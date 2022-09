We try Beauty

Das Jahr schreitet voran und wir checken für euch die coolsten Beauty-Neuheiten. Welche uns in diesem Monat überzeugt und die ersten Herbsttage versüßt haben, verraten wir euch hier.

Ihr habt Lust auf frischen Wind in eurer Beauty-Bag? Geht uns genauso! Deshalb haben wir auch diesen Monat ein paar Beautyneuheiten für euch getestet. Ob sie uns überzeugt haben, lest ihr hier.

Zeit für ein bisschen Selfcare

Mode- und Beauty-Redakteurin Jessica hat sich im September eins vorgenommen: Mehr Zeit für Selfcare! © PR

Produkt: Frank Care von Frank Juice

Preis: 29 Euro

Versprechen: Das Self-Care Bundle besteht aus unserer Trockenbürste, einer handgefertigten Badekugel und dem Mundziehöl unseres Partners Elixr. Tools, mit denen ich mir im Alltag eine kleine Me-Time einräumen kann.

Optik: Alle Produkte sind vegan und kommen in einem Säckchen aus Leinen.

Wirkung: Während die Badekugel mir einmalig mein Schaumbad versüßte, sorgen sowohl die Trockenbürste als auch das Mundziehöl für einen langfristigen Selfcare-Moment.

Wohlfühl-Produkt, weil: Durch die Trockenbürste rege ich meine Lymphe und die Durchblutung an, das Mundziehöl wirkt sich positiv auf die Zahn- und Mundgesundheit aus.

So klappt der Augenaufschlag

Redakteurin Ilka ist schon seit Längerem auf der Suche nach der perfekten Mascara. © PR

Produkt: Hypnôse Doll Eyes Mascara

Preis: ca. 34 Euro

Versprechen: Du wolltest schon immer so große Augen haben wie eine Puppe? Dann könnte die Doll Eyes Mascara genau das Richtige für dich sein. Die Wimperntusche enthält satte Farbpigmente, weshalb die Wimpern voller und länger wirken sollen.

Optik: Der elegant geschlungenen Flacon wird von der Lancôme-Rose veredelt. Die Mascara-Bürste ist leicht kegelförmig und mit weichen Bürstenhaaren versehen.

Wirkung: Die Wimerntusche lässt sich leicht auftragen und sofort fällt auf: die reichhaltigen Farbpigmente. Die Wimpernhaare sind sofort schwarz, wirken voller und länger. Die Bürste sorgt dafür, dass viel Produkt aufgetragen werden kann. Wer einen natürlichen Look bevorzugt, sollte gegebenenfalls auf eine andere Bürste oder Mascara zurückgreifen.

Wohlfühl-Produkt, weil: Meine Wimpern sind lang, dafür leider gerade wie ein Stock. Nicht viele Wimperntuschen haben die Power meine Lashes so zu formen, dass ein glamouröser Schwung entsteht. Die Hypnôse Doll Eyes Mascara schafft das und gehört ab jetzt zu meinen absoluten Beauty-Lieblingen.

Easy geschützt

Readkteurin Julika testet die "Dayshade"-Tagespflege mit Lichtschutzfaktor von Beyer & Söhne. © PR

Produkt: Dayshade SPF 50 Cream von Beyer & Söhne

Preis: ca. 50 Euro

Versprechen: Die Dayshade-Creme ist Tagespflege mit LSF 50 und soll dank eines UVA-Faktor von 30 besonders effektiv vor Hautalterung. Astaxanthin, ein Antioxudants aus aus roten Algen, gilt als stärkster Fänger von freien Radikalen und verhindert mit seiner leichten Pfirschfarbe ein weißeln auf der Haut.

Optik: Der Minimalismus der Formulierung spiegelt sich auch in der Aufmachung des Produktes wieder – schwere Glasflasche, zarte Schrift.

Wirkung: Die Creme von Beyer & Söhne ist da der perfekte Mix. Sie fühlt sich leicht an, spendet viel Feuchtigkeit und schützt.

Wohlfühl-Produkt, weil: ich im Herbst keine Lust mehr auf einen schweren Sonnenschutz habe, aber meiner Haut trotzdem keinen Faktoren, die Hautalterung begünstigen, aussetzen will.

Weniger Haarbruch dank dieser Wissenschaft?

Melanie überrascht die Textur des L'Oréal Professionnel Paris Serie Expert Metal DX Haaröls. © PR

Produkt: L'Oréal Professionnel Paris Serie Expert Metal DX Öl

Preis: 35 Euro

Versprechen: Reichhaltiges, schützendes Haar-Öl für geschmeidigen Glanz. Der Grund für Haarbruch bei Colorationen und Blondierungen sollen im Wasser enthaltene Metalle sein, die in die Haare eindringen. Die ganze Metal-Reihe enthält deshalb das Molekül Glicoamin, was die Metalle neutralisieren soll und dadurch Spliss verhindern.

Optik: Die Verpackung des Fläschchens sieht sehr hochwertig aus und fühlt sich auch so an. Das Haaröl kommt mit einem Pumpspender, was ich immer sehr schätze.

Wirkung: Ich habe noch nie ein Haaröl getestet, das so leicht auf den Haaren liegt. Die Textur fühlt sich eher wie ein Serum an und lässt meine Haare dadurch überhaupt nicht fetten. Was ich besonders schätze ist, dass das Produkt gleichzeitig gegen Hitze bis zu 230 Grad schützt – einen Schritt gespart!

Ich muss sagen, dass ich die Wissenschaft hinter der ganzen Produktreihe sehr interessant finde. Dass auch das sauberste Wasser Metallpartikel enthalten kann, die von den Haarfasern aufgesaugt werden und dort Schaden anrichten, war mir neu. Besonders, wenn man seine Haare färbt und blondiert wie ich, ist die Produktreihe deshalb interessant (auch schon im Salon!).

Meinen Haaren gibt dieses Haaröl die verloren gegangene Geschmeidigkeit und den gesunden Glanz zurück. Ob Haarbruch wirklich verhindert wird, kann ich erst in ein paar Monaten sagen. Was ich jetzt bestätigen kann ist, dass sich meine Haare gesund und gestärkt anfühlen. Ich kann sie trotz des Öls gut stylen, weil die Textur so leicht ist und meine Haare nicht nach unten zieht. Bei anderen Haarölen halten meine Haare keine Föhnfrisur oder Locken.

Wohlfühl-Produkt, weil: Ich mich mit gesunden Haaren einfach schöner und gepflegt fühle.