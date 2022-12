Weihnachtsfrisuren Die schönsten Hairstyles fürs Fest

Weihnachtsfrisuren – wie wäre es mit Locken?

Egal ob kleine Engelslöckchen oder große Wellen – mit Locken macht man nie etwas falsch. Ersteres gelingt am besten mit einem dünnen Lockenstab. Mit dem Glätteisen werden am einfachsten Beach Waves gezaubert.

Wer Zeit sparen will, duscht am Abend zuvor und föhnt das Haar leicht an. Anschließend das halb trockne Haar zu einem hohen Dutt drehen und über Nacht darauf schlafen. Am nächsten morgen den Dutt öffnen und sich über wunderschöne Wellen freuen. Sehr weihnachtlich!

Eure Locken im Haar sollen auch im Weihnachtsstress den ganzen Tag halten? Wir verraten euch die Tricks, mit denen ihr eure Locken haltbar machen könnt.

Weihnachtsfrisuren zum Hochstecken

Jetzt wird es etwas kniffliger, aber es wird sich lohnen, denn Hochsteckfrisuren sehen unglaublich elegant aus. Außerdem bekommt man mit genügend Haarspray alles in den Griff. Wir zeigen euch fünf Hochsteckfrisuren zum selber machen für jede Haarlänge. Damit werdet ihr der Hingucker auf allen Weihnachtsfeiern.

Geflochtene Weihnachtsfrisuren

Flechtfrisuren sehen meistens komplizierter aus, als sie sind – eines ist dabei aber gewiss: Mit einer geflochtenen Frisur wird euer Haar kunstvoll in Szene gesetzt! Hier haben wir besonders einfache Flechtfrisuren für euch:

Weihnachtsfrisuren in Rekordzeit

Die Zeit und Muse ist an Weihnachten zu knapp, um sich um Locken oder Hochsteckfrisuren zu kümmern? Wie gut, dass es gerade überall wunderschöne Accessoires fürs Haar gibt. Von Perlenspangen über Schleifchen bis hin zu süßen Haarreifen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Festliche Frisuren in unter einer Minuten und euer Haar ist schöner geschmückt als der Tannenbaum! Das kann uns so schnell keiner nachmachen.

3 Weihnachtsfrisuren, die Stylisten tragen würden

Na, wisst ihr schon, welche Frisur ihr in diesem Jahr an Heiligabend tragen werdet? Wer noch unschlüssig ist, kann sich hier an den Expert:innen orientieren. Wir haben uns die Frage gestellt: Was würden die Profis wohl tragen – und sind direkt auf die Suche gegangen. Hier kommen drei festliche Frisuren, die wir sofort nachmachen werden.

Locker-flockig: Weihnachtsfrisuren mit dem Low Ponytail

Ein tiefer Zopf ist erstmal nichts Besonderes. Den tragen viele von euch sicher jeden Tag. Aber diese Basic-Frisur kann im Handumdrehen zur Weihnachtsfrisur werden – genauso wie Star-Stylist Matthew Collins es vormacht. Auf Instagram zeigt er eine besonders elegante Variante des Low Ponytails. Ihr gebt einfach etwas texturierendes Spray in die Haare, damit sie etwas mehr Griffigkeit haben. Dann nehmt ihr das Haar tief im Nacken zusammen und lasst vorne ein paar Strähnen raushängen. Achtet darauf, dass die Haare, die im Zopf sind, richtig dicht am Kopf anliegen. Je strenger, desto besser. Optional könnt ihr auch noch eine Haarsträhne um das Haargummi wickeln, dann sieht es noch eleganter aus. Ansonsten wählt ihr einfach ein goldenes oder silbernes Haarband, das ist genauso schön und besonders festlich zu Weihnachten!

Girly Vibes: Weihnachtsfrisuren mit Glamour-Wellen

Wellen und Weihnachten? Passt! Allerdings tragen wir unsere Waves in diesem Jahr nicht einfach so, wir peppen sie mit möglichst glamourösen Accessoires auf. Das können zum Beispiel Haarspangen oder Haarreifen sein. Perlen sehen immer besonders festlich aus, aber auch Glitzersteine und Schriftzüge sehen toll im Haar aus. Wählt die Haaraccessoires am besten passend zum Schmuck aus, den ihr tragen werdet. Das gibt eurem Look einen extra Glamfaktor! Kleiner Tipp: Wenn ihr Haarklammern tragt, dann steckt die Haare an der Seite hinter das Ohr, so wirken die Spangen noch mehr.

Weihnachtsfrisuren mit Hollywood-Feeling: Gebogene Spitzen

Okay, es ist amtlich: Wir haben die festlichste Frisur aller Zeiten entdeckt – und die ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Wir reden von nach oben gebogenen Spitzen. Noch nie gehört, gesehen oder getragen? Kein Problem! Um die Weihnachtsfrisur zu stylen, braucht ihr auf jeden Fall einen Lockenstab (mit Klammer, um das Haar festzuhalten). Ihr könnt eure Haare zuerst glätten und dann bearbeitet ihr Strähne für Strähne und curlt die Spitzen nach oben. Wie das geht, zeigt Star-Stylistin Justine Marjan in diesem Video.

Wer will, kann diese Weihnachtsfrisur auch super mit einem hohen Zopf verbinden. Allerdings wird es hier etwas schwieriger, die Frisur alleine zu zaubern. Generell würden wir euch empfehlen, die Technik mit dem Biegen der Spitzen ein paarmal zu üben. Ihr wisst ja, safety first!

Silvester steht auch bald vor der Tür! Hier findet ihr die schönsten Silvester-Frisuren. Dazu gibt es hier noch die schönsten Flechtfrisuren für kurze Haare und, wenn ihr ein ganz besonderes Styling sucht, haben wir hier die schönsten Vintage-Frisuren für euch zusammengestellt.