesichtspflege sollte auf jeden Fall Feuchtigkeit spenden. Ich finde es immer schwierig, eine Feuchtigkeitspflege zu empfehlen, denn es gibt so viele verschiedene Hauttypen. Man muss eine Pflege für sich finden, die zur Haut passt.

Und worauf sollte man bei einer Pflege niemals verzichten? Was sind Scincare-Must-haves?

Wenn man sich viel schminkt, ist eine Reinigung das Allerwichtigste. Ich höre so oft, dass sich Leute nicht abschminken. Es ist super wichtig, die Haut immer mit einem guten Reinigungsmittel zu reinigen und dann ein Serum zu verwenden. Eine Nachtcreme ist super, wenn man das Creme-Gefühl über den Tag nicht haben will. Vor allem Serum und Augenpflege tun der Haut gut. Es gibt auch nicht zu viel Pflege, die Haut würde sich da schon beschweren.

Du stylst ja auch Stars wie Leni Klum oder Riccardo Simonetti. Worauf kommt es bei einem Make-up für ein Red Carpet oder ein großes Event an?

Für den Red Carpet ist es wichtig, dass man von allem ein bisschen mehr benutzt – auch bei Personen, die eigentlich gar kein Contouring brauchen oder gar kein Contouring mögen. Das Blitzlicht am Red Carpet ist sehr hell, das schluckt so viel, dass es teilweise so aussieht, als wäre gar nichts drauf und das Gesicht verliert die Kontur. Und da ist Make-up essenziell. Wenn man Close-ups ohne Blitz von Stars wie Kim Kardashian sieht, sehen die so krass geschminkt aus. Das liegt eben daran, dass sie bewusst stärker für den Red Carpet, das Fernsehen und für das Blitzlicht geschminkt wurden.

Der Profi verrät: Die Do's and Don'ts der Stars

Und gibt es Beauty-Tricks, auf die Stars schwören?

Make-up-Artisten!

Gibt es noch etwas anderes? Zum Beispiel Klebetapes? Oder kommen die nur bei Shootings zum Einsatz?

Die benutzt man, wenn überhaupt mal für ein Shooting. Es gibt noch Tricks, wie man das Gesicht optisch verändern kann. Zum Beispiel bei der Lippenkontur, indem man sie übermalt oder mit hellen und dunklen Tönen spielt, um Dinge hervorzuheben oder zurücktreten zu lassen. Ziel hierbei ist es, die Lippe voluminöser aussehen zu lassen. Oder man kann mit einem Eyeliner das Auge verlängern.

Und was ist ein absolutes Beauty-No-Go?

Es gibt immer Trends, die man mal gemacht hat, aber jetzt nicht mehr machen würde. Zum Beispiel die Augenbrauen zu stark mit Puder nachfahren, damit sie völlig kompakt aussehen. Und was ich leider sehr oft sehe, ist, dass Wimpern-Extensions viel zu lang und viel zu schwarz sind! Es wirkt wie ein Fremdkörper im Gesicht. Der Effekt einer Wimpernverlängerung oder Mascara sollte eigentlich der sein, dass das Auge größer wirkt und nicht kleiner.

Würdest du empfehlen, Lash-Extensions nur gezielt für ein Event einzusetzen? Oder gibt es auch natürliche und dauerhafte Varianten?

Natürlich-dauerhafte gibt es auch. Es kommt immer darauf an, wie diese gesetzt sind. Oft sehe ich, dass die im hinteren Teil des Auges zu weit in den äußeren Winkel gehen und das lässt das Auge hängen, anstatt es zu öffnen.

Und für Leute, die jetzt noch nicht so im Beauty-Game sind, wie erkennt man überhaupt, welche Farbtöne einem stehen? Also sowohl beim Make-up als auch beim Lidschatten?

Man sollte auf den eigenen Hautton und den Unterton achten. Ist er eher gelblich, olivfarben oder rötlich? Dann kommt es auf Augenfarbe, auf die Kombi Augenfarbe, Hautfarbe und dann natürlich auch noch die Haarfarbe an.

Gibt es auch Töne, die jeder/jedem stehen?

Brauntöne funktionieren immer gut. Es kommt aber auch immer wieder darauf an, ob der Braunton warm ist oder ob es ein kühler Ton ist. Ein Ton, bei dem man sagen kann, das steht wirklich jedem, den gibt es glaube ich nicht. Vielleicht in Form eines schwarzen Eyeliners.

Und auf welche drei Produkte schwörst du bei deiner Arbeit?

Wenn ich mir nur drei Produkte zu einem Job mitnehmen dürfte, wären das auf jeden Fall: Wimperntusche, Concealer und Lipgloss. Lipgloss lässt die Lippe immer größer wirken, egal ob die Lippe schmal oder hell oder dunkel ist. Die Wimperntusche öffnet das Auge und macht direkt einen schöneren Ausdruck. Besonders bei blondhaarigen Frauen sind die Wimpern sehr hell – da macht Wimperntusche viel aus. Und mit dem Concealer könnte man theoretisch auch ein komplettes Make-up machen – wenn es der richtige Ton ist.

Es gibt immer viele Make-up-Trends vom Laufsteg. Was sind deiner Meinung nach Beauty-Trends, auf die wir uns 2023 freuen können?

Dieses Jahr gibt es so viele Trends, bei denen man "Wow“ sagt. Die rote Lippe ist jetzt ein Must-have im Sommer. Rouge ist wieder voll im Kommen. Also nicht mehr Bronzer oder Highlights, sondern eher Rouge. Bleached Eyebrows: keine kompakten gemalten oder Soap-Brows, sondern gebleichte oder natürliche Augenbrauen liegen jetzt im Trend. Und dann noch Brauntöne auf den Lippen.

