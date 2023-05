Teamtalk: Wie pflegst du dein Gesicht?

Von der richtigen Reinigung bis hin zur Gesichts-Gymnastik: Unsere Brigitte-Redakteurinnen stellen ihre Hautpflege-Routine vor.

Weil Hautsachen auch viel mit persönlichen Vorlieben und Erfahrungen zu haben: ein Thema, vier Ansätze.

Abenaa Namslau: Gute Pflege beginnt mit der Ernährung

Abenaa Namslau, Beauty-Redakteurin, BRIGITTE © Sevim Aslan

Es mag weit hergeholt klingen, aber ich glaube: Gute Hautpflege beginnt von innen. Ich setze da auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien. Und von außen? Da schwöre ich auf peelende Reinigung für Glow und gute Pflege – und auf meinen Gua-Sha-Stein, mit dem ich bei jeder Gelegenheit die Gesichtskonturen nachstreiche. Das fühlt sich nicht nur gut an, sondern festigt auch ein wenig – und das kann ja nie schaden.

Linda Shllaku: Bewährte statt zu viele Wirkstoffe

Linda Shllaku, Mode- und Beauty-Redakteurin, brigitte.de © Privat

Bei der Hautpflege bleibe ich vor allem zwei Wirkstoffen treu: Niacinamid und Vitamin C. Was sich sonst noch bewährt hat und mir im Bad ein Home-Spa-Gefühl gibt: mein Reinigungs-Tool mit Mikrostrom und LED-Lichttherapie. Das macht richtig sauber und entfernt obendrein abgestorbene Hautzellen. So können die Wirkstoffe besser eindringen, und die Haut strahlt schön rosig.

Anja Haegele: Gute Cremes und Gymnastik gegen Falten

Anja Haegele, Reise-Redakteurin, BRIGITTE © Andrea Ruester

Als Teenager hat mich meine Mutter, da ich unter Akne litt, regelmäßig zur Kosmetikerin geschleppt. Seither benutze ich hochwertige Cremes. Vor ein paar Jahren habe ich einen „Cantienica“-Kurs gegen Zähneknirschen belegt: Mit Gymnastik wird die Muskulatur im Mund- und Nackenbereich gestärkt – und die Übungen sollen auch gegen Falten wirken. Ich finde, das stimmt: Meine Sorgenfalten sind kleiner, wenn ich regelmäßig übe!

Anna-Lisa Blank: Reinigen wird unterschätzt

Anna-Lisa Blank, Mode- und Beauty-Redakteurin, brigitte.de © Privat

Wasser und eine simple Tagescreme: Mehr habe ich früher nicht benutzt. Da sich mein junges und frisches Äußeres mit den Jahren aber immer mehr verabschiedet, habe ich mittlerweile eine für meinen Hauttyp passende Reinigung in meine Routine integriert: Ich gehe nicht mehr ins Bett, ohne das Gesicht damit ausgiebig vom Schmutz des Tages befreit zu haben – und das unabhängig davon, ob ich Make-up getragen habe oder nicht.

