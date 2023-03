Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Das hat unser Lidschatten jetzt mit unserer Maniküre zu tun.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

07. März 2023

Abgepudert: Für diesen Nageltrend zweckentfremden wir jetzt Lidschatten

Ob Ombré-Nails, Y2K-Nail-Art oder der mystische Aura-Look: Ein Nageltrend gibt dem anderen die Klinke in die Hand — doch, halt. Auf TikTok gehen die Trends nun eine Stufe weiter: Lidschatten soll zauberhafte Nuancen auf unsere Nägel zaubern. Das Finish? Weniger glänzend, eher federleicht wie Airbrush-Nagelkunst.

Doch, bevor es wirklich an den Lidschatten geht, muss erst die Basis stimmen: Nägel zu feilen und einen schlichten Unterlack aufzutragen zählt zu den Grundpfeilern einer guten Maniküre — auch zu Hause. Mit einem sauberen Lidschattenpinsel wird dann in die Lieblingsnuance eingetaucht, um sie dann wie gewünscht auf den Nagel zu bringen. Damit das Pulver bei der ersten Berührung nicht das Weite sucht, wird es anschließend mit Klarlack fixiert. Wer es besonders bunt und auffällig mag, kann mit verschiedenen Farben und Verläufen spielen: Erlaubt ist, was gefällt.

