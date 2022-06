Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Der ultimative Trockenshampoo-Hack +++ Stefanie Giesinger und Ines Anioli launchen Periodenwäsche gegen sexuelle Gewalt.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

16. Juni 2022

Dieser Trick spart Zeit beim Haar-Styling

Wenn die Zeit mal wieder zu knapp wird, um die Haare frisch zu waschen oder wenn ihr einfach nur die Frisur ein wenig auffrischen möchte, werdet ihr diesen schnellen Trockenshampoo-Trick lieben. Anstatt das Spray auf den Ansatz zu sprühen und es mühsam einarbeiten zu müssen, machen wir das alles jetzt in einem Schritt.

Das Trockenshampoo wird direkt auf die Haarbürste gesprüht, womit dann die Haare dann vom Ansatz bis in die Längen gründlich durchgekämmt werden. So verteilt sich das Trockenshampoo sofort gleichmäßig bis in die Spitzen und frischt die Haare auf.

Das ganze dauert weniger als eine Minute, sieht aus wie frisch gewaschen und gestylt und hüllt die Haare außerdem in einen frischen Duft – das komplette Paket also.

Noch ein kleiner Tipp: Die Bürste sollte regelmäßig mit etwas Seife und klarem Wasser gereinigt werden, um Rückstände vom Trockenshampoo zu vermeiden.

15. Juni 2022

The Female Company launcht Kampagne gegen häusliche Gewalt

Seit der Coronapandemie ist die Quote von häuslicher und sexueller Gewalt um fast 20 Prozent gestiegen, 90 Prozent der Fälle werden der Polizei nie gemeldet. Grund genug für Stefanie Giesinger und Ines Anioli ihre Stimme zu erheben. Gemeinsam mit "The Female Company" launchen die beiden nun eine Kampagne, die Hilfe bietet – und zwar dort, wo sie niemand erwartet: in der Unterhose. In der Periodenunterwäsche von "The Female Company" gibt es unauffällige QR-Codes, die auf eine Webseite führen, auf der wichtige Hilferufnummern und weitere Informationen zum Thema häusliche und sexuelle Gewalt zu finden sind. Das alles findet in Verbindung zu der Organisation Weisser Ring e. V. statt.

