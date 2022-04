We try before you buy

Klingeln bei euch oder eurer besten Freundin bald die Hochzeitsglocken? Die BRIGITTE-Beautyredaktion hat 5 Produkte genauer unter die Lupe genommen und verrät euch, wieso sie die perfekte Ergänzung für einen Wedding-Look sind...

Endlich ist es soweit und der Frühling begrüßt uns mit Vögelgezwitscher und Sonnenschein! Für verliebt, verlobte Paare häufig die schönste Atmosphäre, um sich das Ja-Wort zu geben. Doch egal, ob als Gast oder Braut selbst stellt sich die Frage: Welcher Beauty-Look ist der richtige für eine Spring-Hochzeit?

Erinnerungen festhalten

Produkt: Girl of Now Lovely Elie Saab

Preis: 30 ml kosten 59 Euro

Versprechen: Die Komposition besteht aus einem Hauch von Rose, gepaart mit verwöhnenden Honignoten, zarten Frangipani-Blüten und süßlichem Anis.

Optik: Ein Flakon, der dem floralen Duft des Parfüms mehr als gerecht wird. Er erinnert selbst an eine Blüte und macht sich auf meinem Kosmetik-Schränkchen als Hingucker.

Wirkung: Schon ein Spritzer genügt und ich fühle mich, als ob ich inmitten eines Blumenfeldes stehe!

Hochzeits-Essential, denn: Ein Parfüm erstmalig für den großen Tag zu verwenden, schafft eine Erinnerung fürs Leben. Denn wir verbinden unweigerlich alle Emotionen und Erinnerungen von unserer Hochzeit mit diesem Duft und können diese beliebig oft abrufen, sobald wir ihn aufsprühen. Und ich persönlich könnte mir keinen passenderen vorstellen, als diesen blumigen Duft.

Schnell Unreinheiten loswerden

Produkt: Spot and Discoloration Treatment von Colibri Skincare

Preis: 16,95 Euro

Versprechen: Hilft gegen Pickel und entfernt überschüssigen Talg, beruhigt Entzündungen, hellt Pickelmale und Pigmentflecken auf.

Wirkung: Das Spot-Treatment hat eine deckend weiße Farbe, weshalb ich es abends als letzten Schritt meiner Hautpflege-Routine verwende. Durch den schmalen Applikator kann man es ganz gezielt auf Unreinheiten auftragen. Das Produkt trocknet nach ein paar Minuten auf der Haut, es trägt sich also nicht zum Beispiel an das Kissen ab. Das Produkt ist geruchslos und sehr ergiebig.

Was mir an diesem Spot-Treatment besonders gut gefällt, ist, dass man es in jedem Pickel-Stadium anwenden kann: Wenn man spürt, dass sich eine Unreinheit anbahnt, verhindert es das Schlimmste. Ist der Pickel rot und entzündet, schließt das Treatment den Bereich ab und lässt die Entzündung über Nacht abklingen. Und auch wenn die Unreinheit schon verheilt, hilft es Pickelmale schneller verschwinden zu lassen. Das Spot-Treatment ist wie ein individuelles Pimpel-Patch, das Pickel wirksam, aber mild bekämpft und der Haut bei der Regeneration hilft.

Dieses Spot-Treatment ist auf jeden Fall das beste, das ich jemals benutzt habe. Über Nacht haben sich meine Unreinheiten deutlich verbessert. Es reizt oder irritiert meine Haut nicht, brennt nicht beim Auftrag und ist sehr einfach in der Anwendung. Ich kann nichts Negatives zu diesem Produkt sagen.

Hochzeits-Essential, denn: Den Stress- und Schlafmangel während der Hochzeitsvorbereitung sieht man unserer Haut sofort an. Mit diesem Spot-Treatment hat man eine Sorge weniger: Beginnt ihr früh genug das Produkt jeden Abend aufzutragen, stehen Unreinheiten und Pickel nicht auf der Gästeliste.

Im besten Licht

Produkt: Nars Light Reflecting Foundation

Preis: etwa 48 Euro

Versprechen: Die neue Foundation von Nars soll Make-up und Hautpflege in einem sein. Außerdem soll sie im Laufe der Zeit sogar die Reinheit der Haut verbessern.

Optik: Im klassischen Glasflakon mit Pumpkopf kommt die Foundation in 36 Farbnuancen daher. Das eckige Format ist sehr clean und wertig – genauso kennt man es von Nars.

Wirkung: Auf meiner Mischhaut sitzt die Foundation optimal, sie rutscht nicht herum und sieht auch nicht maskenhaft aus. Ganz im Gegenteil. Durch die lichtreflektierende Formulierung scheint es beinahe, als würde ich gar nichts auf der Haut tragen. Genauso liebe ich das!

Hochzeits-Essential, denn: die Foundation sitzt so unfassbar gut auf der Haut und lässt sie sehr natürlich aussehen. Vor allem für Fotos richtig toll!

Die perfekte Vorbereitung

Produkt: Augenbrauen Lift & Wimpern Lift Duo bei Dashl Beauty Bar

Preis: 94 Euro

Versprechen: Das Lifting sorgt für dauerhaft perfekte Wimpern und Augenbrauen. Die Brauen und Wimpern werden geformt und gefärbt, sodass der perfekte Augenaufschlag garantiert ist.

Optik: Die Dashl-Salons sind optisch sehr ansprechend. Die Standorte in Düsseldorf und Hamburg sind modern und laden zum Entspannen und Verwöhnen ein. Perfekt für eine Auszeit vom Hochzeitsstress.

Wirkung: Mein Lifting ist nun eine Woche her und ich bin begeistert. Bereits ungeschickt sieht man morgens frisch und dank der perfekte geschwungen Wimpern vor alle, wach aus. Die Anwendung hält bis zu 8 Wochen und kann entspannt ein paar Tage vor der Hochzeit gebucht werden.

Hochzeits-Essential, denn: Wer sich am großen Tag etwas Stress ersparen möchte, bereitet sich am besten schon im voraus optimal vor. Perfekt geschwungene Wimpern und präzise geformte Augenfrauen sind da ein Muss! Es erspart einem den morgendlichen Kampf mit der Wimpernzange – den man mit einer zitternden Hand vor Aufregung eh verlieren würden – und spart Zeit. Außerdem sieht man selbst am Tag nach der großen Feier frisch und wach aus. Was will man mehr?

Ein "Ja" zum Festnageln

Produkt: Nailsticker "Word Wrap Collection" von Babetown

Preis: 12 Euro

Versprechen: Mit den Nailstickern von Babetown kann jede Braut auch ihre Nägel sprechen lassen. Mit einen "Yes" oder "Love" auf dem Ringfinger macht das Versprechen für die Ewigkeit gleich noch viel mehr Spaß (auch, wenn es nur das "Ja" zur Trauzeugin ist).

Optik: Die kleinen Sprüche und Ausrufe gibt es in verschiedenen Schriftarten, sodass wirklich für jede Braut, Trauzeugin oder Freundin etwas dabei ist, um den Nägeln den letzten Schliff zu verleihen.

Wirkung: Deutlicher und cooler kann man das "Ja" am Altar gar nicht ausdrücken. Die süßen Nailsticker sind ein echter Hingucker.

Hochzeits-Essential, denn: Wer sich von anderen Bräuten oder Hochzeitsgästen abheben und dennoch im Wedding-Theme bleiben möchte, setzt mit Nailstickern ein subtiles Highlight. Und was gibt es süßeres, als die ersten Fotos vom Ehering mit einem "Yes" auf dem Finger zu untermalen?!