20. März 2023

Der Underliner ist wieder da! Jetzt tragen wir den edgy Statement-Look im Alltag

Der 90er-Jahre Grunge ist mehr denn je zurück: in der Mode als auch in der Beauty. Demnach war es nur eine Frage der Zeit, dass neben jeder Menge schwarzer Spitze und Volants auch der Underliner zurückkehrt. Während in den vergangenen Jahren der Lidstrich oberhalb des Wimpernkranzes geliebt und gelebt wurde — Stichwort: prominenter Wing am äußeren Augenwinkel —, wird nun wieder auf die untere Wasserlinie gesetzt. Das beweisen Stars wie Jenna Ortega, Ines Tazi, Zoë Kravitz oder Kylie Jenner derzeit zur Genüge.

Der dunkle Liner verleiht den Augen Ausdruck und schenkt ihnen einen verführerischen Rahmen. Ja, auch im Alltag lässt sich der Statement-Look jetzt tragen und wird in Kombination mit braunem oder grauem Lidschatten zur modernen Grunge-Version. Praktisch: Man verliert sich nicht in zeitintensiven und genauen Details, je flüchtiger und ohne Kontur, desto besser. Dazu einfach eine Lidschatten-Base auf das bewegliche Augenlid aufgetragen und einen gräulichen oder bräunlichen Lidschatten mit den Fingern auftupfen. Tipp: Etwas vom Produkt auch unterhalb der Wasserlinie platzieren. Mit einem Kohlkajal wird nun ganz sanft etwas Schwarz auf die untere Wasserlinie aufgetragen und parallel dazu auch der obere Wimpernkranz betont. Die Linien im Außen zusammenlaufen lassen und mit einer Blender-Brush verwischen. Et voilà, fertig ist der Grunge-Liner à la 90er.

