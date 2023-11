Wenn es um das Altern geht, liegt die Aufmerksamkeit meist auf der Hautpflegeroutine. Und was ist mit den Haaren? Auch die altern. Wir ihr den Prozess jedoch verlangsamen könnt, hat BRIGITTE einen Experten gefragt.

Das erste graue Haar entdeckt? Früher oder später bekommen wir alle graue Haare und das ist ganz normal. Denn mit dem Alter werden die Haare schwächer und pflegebedürftiger – was uns jedoch die Möglichkeit für eine vollkommen neue Haarpflegeroutine bietet. Aggressiven Produkte und Färbungen – weg damit. Spätestens ab 50 ist Well-Aging für die Haare angesagt. Denn, dass nicht nur die Gesichtshaut, sondern auch die Kopfhaut altert, ist klar. Doch, dass man den Alterungsprozess begünstigen und auf ganz sanfte Art auf dem Kopf altern kann hoffentlich auch! Wie man sich um langes Haar ab 50 kümmert? Wir haben einen Experten gefragt.

Was passiert beim Haar im Verlauf des Alterns?

"Mit dem Alter verändert sich auch das Haar. Es wird trockener, grauer, dünner, verliert an Form und Sprungkraft. In der Regel treten die ersten Anzeichen zwischen den 30er und 40er auf", erklären Dr. Ingo Riemann und Dr. Carl-Uwe Schmidt. Beide arbeiten in der Forschung & Entwicklung bei Wella. Bei Frauen wird die Haaralterung zusätzlich durch die Wechseljahre negativ beeinflusst, so die Experten. Die hormonellen Veränderungen, die mit der Menopause einhergehen, können sich auf die Talgproduktion auswirken, was zu einer erhöhten Trockenheit der Kopfhaut und Brüchigkeit des Haares führen kann. Allerdings altert nicht das Haar an sich, sondern die Haarwurzel.

Wenn wir älter werden und unsere Kopfhaut nicht richtig pflegen, kann es passieren, dass die Haarfollikel verkümmern. Die Haut unter der Mähne erfährt ähnliche Veränderungen wie die Haut im Gesicht.

Wie pflegen wir das Haar gesund und verlangsamen den Alterungsprozess?

Wer seine Haare richtig pflegen und den Alterungsprozess minimieren möchte, sollte sich auf die Haarwurzel konzentrieren. Die ist bei der Vorsorge der Mähne nämlich entscheidend. "Nicht umsonst ist die Haarwurzel das produktivste Mini-Organ, was wir im Körper besitzen. Mit 9.000 Zellteilungen pro Tag ist die Haarwurzel für das Wachstum unserer Haare unverzichtbar", erklären die Wella-Experten. Wer also der Haaralterung vorbeugen möchte, sollte sich auf die Haarwurzel konzentrieren. Wie das geht? Am besten mit "Haarpflege Produkten, die einen holistischen Ansatz verfolgen und nicht nur die Haare reinigen, sondern gleichzeitig auch die Kopfhaut pflegen, um der Haarwurzel einen optimalen Nährboden zu geben. Besonders feuchtigkeitspflegende Produkte mit Inhaltsstoffen wie Panthenol und Vitaminen helfen, das Haar wieder geschmeidiger zu machen", raten Dr. Ingo Riemann und Dr. Carl-Uwe Schmidt.

Auch der richtige Lifestyle tut deinen Haaren gut

Auch wenn wir von Außen viel für die Gesundheit unserer Haare machen und Well-Aging begünstigen können – Schönheit kommt bekanntlich auch von Innnen. Daher sind neben der richtigen Pflege auch die Ernährung, Bewegung und Ruhe wichtige Faktoren für eine gesunde und ausgeglichene Kopfhaut, aus der schönes Haar voller Vitalität wachsen kann.

Wer die Extrameile gehen will, kann auch auf "spezielle Kopfhaut-Treatments beim Friseur" zurückgreifen. Die können die Gesundheit der Kopfhaut verbessern und damit Haaralterung zu verlangsamen.