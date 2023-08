Diese Übungen helfen gegen Akne, Doppelkinn und Co.

Beauty-Upgrade Diese Übungen helfen gegen Akne, Doppelkinn und Co.

Wenn wir trainieren, bleibt der Bereich Hals aufwärts meist außen vor. Schade eigentlich, findet Face-Yoga-Lehrerin Anastasia Goron. von Melanie Golly

Anastasia Goron ist Face-Yoga-Lehrerin auf allyoucanface.com. Sie ist in der Ukraine geboren, in Hamburg aufgewachsen und lebt mittlerweile in Paris.

Face-Yoga gegen Unreinheiten und Falten – so geht's

Tägliche Übungen können gegen Akne und Co.helfen, so Anastasia Goron. Zum Face-Yoga kam sie über ihre eigenen Hautprobleme. Was man dazu braucht? Einen Spiegel und die Hände – von der 31-jährigen gibt’s täglich ein kurzes Workout-Video. Schon fünf bis zehn Minuten täglich bringen was, sagt sie.

Wir cremen uns jeden Tag die Haut schön, aber kümmern uns zu wenig um den Untergrund.

Massiert man mit Zeige- und Mittelfinger zum Beispiel kreisend die Lymphknoten unter dem Ohr, wird der Lymphfluss angeregt – die Haut sieht sofort frischer und durchbluteter aus und langfristig können sich Falten und Asymmetrien reduzieren, beschreibt Goron. „Über 50 Muskeln haben wir im Gesicht, von denen wir bestimmte mit der Zeit überstrapazieren, etwa die Zornesfalte. Andere wie den unteren Augenmuskel benutzen wir kaum. Mit Face-Yoga können diese Bereiche gezielt ent- und angespannt werden."

Tägliches Training hilft auch bei Doppelkinn

Für ein Doppelkinn ist laut Anastasia Goron oft nicht Fett sondern Lymphflüssigkeit verantwortlich, die wegen Nackenverspannungen nicht richtig abfließt. Tipp der Expertin: „Die Zunge im Wechsel gegen den Gaumen drücken, ohne dabei die Zähne zu berühren, und wieder entspannen. Legt man den Handrücken unters Kinn, spürt man die Anspannung des Muskels. Toll: Man kann die Übung auch im Büro machen – und niemand merkt es.“

Dieser Text stammt aus der BRIGITTE. Holt sie euch als Abo - mit vielen Vorteilen. Hier könnt ihr sie direkt bestellen.