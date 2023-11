We Try Beauty

We Try Beauty 4 Must-haves, die uns im November nicht mehr losgelassen haben

Von brandaktuellen Neuheiten, zur Behandlung bis hin zu den beständigsten Hautpflege-Klassikern – diese Beauty-Must-haves hat die BRIGITTE-Redaktion im August in ihre Routine aufgenommen. Und seitdem nicht wieder gehen lassen ...

Über 16 Stunden auf Herz und Nieren getestet

"Party all night, stay all day" ist das Motte dieses Setting-Sprays. © PR

Produkt: Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Fixing Spray

Preis: 30 Euro

Versprechen: Das Spray soll die Haut perfekt auf Make-up vorbereiten und anschließend dafür sorgen, dass es 16 Stunden lang anhält.

Wirkung: Wie ein transparenter Schutzfilm soll es vor Verlaufen, Verblassen und Absetzen bewahren.

Darum konnte das Produkt mich überzeugen: Es hält wirklich, was es verspricht. Ich habe das Setting-Spray tatsächlich über 16 Stunden getestet, mein Make-up sah danach noch einwandfrei aus: Mascara an Ort und Stelle, Concealer lag nur ganz leicht in den Falten und Glanz hielt sich in Grenzen. Ich habe es vor der BB-Cream und nach jedem weiteren Schritt aufgesprüht und kurz bevor es ganz trocken war mit meinem Make-up-Schwamm eingeklopft. Auf den Duft hätte ich verzichten können, er verfliegt aber schnell. Eine Empfehlung für alle Hauttypen! Eines der besten Fixing-Sprays auf dem Markt.

Dornröschenschlaf im Schnellformat

Schön über Nacht? Das gibts nicht nur bei Dornröschen. Redakteurin Julika testet das "Re-Energizing Sleeping Öl-Elixier" von Lavera. © PR

Produkt: Re-Energizing Sleeping Öl-Elixier von Lavera

Preis: ca. 16 Euro

Versprechen: Das Re-Energizing Sleeping Öl-Elixier soll die hauteigene Zellregeneration in der Nacht und stimmulieren und verspricht eine extra intensive Pflege während des Schlafes. Die zart umhüllende Textur mit erlesenen Power-Wirkstoffen soll mir eine besonders erholte und strahlend schöne Haut am Morgen einbringen.

Wirkung: Meine Nachtpflege nehme ich mindestens so ernst wie die für den Tag, mit dem einzigen Unterschied: Hier achte ich noch mehr auf Performance. Und die hat das Produkt von Lavera definitiv gebracht. Trotz ihres günstigen Preises schafft es das Öl-Elixier sich wie eine wohltuende Schicht auf meine Haut zu legen, die die sie die ganze Nacht versorgt. Woran ich das merke? Beim ersten Blick morgens in den Spiegel schaut mir jetzt immer ein deutlich ebenmäßigerer und sichtlicht beruhigter Teint entgegen. Und auch die Hautoberfläche fühlt sich seit neustem einen Mü fester an. I like.

Darum konnte das Produkt mich überzeugen: Zunächst ist die Handhabung supersimpel, aber auch der Preis fast unschlagbar für eine effektive Nachtpflege. In der Kombination, dass sich meine Haut nun auch merklich verändert, bin ich tatsächlich einfach nur baff. Vor allem im Winter wo meine Haut sich deutlich schwerer tut an neue Produkte zu gewöhnen, ist das ein echter Gamechanger.

Individuelle Me-Time mitten in der Großstadt

München ist seit Juli um einen Beauty-Hotspot reicher. Im Glockenbackviertel findet ihr einen wahnsinnig schönen Flagship Store von Junglück und dort könnt ihr auch Gesichtsbehandlungen genießen. Nane, stellv. Chefredakteurin und Head of Beauty, war vor Ort. © PR

Produkt: Individuelle Gesichtsbehandlung im Junglück Flagship Store in München

Preis: ca. 75 bis 105 Euro

Versprechen: Im ersten Junglück Flagship Store befinden sich, neben dem gesamten Sortiment, auch mehrere Behandlungsräume. Dort werden Gesichtsbehandlungen angeboten. Jedoch nicht "von der Stange", sondern individuell. Die Kosmetikerin vor Ort bespricht vor der Behandlung mit dir deine Wünsche, Bedürfnisse und ob etwas bestimmtes beachtet werden muss. Ich habe beispielsweise Rosacea, weshalb auf ein Peeling verzichtet wurde und auch die Produkte auf dieses Bedürfnis hin ausgewählt wurden.

Wirkung: Ich bin großer Fan individueller Behandlungen, da auch jede Haut individuell und anders ist. Ich fühlte mich sehr gut aufgehoben bei Junglück und mag die Produkte vor allem auch aufgrund ihrer guten Verträglichkeit. Meine Haut wurde gereinigt, ausgereinigt und mit einer Maske verwöhnt. Auch eine Gesichtsmassage zählte zum Programm.

Darum konnte die Behandlung mich überzeugen: Sich Zeit für sich zu nehmen ist purer Luxus für mich! Der Junglück Store ist ein perfekter Ort, mitten in einer Großstadt, um sich und seiner Haut etwas Gutes zu tun. Die Kosmetikerin ist sehr kompetent und man fühlt sich wirklich gut aufgehoben und beraten. Auch der Store an sich ist schon einen Besuch wert!

Engelshaut zur Weihnachtszeit

Redakteurin Stella ist begeistert vom weichen Hautgefühl der Maske. © PR

Produkt: SPICEup Gel 2 Oil Mask

Preis: 43,-

Versprechen: Die Gesichtsmaske von Phyris verspricht mit Chili- und Pfeffer-Extrakt einen Energiekick für die Haut und soll für einen jugendlich strahlenden Teint sorgen. Die würzigen Duftnoten sollen alle Sinne ansprechen und die Anwendung des Produkts verspricht ein rosiges, belebtes Hautbild und eine jugendliche Ausstrahlung.

Wirkung: Durch die ölige Textur der Maske ist der Auftrag sehr angenehm und nach der Anwendung fühlt sich die Haut tatsächlich sehr weich und geschmeidig an. Diese Extraportion Feuchtigkeit ist der ideale Schutz gegen den rauen Winterwind.

Darum konnte das Produkt mich überzeugen: Die PHYRIS Maske ist für mich ein absolutes Winter-Must-have! Bei den kalten Temperaturen neigt meine Haut dazu, zu spannen, aber diese PHYRIS Öl-Maske wirkt hier wie ein Zauberelixir! Neben dem angenehmen Duft hat mich vor allem das Ergebnis überzeugt! Nach der Anwendung strahlt meine Haut nicht nur ebenmäßiger in der Wintersonne, auch das unangenehme Spannungsgefühl war für die nächsten Tage Geschichte!