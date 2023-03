Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: An dieser Stelle zaubert der Lippenkonturenstift ein natürliches und voluminöses Finish. +++ Der "Rich Girl Nails"-Trend ist der ideale Mix aus Beige und Rosé.

17. März 2023

Mit diesem viralen Trick schminken wir uns das Lippenvolumen der Stars nach — ganz natürlich!

Hailey Bieber, Kendall Jenner, Jennifer Lopez und viele mehr: Make-up-Artist Mary Phillips schminkt sie alle. Und, hat natürlich in ihrer Schatulle der Beauty-Geheimnisse auch den ein oder anderen guten Tipp parat. Auf TikTok erfreuen wir uns derzeit über ihren Lippenkonturen-Hack, der das Volumen der Lippen nicht nur leicht anhebt, sondern dabei auch noch ein ganz natürliches Finish beschert.

Mary Phillips startet mit einem Lipliner an den Mundwinkeln und zieht von dort aus feine Striche über ihre natürliche Lippenlinie. Von dort aus arbeitet sie sich strichweise weiter in Richtung des Lippenbogens. Über dem Lippenherz lässt sie die Linien dann leicht auslaufen, bis sie von links und rechts aufeinandertreffen. Jetzt geht es an die akribische Feinarbeit: Ein Pinsel hilft beim Verblenden der harten Linie. Doch, Achtung: Den Pinsel nur in Richtung des Lippenrots bewegen, sonst verschwindet die feine Rahmung. Für ein präziseres Ergebnis fährt die Expertin mit einer Brush und etwas Concealer die äußeren Konturen nach. Dann nur noch den Gloss oder Lippenstift der eigenen Wahl auftragen, fertig ist der Kussmund à la Make-up-Profi.

15. März 2023

Star-Manikürist verrät: Die Stars lieben jetzt diesen zarten Farbtrend für die Nägel

Diese Farbe hat definitiv Star-Appeal! Die Mischung aus Beige und Rosé ist der neueste Farbtrend, der die Finger in und um Hollywood im Sturm erobert. Das Besondere? Die Farbe wirkt klassisch und glamourös zugleich UND wird von den ganz großen Stars getragen. Für den Celebrity-Glamour hat Nail-Artist Tom Bachik auch gleich einen Namen parat: Rich Girl Nails, benennt er den Style auf Instagram. Selena Gomez und Jennifer Lopez sind dank Tom Bachik bereits Fans des edlen Designs. Doch, auch andere Nagelkünstler:innen, wie beispielsweise Kim Truong an den Nägeln von Ana Taylor-Joy, haben bewiesen, was der Trend alles kann. Und vor allem: Wie wir ihn zu Hause auf die Nägel bekommen.

Natürlich kann man seine Nägel aufwendig maniküren, in dem man mit einer Verlängerung und zusätzlich mit einer Acryl- oder Gelbasis arbeitet. Doch, auch der natürliche Nagel kann, nachdem er in eine elegante Mandel- oder Ballerina-Form gebracht wurde, in die Trend-Nuance getaucht werden. Hierzu eignen sich besonders gut Gel-Lacke, wie beispielsweise von Gitti, Opi oder Essie. Nail-Artist Kim Truong mischt in ihrem Reel für noch mehr Glow einen Top-Coat mit einer Beige-Rosé-Nuance. Tipp: Wer die Farbe noch ein wenig kühler mag, mischt seinen Lack mit einem Grau, welches über einen rötlichen Unterton verfügt. Die leichte Rosé-Nuance wirkt durch die gräulichen und beigen Facetten spannend und nicht ganz so süß. Et voilà, das elegante und facettenreiche Farbspiel ist perfekt!

14. März 2023

Dieser Hack macht unseren Satin-Rock zum Styling-Multitalent

Satinröcke sind elegant und cool zugleich und machen vor allem den anstehenden Frühling zur modischen Angelegenheit. Die langen Modelle sind dabei besonders vielfältig und können durch einfache Tricks auch als stylische Midis oder Minis getragen werden, wie verschiedene TikToker:innen jetzt zeigen.

Greift man sich seitlich, auf mittlerer Höhe des Maxirocks, etwas vom Stoff und zieht ihn bis zum Bund, erhält man so einen leicht asymmetrischen Schnitt in Midi-Länge. Für mehr Halt sichert man die Stelle von innen mit einer Sicherheitsnadel. Das geraffte Detail am Bund macht aus dem schlichten Modell so ganz einfach ein Statement-Piece. Wer es abends für eine Party dann noch etwas kürzer, aber dennoch mindestens genauso elegant mag, wiederholt den Schritt auch auf der anderen Seite. Die Wasserfall-Legung in der Front verleiht dem neuen Stück noch eine Portion extra Chic.

13. März 2023

Das ist nicht nur der heißeste Accessoire-Trend bei den Oscars ...

Die Stars und Sternchen bringen sich in ihren Looks für die Verleihung der Oscars 2023 nicht nur zum Strahlen, sondern, ja, auch zum Blühen. Ihre opulenten Roben verfügen nämlich über ein Statement-Accessoire, das ihren Looks eine sexy als auch verspielt glamouröse Komponente verleiht. Cara Delevingne, Halle Berry oder Nicole Kidman: Sie alle geben dreidimensionale Blüten aus Stoff zum Besten. Und, der Rosen-Trend der Oscars ist auch bei TikTok angekommen.

Nicole Kidman mit Glitzer-Rosen-Applikation bei den Oscars 2023 © Angela Weiss / Getty Images

Ganz gleich, ob eine XXL-Blume in Form eines Kettenanhängers, als Hingucker-Brosche, als It-Piece am Gürtel oder sogar als Statement-Oberteil. Auf der Video-Plattform als auch auf Instagram kommt der florale Trend richtig gut an und macht, auch in Hinblick auf den kommenden Frühling, ordentlich was her. Doch wo findet man den neuen Accessoire-Trend? Das Label Lemon Lua Jewelery, aber auch Zara verfügt über Accessoires mit den begehrten Blüten. So wird der Red Carpet-Look für alle definitiv alltagstauglich und erschwinglich.

