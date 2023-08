We try before you buy

Von brandaktuellen Neuheiten und Kultprodukten bis hin zu den beständigsten Hautpflegeklassikern – diese Beautyprodukte hat die BRIGITTE-Redaktion im August in ihre Routine aufgenommen. Und seitdem nicht wieder gehen lassen ...

Beauty is our Business – und wir lieben es. Natürlich haben auch unsere BRIGITTE-Redakteurinnen so einige Beauty-Produkte, die schon seit Jahren einen festen Platz in der morgendlichen Routine haben. Nichtsdestotrotz sind wir immer offen für Neues, vor allem, wenn es um neue Beauty-Produkte geht. Und davon gab es im August einige. Fünf, die auf dem Readktionsschreibtisch gelandet sind, haben Redakteurin Linda, Melanie, Ilka, Jessica und Stella ganz genau unter die Lupe genommen.

Spa-Gefühl mit jedem Sprühstoß

So entspannend, wie dieses Spray riecht, ist nur ein Wellness-Aufenthalt. © PR

Produkt: Create Your Balance Relaxing Touch Hair & Body Mist von Kiko

Preis: 13 Euro

Versprechen: Körper und Haar mit einem einzigen Produkt einen Frischeschub zu verleihen.

Wirkung: Wow! Ich bin wirklich sehr empfindlich bei Düften, aber dieses Haar- and Körper-Spay riecht so natürlich, dass ich nicht mehr genug davon bekommen kann. Denn des fängt genau den Geruch ein, der meine Nase durchströmt, wenn ich ein Spa betrete: Sofort fühle ich mich dorthin versetzt. Es muss das ätherische Lavendelöl sein, das diese Wirkung bei mir erzielt.

Darum konnte das Produkt mich überzeugen: Normale Parfüms enthalten viel Alkohol, der Haut und Haar austrocknet. Deshalb sprühe ich Düfte normalerweise nur auf die Kleidung auf. Dieser hier ist allerdings auf Wasserbasis und mit Hyaluronsäure, als auch Aloe Vera angereichert. Es ist also mehr als dieser wahnsinnig entspannende Spa-Duft in der Nase – das Spray hat auch noch eine pflegende Komponente! Wirklich genial, um dem Alltag für einen Moment zu entfliehen.

Zarter Sonnenschutz

UV-Schutz ist das A und O in der Anti-Aging-Pflege. Aber muss es immer Sonnencreme sein? Redakteurin Ilka testet neue Produkte. © PR

Produkt: Hydro Boost Aqua Fluid LS von Neutrogena

Preis: ca.10 Euro

Versprechen: Tagespflege mit Lichtschutzfaktor, die nicht fettet, ist eine seltene Kombi. Doch genau das verspricht dieses leichte Fluid von Neutrogena. Das Fluid mit Vitamin C versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und schützt vor Umwelteinflüssen.

Wirkung: Bereits die Textur hält, was sie verspricht. Das Fluid lässt sich gut dosieren. Durch die flüssige Konsistenz ist der Auftrag ein Kinderspiel. Bereits nach wenigen Minuten ist der Hydro Boost eingezogen und Make-up lässt sich problemlos auftragen. Das Tragegefühl ist angenehm. Gegen Ende des Tages fettet die Haut nach, das ist bei mir aber üblich bei Cremes mit LSF. Für den Sommer ist mir der Lichtschutzfaktor etwas zu gering, da setze ich eher auf 50+, doch für die Winterzeit ist das eine tolle Ergänzung meiner Skincare-Produkte.

Darum konnte das Produkt mich überzeugen: Tagescremes mit Sonnenschutz verursachen bei mir schnell Hautunreinheiten, weil sie einfach zu reichhaltig sind. Das Hydro Boost Aqua Fluid habe ich gut vertragen und ist somit für mich ein toller Zusatz meiner Beauty-Routine.

Wahre Schönheit kommt von Innen – klingt abgedroschen? Ist es aber nicht!

Mode- und Beauty-Redakteurin Jessica weiß: wahre Schönheit kommt von Innen. Und deswegen liebt sie auch die Kollagen Hyaluron Complete Kapseln von Sunday Natural. © PR

Produkt: Kollagen Hyaluron Complete Komplex

Preis: 16,90 Euro

Versprechen: Diese Kapseln haben alles, was eine gesunde Haut benötigt: Vitamin C, Vitamin E, Zink, Selen, Mangan, Kupfer, Biotin und Silizium unterstützt die Kollagenproduktion, das Bindegewebe sowie die Bindegewebsneubildung und den Schutz der Zellen vor oxidativem Stress. Vervollständigt wird dieser Komplex mit dem vegetarischen Premium-Kollagen Ovoderm®, Hyaluronsäure und Coenzym Q10.

Wirkung: Über mehrere Wochen täglich zwei Kapseln mit 200 ml Wasser einnehmen. Und nun heißt es erstmal: Abwarten und Durchhaltevermögen beweisen. Denn natürlich gibt es hier keinen Sofort- oder Übernacht-Effekt. Doch nach vier Wochen gibt es das erste Ergebnis...

Darum konnte das Produkt mich überzeugen: Meine Haut wirkt sichtlich praller und mein Bindegewebe fester. Meine Pickelmale heilen schneller ab und auch mein Teint sieht um einiges rosiger aus; auch mein Haar fühlt sich stärker an. Ich werde die Kapseln auf jeden Fall weiter verwenden.

Ein tiefschwarzer Wimpernaufschlag

Die "Full Sleeve"-Mascara ist wie ein Tattoo für die Wimpern — schwarz und intensiv, aber nicht permanent. © PR

Produkt: "Full Sleeve Mascara" von Kvd Beauty

Preis: etwa. 25 Euro

Versprechen: Die Mascara soll die Wimpern optisch verlängern und schön definieren. Dabei hüllt sie sich wie ein Tattoo um die einzelnen Härchen. Klumpenfrei und wischfest.

Wirkung: Mit ein paar Zügen über die Wimpern gefahren, fertig! Das Finish der Wimperntusche ist tiefschwarz, hinterlässt damit einen natürlichen Rahmen, der die individuelle Augenfarbe noch besser zur Geltung bringt. Zudem verfügt die Mascara über eine Tubing Technology. Bedeutet: Mit etwas warmem Wasser kann man die Wimperntusche wie von Zauberhand abziehen.

Darum konnte das Produkt mich überzeugen: Abschminken am Abend war noch nie so einfach. Die Mascara löst sich nach dem Kontakt mit dem lauwarmen Wasser praktisch von selbst. Nur ein bisschen mit den Fingern drüber wischen, fertig! Zudem wirken die Wimpern nach dem Auftragen wie aufgefächert. Was möchte man mehr?

Oil-lala

Redakteurin Stella testet das berühmte Trockenöl und Nuxe und findet: "Durch den angenehmen Geruch hat man einen Tag lang einen kleinen Spa-Moment." © PR

Produkt: Trockenöl Huile Prodigieuse von Nuxe

Preis: ca. 18 Euro

Versprechen: Neben der hochwertigen Verpackung sticht das Produkt vor allem durch einen angenehmen, blumigen, vanillehaltigen Duft hervor. Die Textur legt sich schützend auf die Haut und man fühlt sich nicht eingefettet, wie es so oft bei Ölen der Fall ist. Es lässt sich durch den Sprühkopf gut auf der Haut verteilen und zieht schnell ein.

Wirkung: Neben der hochwertigen Verpackung sticht das Produkt vor allem durch einen angenehmen, blumigen, vanillehaltigen Duft hervor. Die Textur legt sich schützend auf die Haut und man fühlt sich nicht eingefettet, wie es so oft bei Ölen der Fall ist. Es lässt sich durch den Sprühkopf gut auf der Haut verteilen und zieht schnell ein.

Darum konnte das Produkt mich überzeugen: Neben den Inhaltsstoffen hat mich vor allem die Textur überzeugt. Oft sind mir Körperöle zu fettig und nach dem Auftrag fühle ich mich schwitzig und schwer. Bei dem NUXE Trockenöl hingegen war von diesem Gefühl nichts zu bemerken. Im Gegenteil, durch den angenehmen Geruch hatte ich nach einem langen Tag einen kleinen Spa-Moment.