Volumen in Sekunden! So wirken halboffene Haare viel dicker

von Ilka Alves Goncalves Du liebst es, deine Haare in halboffenen Frisuren zu stylen, doch nach einem halben Tag ist das Volumen raus? So geht es uns allen. Bis jetzt! Dank eines genialen Styling-Tricks sehen unsere Haare in Nullkommanichts viel dicker aus. Wir zeigen dir, wie es geht.

Half-Up-Looks gehören definitiv weiterhin zu den Trendfrisuren 2023. Sie sind nicht nur deshalb so beliebt, weil Fashionistas sich nicht mehr zwischen Hochsteckfrisur und offenem Haaren entscheiden müssen, sie eignen sich auch perfekt für all jene, die zwei linke Hände haben. Einfach mit der Bürste zwei Strähnen nach hinten kämmen, fixieren und voilà – die Frisur ist fertig.

Der Nachteil der hippen Sommerfrisur: Was anfangs voluminös und edel wirkt, fällt im Laufe des Tages nicht selten in sich zusammen. Doch was macht man, wenn man nicht mit dickem, gesundem Haar gesegnet ist oder der Frisur etwas Pepp verleihen möchte? Man trickst natürlich! Wie das geht, haben wir für euch einmal ausprobiert.

Voluminöse halboffene Haare? So geht's!

Alles, was du für die Half-Up-Frisur brauchst, sind eine Haarbürste und ein dünnes Haargummi. Zu Beginn hilft es, das Haar gut durchzukämmen und verknotete Stellen zu entwirren. Anschließend werden zwei dicke Strähnen abgeteilt, nach hinten gekämmt und mit einem Haargummi befestigt.

Nun wird der Zopf mit den Fingern geteilt. Dann wird das Ende des Pig-Tails von unten durch die Strähnen geangelt und oben wieder herausgezogen. Zum Schluss wird das Zopfgummi noch einmal festgezogen und die Haare gegebenenfalls mit etwas Haarspray fixiert. Anstatt flach nach unten zu hängen, fallen die Haare jetzt ähnlich wie bei einem Springbrunnen aus dem Zopf hervor.

Variante 2: Zwei Zöpfe

Sehr ähnlich aber dennoch anders kann man diesen Volumen-Hack auch leicht abändern. Statt nur einen Zopf zu machen, knoten wir bei dieser Variante zwei. Wichtig dabei ist, dass ihr den zweiten Zopf über dem ersten bindet, sodass die beiden Haargummis sich übereinander befinden. Dann zieht ihr den Unteren durch die Schlaufe des Oberen. Doch damit ist es noch nicht getan. Bei dem Zopf, der jetzt oben liegt, formt ihr eine Öffnung, durch den ihr den unteren schiebt und festzieht. Voilá!

Profi-Tipp für mehr Volumen

Jeder hat mal einen Bad-Hair-Day, an dem die Haare einfach nicht das machen wollen, was sie sollen. Genau an solchen Tagen lohnt es sich, etwas mehr Zeit für die Beauty-Routine aufzubringen. Schnapp dir deinen Lockenstab oder Lockenwickler des Vertrauens und mache dir große Hollywood-Waves. Durch das zusätzliche Volumen, das die die Locken verleihen, wirkt das Haar noch leichter und fließender.