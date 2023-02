Kurz oder lang? Das ist die Frage, die man sich immer wieder stellt. Heute dies, morgen das. Da kommen einem diese Frisuren für den Übergang doch ganz gelegen, immerhin machen sie auch das "dazwischen" durchaus ansehnlich.

Wer sie lang trägt, will sie kurz. Wer gerade zur Schere gegriffen hat, trauert seiner langen Mähne nach. Wir wollen nicht selten das, was wir gerade nicht haben. In Sachen Haarstyling ist das meist problematisch, denn mal während es ein leichtes ist, von lang auf kurz zu gehen, dauert der umgekehrte Weg dann doch – im wahrsten Sinne des Wortes – etwas länger. Übergangsfrisuren da Abhilfe schaffen, wenn sie denn so ansehnlich sind wie die, die wir euch hier vorstellen.

Der "Outgrown Bob"

Die Bob-Frisur ist nach wie vor eine der beliebtesten. Ob in kurzer oder langer Variante, mit gerader Kontur oder etwas lässiger geschnitten. Jetzt haben wir eine ganz neue Variante entdeckt, die nicht nur super cool aussieht, sondern die Brücke zwischen langem und kurzem Haar schlägt. Der sogenannte "Outgrown Bob", also der "herausgewachsene Bob", ist genau das, was der Name sagt. Die Trendfrisur darf eines nicht: aussehen, als wäre sie frisch geschnitten.

Ein bisschen zu lang für einen klassischen Bob, aber eben noch keine Langhaarfrisur. Der "Outgrown Bob" reicht etwa bis zur Schulter, die Haare sind gerade lang genug, um sie zusammenzubinden.

Der "Shag Cut"

Der "Shag Cut" ist perfekt für all jene, die eine sehr kurze Frisur rauswachsen lassen wollen. Sind die Haare bis übers Ohr gewachsen, ist der "Shag" ideal. Die Längen werden dabei stufig und fransig geschnitten. Mit ein wenig Haarwachs gestylt macht sich der Cut besonders gut im Undone-Look. Auch ein Pony passt perfekt hierzu.

Der "Clavi Cut"

Der "Clavi Cut" hat seinen Namen vom englischen Wort für Schlüsselbein. Genau dort enden die Haare. Damit ist der Schnitt perfekt für all jene, die einen längeren Bob herauswachsen lassen wollen.

Clavi Cut à a Alexa Chung © Getty Images

Alexa Chung ist ein gutes Beispiel für den "Clavi Cut", sie trägt ihre Haare mal kürzer, mal länger und sieht auch zwischendrin stylisch aus. Auch hier gilt: Weniger Styling ist mehr, ein wenig Struktur darf sein.