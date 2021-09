Victoria Swarovski: Hinter den Kulissen von Let's Dance

In GLOSSIP – dem GALA Beauty-Podcast – entführen wir euch in eine noch schönere Welt. In der aktuellen Staffel GLOSSIP ist Victoria Swarovski zu Gast. In der dritten Folge berichtet sie, wie es eigentlich jeden Freitag hinter den Let's Dance Kulissen abläuft.

Victoria Swarovski, 28, ist ein wahres Multitalent! Die gebürtige Österreicherin ist Moderatorin, Popsängerin, Influencerin und feierte dieses Jahr ihr Schauspiel-Debüt in der ZDF-Serie "Traumschiff". Die Wahl-Münchnerin schmückte bereits sämtliche Magazincover, von L'Officiell über Elle bis hin zur Tush und weiß deshalb genau, wie man sich von seiner besten Seite zeigt. Mit ihren knapp 500.000 Follower:innen teilt das Part-Time-Model private Schnappschüsse oder Bilder vom Set.

Folge 3: Hinter den Let's Dance Kulissen mit Victoria Swarovski

Freitagabend auf der Couch. Wir schalten Let’s Dance ein, um uns von tanzenden Promis mitreißen zu lassen. Doch was geschieht eigentlich vor Ausstrahlung der Show? Wie lange verbringt Moderatorin Victoria Swarovski in der Maske und hat sie Mitspracherecht bei ihren Looks? Nicht nur bei der RTL-Erfolgsserie, auch bei Red Carpet Events und Fotoshootings steht die 28-Jährige vor sämtlichen Kameras und weiß, was ihr steht und was nicht – rote Lippen gehören ihrer Meinung nach nicht dazu!

"Wenn ich mich selber schminke, ist es so 'ne Zeit für mich selber."

Auch ohne ihre Make-up Artistin legt die Österreicherin gerne selbst Hand an. Welcher Make-up-Tipp vom Profi ihr dabei den ultimativen Lifting Effekt verschafft und welches Produkt ihr das Leben im Scheinwerferlicht leichter macht, verrät sie in der neuen GLOSSIP Folge.

Folge 2: Victoria Swarovski: Private Einblicke in ihre Beauty-Bag

Das Heiligtum einer jeden Frau: ihre Beauty-Bag. Gala-Beauty-Director Nane wirft gemeinsam mit Victoria Swarovski einen tiefen Blick in ihre Kosmetik-Taschen. Dabei erfahren wir die Go-To-Produkte der Unternehmerin. Auf welche Reinigungsprodukte schwört sie und welches ist der beste Lipliner ever? Ein Faible hat Victoria vor allem auch für gutes Packaging, sagt: "Ich bin leicht das Opfer, weil ich schon nach Verpackungen gehe“. Wer kennt es nicht? Welches Parfüm die 28-Jährige benutzt, seit sie 15 Jahre alt ist, verrät sie in der neuen GLOSSIP Folge. Funfact: Es soll bereits Kaiserin Sissi getragen haben ...

Folge 1: Victoria Swarovski verrät ihre Beauty-Routine

Blonde Haare, blaue Augen und eine makellose Haut: Victoria Swarovski klärt uns über ihre Beauty-Secrets auf. Die 28-Jährige probiert gerne neue Produkte aus: Lieber schlendert sie durch eine Parfümerie als die neuesten It-Bags in einer Mode-Boutique auszuchecken. "Als Löwe liebst du Kosmetik", sagt die Österreicherin, die bald ihre eigene Beauty-Marke "Orimeibeauty" auf den Markt bringt. Wer neben Hailey Bieber noch zu ihren Beauty-Vorbildern zählt und auf welche drei Kosmetik-Produkte sie nicht verzichten kann, gibt sie in der ersten GLOSSIP Folge preis.

GLOSSIP, der GALA Beauty-Podcast: Immer freitags auf Audio Now, Spotify, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.