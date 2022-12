Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: TikTok-Trend: Menstruationsblut als Maske – gefährlicher als gedacht +++ Gemeinsame Kollektion von Barbour und Chloé +++ Die ultimative Frisur für markante Wangenknochen.

9. Dezember 2022

Eine Maske aus Menstruationsblut? Expertin erklärt die Risiken des viralen TikTok-Trends

Im Internet kursieren einige fragwürdige Beauty-Tipps für unser Äußeres. Einer davon geht uns aber auf jeden Fall zu weit: Aktuell schmieren sich etliche Menschen auf TikTok das Gesicht mit Periodenblut ein. Ja, richtig gehört, Periodenblut! Was fast schon zu skurril klingt, um wahr zu sein, ist ein viraler Internet-Trend und wird von Nutzer:innen der Plattform durchgeführt, um deren Haut zu versorgen. Der Gedanke hinter dem Treatment ist, dass reichhaltige Nährstoffe, wie zum Beispiel Magnesium oder Zink, im Blut enthalten sind, auf ganz natürliche Weise der Haut zuzuführen.

Zu empfehlen ist der Trend aber nicht unbedingt. Negin Pakravesh, Ärztin für Dermatologie und ästhetische Medizin in Hamburg, erklärt: "Der Scheidenausgang und der Darmausgang liegen nah beieinander, wodurch Bakterien im entnommenen Menstruationsblut liegen können. Sich diese ins Gesicht zu schmieren, tut der Haut nicht unbedingt gut". Vor allem bei kleinen offenen Wunden und Entzündungen sieht die Expertin ein weiteres Risiko für Entzündungen und rät daher davon ab. Vor allem sei die spezielle Maske jedoch "auch nicht wirklich effektiv". Zwar kann Blut in gereinigter PRP-Form die Zellregenration anregen, doch direkt aus der Vagina entnommen ist zu erwarten, das dieser Effekt ausbleibt.

Auch wenn es keine Studien gibt, die für oder gegen den Trend sprechen, verzichten wir lieber darauf. Und sind gespannt, welcher Beauty-Trend wohl als Nächstes die Video-Plattform einnehmen wird …

7. Dezember 2022

Barbour und Chloé lancieren eine gemeinsame Kollektion

Was die Brands Barbour und Chloé gemeinsam haben? Eine lange Tradition: Die britische Marke Barbour wurde 1894 gegründet und ist mit seinen ikonischen gewachsten Jacken nicht nur bei Mitgliedern der Königsfamilie beliebt. Das französische Modehaus Chloé wurde 1952 in Paris gegründet. Ihre neue gemeinsame Kapsel-Kollektion bringt nun den französischen Charme mit den britischen Textilien zusammen und verpasst den klassischen Barbour-Jacken einen femininen Touch. Unter der kreativen Leitung von Chloé-Kreativdirektorin Gabriella Hearst wurden eine Jacke, ein Cape und ein Mantel, sowie einige Accessoires entworfen.

Der gewachste Barbour x Chloè "Dany"-Mantel. © Barbour / PR

Für Gabriela Hearst von Chloé haben die Barbour-Jacken eine ganz besondere Bedeutung: Sowohl ihr Vater als auch ihr Stiefvater hatten die Jacken bei der Arbeit auf der Familien-Ranch in Uruguay getragen.

Die Barbour x Chloè "Edith"-Tasche in schwarz. © Barbour / PR

Preislich bewegt sich die Kollektion zwischen 370 und 2.800 Euro und ist auf matchesfashion.com, sowie in Chloé-Stores und im Barbour-Onlineshop erhältlich.

6. Dezember 2022

Einfacher Trick: Die Frisur sorgt für ein schlankes Gesicht

Markante Wagenknochen gelten als Schönheitsideal für Frauen. Viele brauchen für ein vermeintlich perfekt konturiertes Gesicht aber mehrere Stunden im Bad sowie teure Kosmetik-Produkte. Damit ist jetzt allerdings Schluss, denn mit diesem Styling-Hack kann jede:r seine Wagenknochen ganz einfach und ohne Schminke in Szene setzen. Was es dafür braucht? Ein neues Frisuren-Styling! Große, ausladende Wellen sind der Trick. Auch Stars wie Lucy Hale setzen voll auf diesen Look.

Für den Style kann man ganz einfach einen Lockenstab oder ein Glätteisen nutzen. Dabei müssen die Locken vom Gesicht weggedreht sein, damit die Wangen optimal betont werden – und schon ist der einfach, aber ausdrucksstarke Look perfekt.

