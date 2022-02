Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Der Streifen-Trend bekommt ein farbliches Upgrade +++ Hailey Bieber präsentiert auf Instagram ihre "Glazed Donut"-Haut und macht daraus einen neuen Skincare-Trend +++ Darf es etwas Glitzer sein? Mit dieser Hose geht das ganz schnell +++ Birkenstock und Dior erobern gemeinsam den Schuhhimmel.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

18. Februar 2022

Schwarze Streifen sind passé

Seit längerer Zeit sind Streifen ein modischer Dauerbrenner. Und auch diese Fashion-Saison bleibt das angesagte Muster im Trend, jedoch mit einem kleinen Upgrade: Schwarze Streifen werden diesen Frühling durch grüne, blaue und rote Streifen ersetzt. Die Bloggerin María Valdés zeigt auf ihrem Instagram-Post, wie einfach man den neuen Trend stylen kann: Sie kombiniert einen rot-weiß-gestreiften Pullover mit einer Mom-Jeans und einer schwarzen Tasche. Die Sonnenbrille rundet den Frühlingslook ab. Wir finden: Dieser Trend verleiht jedem Look etwas mehr Frische. Jetzt kann der Frühling losgehen!

17. Februar 2022

"Glazed Donut"-Haut: Hailey Biebers Geheimnis für den perfekten Glow

Es gibt kaum einen Begriff, der in der Schönheitsindustrie so inflationär gebraucht wird wie Glow. Neustes Beauty-Ziel in Sachen perfektes Leuchten: "Glazed Donut Skin" aka beneidenswert gesund aussehende, glänzende Haut, die einem frisch glasierten Donut-Ring zum Verwechseln ähnlich sieht. Nur: Wie bekommt man ihn, den Guss-Glow?

Hailey Bieber weiß es. Natürlich. Die Ehefrau von Justin Bieber gilt als Beauty-Guru und hat durch diverse Fotoshootings in ihrer Modelkarriere schon einiges an wertvollen Skincaretipps erhalten. Um die Haut so richtig "glasiert" aussehen zu lassen, muss der 25-Jährigen zufolge ganz viel Pflege her. Öl wird über die Creme und diese wiederum über ein Serum geschichtet. On top kommen noch feuchtigkeitsspendende Augenpads und eine Tuchmaske. Auf ihrem Youtube-Kanal verrät sie: "Wenn ich abends ins Bett gehe und nicht wie ein glasierter Donut aussehe, dann habe ich es nicht richtig gemacht. Sucht euch eine Feuchtigkeitscreme, die euch dabei hilft." Geht klar, Hailey …

16. Februar 2022

Glitzerhose: So schnell bringst du Glamour in dein Leben

Wenn wir vor dem Spiegel stehen und versuchen, den perfekten Look für eine Abendverabredung zu finden, kann dies schnell für Verzweiflung sorgen. Entweder ist das Outfit mal wieder zu langweilig oder es fehlt einfach der letzte Feinschliff. Auf Instagram geht derzeit eine Hose viral, die eigentlich gar keine richtige Hose ist, sondern eher ein Netz aus Glitzer, welches über wirklich jede Hose gezogen werden kann und den Look zum Hingucker macht. Die Glitzerhose passt hervorragend über eine Jeans, um aus dem lässigen Style einen partytauglichen zu machen oder über eine Lederhose, wodurch ein aufregender Auftritt garantiert ist.

Auch über Röcke oder Kleider können die durchsichtigen Mesh-Teile getragen werden und erfreuen sich großer Beliebtheit bei Influencerinnen wie Leonie Hanne oder Didi Stone.

15. Februar 2022

Dior trifft auf gemütliche Sandalen: Wer hätte diese Kollaboration erwartet?

Birkenstocks sind schon längst keine langweiligen Hausschuhe oder Sandalen mehr. Die Schuhe werden zu den verschiedensten Looks getragen und ergänzen Kleider oder Jeans perfekt. Nun werden die beliebten Treter zu einem High-Fashion-Piece, denn durch die Kooperation mit Dior werden Birkenstocks jetzt auf der Fashion Week getragen.

Ihr Debüt feiern die Schuhe auf der Dior Homme Herbst-/Wintershow 2022/23 in Paris. In klassischem Dior-Grau und verziert mit niedlichen Blumen werden die gemütlichen Sandalen zum Hingucker des Jahres. Auch in Schwarz stechen die Modelle ins Auge und wirken durch den Ton direkt deutlich eleganter. Das französische Modehaus kündigt an, dass weitere Farben und Formen folgen werden. Derzeit gibt es die Modelle "Milano" und "Tokio", die ab Sommer erhältlich sein werden. Bei dieser Kollaboration zeigt sich, dass Funktion hervorragend mit elegantem Design verbunden werden kann.

14. Februar 2022

Nachhaltige Friseursalons in Skandinavien

Clean Beauty ist für uns alle kein Fremdwort mehr, zumindest in der Kosmetik-Branche. Skandinavien adaptiert diesen umweltschonenden Gedanken jetzt auf die Haarpflege und hat eine ganze Reihe von sogenannten Green Hair Salons etabliert. Vorreiter in der Branche ist die Friseurkette ZENZ mit insgesamt elf Filialen in Dänemark. Einweghandschuhe, Shampoos in Plastikverpackungen, Alufolie und Co.? Bei den Skandi-Friseursalons fällt das alles weg. Doch was unterscheidet Green Hair Salons genau von den herkömmlichen Friseuren? Sie färben ganz ohne schädliche Inhaltsstoffe. Der Einsatz von oxidativen Stoffen ist nicht nur ungünstig für die Umwelt, sondern auch für die Haarstruktur, die durch diese Färbemethode aufgebrochenen wird. Aus diesem Grund arbeiten Green Hair Salons mit pflanzenbasierten Haarfarben, weil diese sich außen um die Haare legen und sie somit unsere Haarstruktur schonen.

Doch das ist noch nicht alles: Auch beim Styling wird auf nachhaltige Haar-Instrumente Wert gelegt. Die Umsetzung reicht von der Stromeinsparung bis zum umweltschonenden Waschmittel für die Handtücher. Um das Greenwashing von Salons zu verhindern, gibt es bereits seit 2005 ein Zertifikat, dass die Green Hair Salons auszeichnet. Fakt ist, dass die nachhaltigen Salons wirklich sehr fortschrittlich sind. Wir sind gespannt, wann es diese auch nach Deutschland schaffen...

Verwendete Quellen: Instagram.com