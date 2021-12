von Anna von Falkenburg

Die Feiertage rücken näher und während wir damit beschäftigt sind, das perfekte Weihnachtsoutfit zu finden, haben wir eine Sache fast vergessen: unsere Fingernägel. Wir zeigen drei Arten, wie wir unsere Maniküre Weihnachten 2021 tragen!

In diesem Jahr wurden wir mit neuen extravaganten Nagel-Trends nur so berieselt. French Nails feierten ihr Comeback, es wurde ordentlich bunt und dabei sah auch gerne mal jeder Fingernagel anders aus als der andere. Du hast zwischen all dem Weihnachtsstress keine Zeit mehr, um ins Nagelstudio zu huschen? Keine Sorge, denn wir zeigen, welche Styles zum selber machen sich am besten für die Feiertage eignen.

Tip and Mix: Diese Maniküre ist individuell

Wer diese Weihnachten herausstechen möchte, der kann mit dem aktuellen "Tip and Mix"-Nageltrend gehen. Hier wird jeder Nagel individuell gestaltet. Dabei wird meistens der Ringfinger komplett ausgemalt. Die restlichen Nägel werden im French-Stil und einem vielseitigen Freestyle gestaltet.

Besonders in einem dunklen Rot oder Grün versprüht diese Technik einen verspielt-weihnachtlichen Spirit. Wer hier aber nicht einheitlich in der Farbwahl bleiben möchte, der kann, wie uns der Nageltrend schon verrät, mixen.

Funkelnde Fingerspitzen

Du dachtest, dass das Funkeln deines Weihnachtslooks bei einem Glitzerkleid aufhört? Falsch gedacht! Hier geht es erst richtig los und endet bei glänzenden Nägeln. Kleine Glitzersteinchen verleihen deinem Festtagslook jetzt das gewisse Etwas. Mit einem speziellen Nagelkleber lassen sich die kleinen Steinchen unkompliziert auf dem Nagel befestigen.

Besonders edel sieht der Look mit einer rosigen Nagellack-Basis aus. Doch auch dunkele Untertöne machen den Nageltrend zu einem echten Hingucker.

French Nails: Den Trend auf die Spitze bringen

Mittlerweile wissen wir alle: French Nails sind wieder total im Trend. 2021 waren sie überall zu sehen. Doch wer sagt, dass die Nagelspitze immer weiß sein muss? Im Sommer waren es bunte Neonfarben und im Herbst wurde es wieder zurückhaltender. French Nails sind eine klassischere Variation der Nail-Art für Weihnachten. Also wie wäre es mit einem edlen Schwarz an den Spitzen?

Um dem Nagellack einen spannenden Twist zu verpassen, lässt sich unter dem Schwarz eine feine weiße Linie ziehen. So wirkt der Look moderner und vor allem besonderer. Denn genau das wollen wir doch an Weihnachten so gerne: besonders aussehen.

French Nail Hack

Du hast auch Lust auf ein paar weihnachtliche French Nails bekommen, weißt aber nicht, wie dir eine so feine Linie zu Hause gelingen soll? Hierfür gibt es auf TikTok die Lösung! Alles was wir dafür brauchen ist ein Beautyblender aus Silikon und die gewünschte Farbe für die Nagelspitze. Und so geht der Trick:

Verwendete Quellen: instagram.com, tiktok.com