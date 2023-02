Be your own valentine! Geschenke, die wir uns einfach selbst machen

Valentinstag ist ein Tag wie jeder andere. Deshalb können wir uns auch einfach selbst beschenken – anstatt auf Rosen und Liebesbriefe zu warten. Denn wenn wir ehrlich sind, dann kennen wir uns selbst doch am besten.

1 von 23 Zurück Weiter Zurück Weiter Die limitierte Valentinstags-Edition von Lancôme ist nicht nur was fürs Auge. Der Lippenstift in sattem Orange-Rot umschmeichelt sanft die Lippen. Mit dem 12-Stunden-Halt ist er der perfekte Begleiter für jede Date-Night – oder einen Abend mit Freund:innen. Erhältlich für 38 Euro. Mehr

