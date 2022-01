Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Darum setzt das Internet jetzt auf weißen Concealer +++ In voller Länge: So sehen deine Oberteile besonders lässig aus.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

11. Januar 2022

Weißer Concealer: Das bringt der Beauty-Hack wirklich

Wer regelmäßig auf TikTok und Instagram unterwegs ist, der wird sicher schon den neusten Beauty-Hack entdeckt haben: weißen Concealer. Was zunächst irgendwie nach Theaterschminke klingt, hat aber einen ganz anderen Effekt. Der weiße Concealer soll für das ultimative Highlight unter dem Auge sorgen. Dafür wird das Produkt direkt unter dem Auge aufgetragen (nur im ersten Viertel) und am äußeren Augenwinkel, um einen Lifting-Effekt zu kreieren. Nach dem Ausblenden könnt ihr dann Foundation auftragen und wahlweise noch einen Concealer darüber, damit die Augenpartie nicht übertrieben weiß wirkt.

Zugegeben, das klingt ganz schön krass – vor allem für diejenigen unter uns, dessen Hautton eher in die Kategorien Medium bis Dark fällt. Mit Foundation oder einem weiteren Concealer darüber wirkt es allerdings gleich viel stimmiger. Wer also einen Kim-Kardashian-Look schminken will, sollte diesen Trick einfach mal testen.

10. Januar 2022

In voller Länge: So sehen deine Oberteile besonders lässig aus

Modische Statements und besondere Trendteile können auch gemütlich sein, wie es aktuell Pullover mit überlangen Ärmeln beweisen. Max Mara präsentiert den Look anhand von einem schönen Oversize-Strickpullover. Diese sind für den Look besonders gut geeignet, da sie den Style der Ärmel unterstützen. Auch Acne Studios weiß den Trend umzusetzen und kombiniert einen roten Pullover mit einem langen, engen Rock. Der Effekt: der Oversize-Look wirkt so nicht zu casual, sondern schick und damit auch Büro-tauglich. Wir finden: Lange Ärmel machen Pullover nicht nur zu Hinguckern, sondern zu einem kuscheligen Begleiter, in dem wir uns wortwörtlich drin verlieren können ...

Doch auch mit Hemden lässt sich dieser Style perfekt umsetzen und macht deutlich, dass lange Ärmel besonders cool aussehen. Das Modelabel Fendi beweist es anhand einer Hemdjacke, die mit den langen Ärmeln auffällig und lässig zugleich wirkt. Bei diesem Trend müssen wir zwar besser darauf aufpassen, dass unsere Ärmel nicht dreckig werden, aber dabei sehen wir dann zumindest verdammt stylisch aus.

Das Model präsentiert den Style in Überlänge auf dem Laufsteg für die Frühjahr-/Sommerkollektion 2022 von Fendi. © Vittorio Zunino / Getty Images

