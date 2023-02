von Lissy Antfang Valentinstag steht vor der Tür! Da es gerade die kleinen Details sind, die einen Look so richtig rund machen, zeigen wir dir fünf Nageldesigns, die dir den Tag der Liebe noch mehr versüßen werden.

Im Vorfeld des Valentinstages denken wir an viele Dinge, damit wir dem Liebes-Motto getreu werden: aufregende Dessous, einen himmlischen Duft oder ein sexy Kleid sind häufig unsere ersten Gedanken. Aber was ist mit unseren Nägeln? – Die bleiben häufig auf der Strecke. Dabei gibt es so viele kreative Nageldesigns, die deinen romantischen Look unterstreichen. Eine Sache steht jetzt schon fest: Herz-Motive sind für diese Nageltrends unentbehrlich.

Der Klassiker: Schlicht und elegant

Im Roulette mag bei dieser Entscheidung ein gewisses Risiko vorhanden sein. Beim Nageldesign sind rot lackierte Fingernägel immer die sichere Bank. Das soll aber nicht heißen, dass sie weniger aufregend sind. Im Gegenteil: Gut lackierte rote Nägel, die im Licht nur so glänzen, können besonders am Valentinstag ziemlich aufregend sein. Als Farbe der Verführung und Leidenschaft eignet sich an diesem Tag doch daher wohl keine Farbe besser für deinen Nagellack.

Ein Strudel aus Rottönen

Lust auf ein bisschen Abwechslung? Dann triffst du mit dem Swirl-Trend genau ins Schwarze. Mit rotem Lack als Base kannst du mithilfe eines dünnen Pinsels und anderen Farben aus der Farbfamilie wie Pink oder Bordeaux den perfekten Swirl kreieren. Wer mag, kann seinen Nägeln mit kleinen Herzen eine Extra-Portion Liebe verleihen.

Bunte Herzen wohin das Auge reicht

Apropos Herzen – dieses Nageldesign ist wirklich super verspielt. Das Einzige, was du benötigst, sind verschiedene Rot- und Rosatöne, eine beigefarbene Base-Coat-Farbe und einen kleinen Pinsel. Nachdem du alle Nägel mit deinem Base-Coat lackiert hast, kannst du dich nun daran probieren, mit einem dünnen Pinsel kleine Herzchen auf deine Nägel zu machen. Falls dir das zu langweilig ist, kannst du die übrigen Nagelspitzen mit einem roten oder pinken Lack betonen.

Abgespaced – Metallic Nägel sorgen für den Wow-Effekt

Für wen es am Tag der Liebe etwas mehr sein darf, der setzt am besten auf diesen überirdischen Trend. Mithilfe von Metallic Poweder kreierst du in Windeseile dieses süße Design. Passend zum Valentinstag eignet sich hierfür natürlich pinkes oder rotes Puder. Mit einem Pinsel und einem Base-Lack malst du eine Herzform auf deine Nägel – voilà, schon hast du eine perfekte Maniküre.

Jeder Fingernagel ein Highlight

Dieses Design ist garantiert nicht langweilig. Hier kannst du Bäumchen-Wechsel-dich auf deinen Nägeln spielen: Auf jedem Fingernagel kannst du einen neuen Rosa- oder Rotton auftragen. Auch hier sind wieder kleine Herzchen gern gesehen. Die sich wechselnde Farbe bringt einen coolen Twist in das Design.