Schnipp, schnapp, Haare ab – Kurzhaarfrisuren erfreuen sich großer Beliebtheit. Darunter besonders trendy: der Momager Crop à la Kris Jenner. Felina Wellner

Neben dem Buzz Cut ist auch der Momager Crop eine absolut angesagte Kurzhaarfrisur. Das beste dabei: Du musst dich nicht entscheiden, welcher Schnitt dir besser gefällt. Ganz einfach kannst du von einem Hingucker zum nächsten wechseln. Ist dein Haar raspelkurz geschnitten, wächst es in die Momager--Frisur automatisch hinein.

Trendsetterin Kris Jenner: Was ist der Momager Crop?

Eine etwas weichere Variante des klassischen Pixie Cuts: Merkmale der Trendfrisur sind ein Pony und längere Haare am Oberkopf und Nacken. Der Schnitt verleiht Frische und Selbstbewusstsein – eine gute Option für eine optische Veränderung also.

Der Begriff "Momager" setzt sich aus Mom und Manager zusammen und meint dabei Powerfrauen, die auch für ihre Kinder ambitionierte Ziele verfolgen. Zu ihnen zählt Kris Jenner, Mutter der berühmten Kardashian-Familie. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte ist der Momager Crop zu ihrem Signature Look geworden.

Bei ihrer letzen Geburtstagsfeier wurde Kris Jenner mit vielen Doppelgängern überrascht – zu sehen in einer Folge von "Keeping Up With The Kardashians" von Anfang Juli 2023. Und auch abseits der "Look Alike-Party" orientieren sich die Kardashian-Jenner-Schwestern gerne am Modevorbild Mama. Unter anderem hat sich Kylie das ein oder andere Mal mit Momager Cut der Öffentlichkeit präsentiert. In diesem Jahr springen besonders viele Frauen der Trendwelle auf.

Für alle Haartypen: Unterschiedliche Varianten der Trendfrisur

Gute Nachrichten für alle, die von dem neuen Frisurentrend angetan sind: Im Unterschied zum Buzz Cut gibt es bezüglich Haarstruktur und Gesichtsform keine Grenzen – der Momager Crop steht wirklich jedem. Zudem ist die Frisur sehr wandlungsfähig und kann sowohl glatt, wellig als auch lockig getragen werden.

Feines Haar? Kein Problem! Rundbürste benutzen, mit einem kleinen Kreppeisen das untere Haar bearbeiten oder Volumenpuder verwenden – mit einfachen Tricks zauberst du Volumen in deinen Momager Cut.

Momager Crop: 3 Styling-Varianten

Wie bereits deutlich wurde: Das Gesicht zum Trend ist eindeutig Kris Jenner. Schon weit vor der Trendwelle in 2023 beweist sie regelmäßig aufs Neue, wie modisch und wandlungsfähig der Haarschnitt ist.

Hier hat die Reality-Ikone ihren Signature Cut ganz lässig gestylt. Der Seitenscheitel schafft einen voluminösen Wirbel. Eine auffällige Sonnenbrille und große Loops ergänzen den modernen Look perfekt. Der Haarschnitt passt hervorragend in den Sommer, versprüht Leichtigkeit und wertet so den luftigen Sommer-Look weiter auf. Doch auch Rollkragen-Pullover im Herbst werden dem Schnitt gut zu Gesicht stehen.

Pixie Lott beweist: Der Momager Crop passt auch zu blondem Haar. Die britische Sängerin setzt den modischen Haarschnitt sportlich-schick in Szene. Ihr Pony fällt lang und schwungvoll auf die Stirn. Es zeigt sich, dass dieser Schnitt nicht viel Styling braucht.

Dennoch: Mit dem Momager Cut lässt sich durchaus einiges anstellen. Mit etwas Gel lässt sich beispielsweise eine Wet-Look-Frisur zaubern und somit ein völlig neuer Look kreieren. Ideal für ein schickes Night-Out in einer angesagten Bar. Wie das auch bei lockigem Haar funktioniert, präsentiert Beauty-Influencerin Katrisha Rose.