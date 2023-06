von Melanie Wenzke Victoria Beckham hat in ihrer Karriere eine große Verwandlung hingelegt: Das Spice Girl wurde zur Mode- und Beauty-Ikone. Gerade deshalb werfen wir jetzt einen Blick auf ihre drei Make-up-Lektionen, die wir von ihr lernen können.

Bei ihr sitzt auch das kleinste Detail bei jedem Auftritt: Victoria Beckham gilt zu Recht als eine der inspirierendsten Frauen unserer Zeit. Durch harte Arbeit hat sie es in den letzten Jahrzehnten geschafft, ihren Namen als Marke zu etablieren. Ihr Beauty-Look ist so ikonisch wie sie selbst. Obwohl sie ihr Erscheinungsbild an den Zeitgeist anpasst, bleibt sie sich dennoch treu und überzeugt mit ihrem klassisch-eleganten Stil. Wie sich dieser in ihren drei Make-up-Lektionen äußert, erfahrt ihr jetzt.

Victoria Beckham: 1. Signature Smokey Eye

Es gibt nur wenige Bilder von Victoria Beckham, auf denen sie keine Smokey Eyes trägt. Trotzdem schafft sie es, den eigentlich dramatischen Make-up-Look alltagstauglich zu machen, indem sie auf Brauntöne statt Schwarz setzt.

© Karwai Tang / Getty Images

Ihre Signature Smokey Eyes trägt sie in immer abgewandelter Form. Je nach Anlass greift sie zu dunklerem Braun, oder verwendet mittlere Erdtöne. Diesen drei Lektionen folgt sie dabei jedoch immer:

Ihr erster Schritt ist immer die Grundierung mit einem hellen Lidschatten. Den verteilt sie mit einem fluffigen Pinsel auf dem kompletten Augenlid, bis hoch zur Augenbraue. Dadurch schafft sie Kontrast und eine pudrige Unterlage, auf der sich die dunkleren Nuancen viel besser verblenden lassen, sodass sie nicht fleckig aussehen. Sie konturiert ihr Augenlid in einer V-Form am äußeren Augenwinkel. Das lässt ihre Augen größer und ausdrucksstärker wirken. Victoria beginnt mit einem mittleren Braunton außen und verblendet die Farbe mit einer leichten Hand in Richtung Lidmitte – diese überschreitet sie jedoch nicht. Anschließend gleitet sie mit dem Pinsel auch über den oberen Wimpernkranz. Diesen verdichtet sie zudem gerne mit einem Gel-Stift, den sie mit einem eng gebundenen Pinsel ausblendet. Der untere Wimpernkranz ist bei Victoria Beckham immersmokey. Das heißt: Auch hier blendet sie den Lidschatten großzügig entlang. Am Augenaußenwinkel trifft sich der Lidschatten vom oberen und unteren Lid – harte Kanten kennt sie nicht. Die unteren Wimpern tuscht sie stets kräftig, auch das lässt die Augen größer wirken.

In seltenen Fällen greift Victoria bei ihrem Augen-Make-up zu Farbe. Wenn sie das tut, sind es dunkle Grün- oder Blautöne mit Schimmer, die sie am liebsten am unteren Wimpernkranz aufträgt. Ein toller Weg, um subtil Farbe zu integrieren.

2. "Nie ohne meine Augenbrauen"

Auf Instagram offenbart Victoria Beckham, dass sie noch nie jemand ohne ihre Augenbrauen gesehen hat – noch nicht mal ihr Ehemann David Beckham! Jahrelang überzupfte das Spice Girl ihre Brauen, sodass diese jetzt lückenhaft wären, besonders am Anfang. Dieses Problem kennen bestimmt viele von uns – doch auch dafür gibt es eine Lösung.

© Lam Yik Fei / Getty Images

Um ihre Unsicherheit aus der Welt zu schaffen greift Victoria zu zwei Augenbrauenstiften mit dünner Miene: einem mittleren Ton und einem dunklen. Die hellere Nuance nutzt sie, um den Anfang der Brauen aufzufüllen. Mit dem Dunkelbraun schließt sie Lücken im Brauenbogen. Mit kleinen Bewegungen imitiert sie feine Härchen. Augenbrauen haben eine viel größere Auswirkung auf unser Erscheinungsbild, als uns vielleicht bewusst ist. Mehr Augenmerk auf sie zu legen, so wie Victoria es macht, ist also eine wertvolle Lektion.

3. Ihre Lippen schminkt sie dezent voluminöser

Man braucht keine Lupe, um zu erkennen, dass ihre früher eher schmalen Lippen mittlerweile etwas voller aussehen – auch ganz ohne Make-up. Trotzdem hat Victoria auch einen Trick, der dies unterstreicht.

© Karwai Tang / Getty Images

Zunächst bereitet sie ihre Mundpartie mit etwas Concealer vor, die Lippen hält sie vor der Farbe stets trocken, also ohne extra Lippenpflege. Dadurch verlängert sie die Haltbarkeit und auch das Pigment kann farbtreu abgegeben werden. Im nächsten Schritt trägt sie den Lippenstift in tupfenden Bewegungen auf, damit die Farbe nicht zu intensiv abgegeben wird. Der letzte und wichtigste Schritt: Lipliner! Diesen wählt sie nämlich eine Nuance dunkler. Sie geht dabei geschickt vor und zeichnet nicht direkt die Lippenkontur nach, sondern setzt die Linie etwas darüber an. Dadurch wirken die Lippen sofort voluminöser.

Verwendete Quelle: Instagram.com