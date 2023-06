Welches Unisex-Parfum ist das beste? Wir haben die sechs beliebtesten Düfte herausgesucht.

Wir duften gern gut! Ihr auch? Vielleicht seid ihr sogar auf der Suche nach einem neuen Duft, wisst nur noch nicht genau, was es als Nächstes sein darf? Ein Unisex-Parfum ist da die richtige Lösung. Dank ihrer besonderen Duftkomposition sind sie geschlechtsneutral und machen sich somit auf jeder Haut gleich gut.

Was macht ein Unisex-Parfum aus?

Parfums für Frauen sind blumig und süß, die für Männer holzig und würzig? In solchen Schubladen denken wir nicht mehr, denn letztendlich sollte jeder Mensch den Duft tragen, mit dem er oder sie sich wohlfühlt. Es gibt jedoch auch Düfte, die als geschlechtsneutral gelten, da sie mit Duftnoten versehen worden sind, die jedem Geschlecht gut stehen. Das sind vor allem zitrische und würzige Komponenten. Die sechs beliebtesten Unisex Parfums haben wir für euch herausgesucht.

Zitrische Unisex-Parfums

Ihr habt es gern frisch und fruchtig? Dann ist ein zitrischer Duft genau das Richtige für euch. Mit Duftakkorden wie Limette oder Grapefruit in den Kopf- und Herznoten wird aus einem Parfum ein wahrer Frischekick im Flakon.

Hermès "Un Jardin Sur Le Nil"

Ein echter Evergreen unter den zitrischen Düften ist "Un Jardin Sur Le Nil" von Hermès. In den Basisnoten sind Bergahorn, Lilie, Moschus, Weihrauch und Zimt zu finden, während im Herzen Hyazinthe, Kalmus, Lotus, Orange und Pfingstrose als Komponenten wirken. Die Kopfnote schließt das spritzige Duftkonzert mit Grapefruit, grüner Mango, Karotte und Tomatenranke ab. Inspiriert wurde diese Komposition durch die Garteninseln auf dem Nil bei Assuan.

ÉCLAT "933 VIP"

Belebend – so könnte man ÉCLATs "933 VIP" beschreiben, denn der kraftvolle Duft versorgt einen durch seine verwendeten Akkorde mit neuer Energie. In der Kopfnote wurden rosa Pfeffer und grüne Limette miteinander vermengt, das Herz besteht aus Iso-E-Super, einem synthetischen Ketonduft, und in der Basisnote sind Benzoe, Mastixharz, Moschus, Weihrauch und balsamische Noten zu finden.

Calvin Klein ck one

Wild, aufregend, harmonisch, für das Parfum "ck one" von Calvin Klein gibt es viele Adjektive, um es zu beschreiben. Zum einen besticht es durch seine femininen floralen Noten, die wiederum durch maskuline Moschusakzente ergänzt werden. Grüner Tee, Kardamom und Bergamotte sorgen in der Kopfnote für Frische, das Herz wird durch Muskatnuss, Rosen und Veilchen etwas weicher und durch Ambra und Moschus in der Basisnote vollendet.

Würzige Unisex-Düfte

Würzige Düfte haben etwas Verführerisches und Sinnliches, denn ihre warmen Akzente lösen in uns Wohlbefinden und Zuneigung aus. Zum Verführen definitiv eine hilfreiche Duftrichtung.

"This is us!" von Zadig & Voltaire

Neben "This is her!" und "This is him!" hat Zadig & Voltaire auch noch "This is us!" als geschlechterneutrales Parfum kreiert und damit einen warmen Duft geschaffen. Die Beschreibung der Geruchsrichtung "holzig" ist hier wörtlich zu nehmen, denn holzig wird es in der Tat durch Sandelholznoten in der Basis. Ergänzt werden sie durch Cashmeranoten im Herzen sowie Vanilleakzente im Kopf.

Guerlain Santal Royal

Atemberaubende Aromen erwarten euch bei Guerlains "Santal Royal". Das Unisex-Parfum wird der Duftrichtung orientalisch zugeschrieben, was auch ein Blick in die Parfumpyramide beweist: Im Kopf schwirren Jasmin und Neroli umeinander, das Herz ist mit Rose, Pfirsich und Zimt gefüllt und die Basis überzeugt durch Amber- und Ledernoten sowie Sandelholz. Kaum ein Unisex-Parfum riecht so verführerisch wie "Santal Royal".

Byredo Bal d'Afrique

"Bal d'Afrique" von Byredo gehört seit jeher zu den absoluten Klassikern unter Parfums. Der edle Duft hat nämlich nicht nur bei Frauen absolutes Suchtpotenzial, sondern auch bei jedem anderen Geschlecht. Bei den verwendeten Noten ist das auch wenig verwunderlich, denn marokkanisches Zedernholz macht in der Basis ebenso süchtig wie Vetiver. Getoppt wird die erotische Basis durch Alpenveilchen und Veilchen in der Herznote und afrikanische Ringelblume, Buchu und Bergamotte im Kopf. Ein Duftgedicht, das sich auf jeder Haut gut macht und eine Hommage an die afrikanischen Kulturen und deren Einfluss sein soll.

Gleiches Parfum, gleicher Geruch? Ganz im Gegenteil!

Die Magie des eigenen Körpergeruchs gepaart mit einem Parfum ergibt einen ganz individuellen Duft. Deshalb muss auch nicht befürchtet werden, dass jeder Mensch gleich riecht, wenn alle das gleiche Unisex-Parfum benutzen. Stattdessen sorgt die Chemie des eigenen Körpers dafür, dass ein Duft bei uns beispielsweise anders riecht als an einer Freundin oder einem Partner. Rein biologisch gibt es bereits Unterschiede beim Geruch von Männern und Frauen. Doch selbst wenn ihr ähnlich riecht, ist es doch schön, wenn die Menschen um euch genauso gut duften wie ihr!

