We try before you buy im Februar

We try before you buy im Februar Beauty-Neuheiten im Glow-Test

Jede:r will ihn, aber nicht jede:r hat ihn. Die Rede ist vom "Glow" auf der Haut oder im Haar. Kein Wunder, denn ist eine gesund strahlende Haut als Basis unverzichtbar – und diese Produkte sorgen bei uns für den ultimativen Glow.

In den Wintermonaten lässt sich die Sonne leider nicht allzu oft blicken, doch auch in dieser Zeit wollen wir nicht auf einen strahlenden Glow verzichten. Wir verraten euch, welche fünf Produkte die Haut der BRGITTE-Redaktion aufs nächste Strahl-Level bringen.

Dank PR³-Rosenkomplex zum Glow

Mode- und Beauty-Redakteurin Jessica setzt für ihren Glow auf ein PR³-Rosenkomplex. © PR

Produkt: Rose Nature System Digital De-Stress Supreme Glow Cream-Gel von Annemarie Börlind

Preis: 65 Euro

Versprechen: Der PR³-Rosenkomplex in dem Produkt soll der Zellschädigung durch blaues Licht auf die Haut entgegen wirken, sichtbare Spuren von Stress sollen gemindert werden.

Optik: Das Produkt kommt in einem hochwertigen Tigel aus Glas und schwarzem Deckel. Die cleane Optik macht sich perfekt in meinem Badezimmerschrank, die rosa Textur sorgt für einen farblichen Hingucker.

Wirkung: Das Produkt aus einem eigens kreierten Wirkstoffkomplex aus Pfingstrose, Schwarzwaldrose und Wüstenroseeinem hat einen angenehmen, kühlenden Effekt beim Auftragen und versorgt meine Haut lange mit Feuchtigkeit – sowohl über Tag, als auch über Nacht.

Ein Glow-Garant, weil: Luminescine in der Cream-Gel die Haut strahlen lassen und damit für einen ultimativen Glow sorgen.

Urlaub aus der Flasche

Friederike, stellv. Head of Beauty & Fashion, will auch im Winter gebräunt aussehen. Ob das Luxe Body Serum von St. Tropez diesen Job erledigt? © Ilja Gauß / PR / Privat

Produkt: St. Tropez Self Tan Luxe Body Serum

Preis: ca. 45 Euro

Versprechen: Eine langanhaltende, natürliche Bräune sowie pflegende Eigenschaften verspricht das neue Luxe Body Serum von St. Tropez. Es soll die Haut straffen, beruhigen und Feuchtigkeit spenden – und sie natürlich gleichzeitig sanft bräunen.

Optik: Das Serum kommt in einem praktischen Pumpspender und lässt sich daher easy dosieren. Die schwarz-goldene Verpackung sieht sehr edel aus. Durch die transparente Flasche kann man das goldene Serum schon sehen.

Wirkung: Schon nach einmaliger Verwendung kann man einen deutlichen Unterschied feststellen. Die Haut sieht braun, aber nicht unnatürlich braun aus. Die Konsistenz ist eher gelig und zieht schnell ein, deshalb muss man hier etwas zügiger arbeiten – das das klappt ohne Probleme. An den typisch-kritischen Stellen (Ellenbogen, Handgelenke, Knie) sollte man im Zweifel doppelt-vorsichtig sein, sonst gibt's Flecken. Mit einem Selbstbräuner-Handschuh und auch mit den Händen lässt sich das Serum einfach auftragen und auch der Geruch ist nicht allzu stark. Ein bisschen kann man ihn dennoch wahrnehmen – wie bei fast jedem Selbstbräuner.

Ein Glow-Garant, weil: gebräunte Haut immer strahlt! Ich mag es gern, wenn die Haut auch in Winter nicht so fahl und kalt aussieht. Ich habe aber keine Lust auf abfärbende Produkte oder orangefarbene Flecken auf der Haut. Hiermit habe ich keins von beidem – außer einen sonnengeküssten Teint!

Unschlagbares Glow-Duo

Mode- und Beauty-Praktikantin Anna liebt einen dezenten Highlight. Dafür setzt sie auf das Beauty Light Wand Kit von Charlotte Tilbury. © PR

Produkt: The Beauty Light Wand Kit von Charlotte Tilbury

Preis: 64 Euro

Versprechen: Die Make-up-Wands von Charlotte Tilbury sollen dem Gesicht einen strahlenden Glow geben und es mit dem Lindera-Extrakt mit zusätzlicher Feuchtigkeit versorgen.

Optik: Von außen ist das Duo unscheinbar – hier zählen die inneren Werte. Der praktische Kissenapplikator sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Produktes.

Wirkung: Die Beauty-Wands halten was sie versprechen! Die Highlighter verleihen meinem Gesicht einen natürlichen Glow, der nicht zu übertrieben, aber auch nicht zu unauffällig ist. Mit einem Make-up-Schwämmchen lässt sich das Produkt gleichmäßig einarbeiten und hinterlässt keine nervigen Streifen. Und auch nach einem langen Arbeitstag strahlt mein Gesicht noch wie am Morgen. Perfekt für alle, die es natürlich mögen.

Ein Glow-Garant, weil: Charlotte Tilbury einfach weiß, wie sie unsere Haut zum Strahlen bringt! Ich liebe es, wenn meine Haut einen leichten Glow hat und ich den ganzen Tag über frisch aussehe.

Wahre Schönheit kommt von innen

Lisa Marie, stellv. Leitung Mode & Beauty, schwört schon länger auf Kollagen zum Trinken. © PR

Produkt: Trink-Kollagen von Elasten

Preis: rund 70 Euro (für 28 Ampullen à 25 ml)

Versprechen: strahlende, gut hydrierte Haut durch die Versorgung mit Kollagen-Peptiden und Nährstoffen

Optik: die kleinen Ampullen können in der mitgelieferten Box aufbewahrt werden, das Design ist clean und unauffällig. Ich trinke die Ampullen auch gerne kalt und bewahre einen Teil im Kühlschrank auf.

Wirkung: Schon nach wenigen Wochen stelle ich erste Veränderungen fest, nachhaltige Effekte zeigen sich nach ein paar Monaten. Der gute Geschmack und die Verträglichkeit machen die tägliche Einnahme angenehm.

Ein Glow-Garant, weil: wahre Schönheit von innen kommt und die einzigartige Zusammensetzung aus Kollagen-Peptiden und Vitaminen meine Haut von innen unterstützt.

In Sekunden glänzendes Haar

Glow für die Haare sind für Nane, Head of Beauty, ein absolutes Must-have! © PR

Produkt: Long Hair Protective Glossing Essence von La Biosthetique

Preis: ca. 32 Euro für 250 ml

Versprechen: Soll schimmernden, unwiderstehlichen Glanz in Sekundenschnelle liefern.

Optik: Das cleane Design mit einem Touch of Pink macht sich sehr gut in meinem Badezimmer und reiht sich perfekt in die Long Hair Serie optisch ein. Besonders praktisch: Seitlich findet man Mengenangaben unterteilt in Portionsgrößen pro Anwendung an denen man sich gut orientieren kann.

Wirkung: Man wendet die Essence im gewaschenen, feuchten Haar in den Längen an. Das Produkt sollte nur wenige Sekunden einwirken und dann gut ausgespült werden. Sobald die Lamellar Essence mit dem Haar in Kontakt kommt, aktiviert die Formel ihre Pflegestoffe. Das Produkt verteilt sich aufgrund der flüssigen Konsistenz sehr gut im Haar. Der aus Zuckerrohr und Gallapfel gewonnene Hauptwirkstoff – Glucose-Polyphenol – restrukturiert den natürlichen, unsichtbaren Film, der die Schuppenschicht der Haare glänzend und glatt hält. Das Produkt beschwert die Haare nicht und lässt sie wirklich strahlen.

Ein Glow-Garant, weil: ich nach der Anwendung sogar auf der Straße auf meine glänzenden Haare angesprochen wurde.