What’s in my beauty-bag?

What’s in my beauty-bag? Praktikantin Anna verrät ihre Must-haves

Tag der offenen Tür in der Beauty-Bag: welche Produkte müssen immer dabei sein? Die Brigitte-Redaktion teilt ihre Schätze mit euch. Unsere Praktikantin Anna gibt euch heute einen Einblick und erzählt, was ihre Beauty-Must-haves sind. von Anna Wagenleiter

Bei mir gilt meistens das Motto: wenn mich ein Produkt überzeugt, dann bleibe ich gerne dabei. Meine Haut ist ein ziemliches Sensibelchen und oft schwer zufriedenzustellen. Deswegen sind gerade feuchtigkeitsspendende Produkte für mich ein Muss. Hier könnt ihr lesen, welche Beauty-Produkte mich beeindruckt haben und in meiner Tasche nicht fehlen dürfen.

What’s in my beauty-bag? Ohne diese Produkte will Anna nicht mehr leben

Gesichtscreme Total Effects 7in1 von Olay

Meine allerliebste Tagescreme habe ich vor einem Jahr in der Drogerie entdeckt und seitdem nicht mehr losgelassen. Sie versorgt meine Haut den ganzen Tag mit ausreichend Feuchtigkeit und fühlt sich dabei trotzdem wundervoll leicht an. Mit dem integrierten Lichtschutzfaktor schützt sie die Haut gleichzeitig vor Sonneneinstrahlung und verleiht einen besonders schönen Glow.

Vanilla Beam Lip Balm von Burt’s Bees

Lippenpflege für zwischendurch darf bei mir ebenfalls nicht fehlen. Gerade im Winter passiert es schnell, dass meine Lippen sehr trocken und spröde werden. Der Lip Balm von Burt’s Bees ist deswegen einer meiner Favoriten! Vor allem der Vanille-Duft hat mich überzeugt und sorgt gemeinsam mit Shea Butter und Vitamin E für weiche und gepflegte Lippen – auch ideal, wenn man mal nicht so Lust auf viel Make-up hat.

Infaillible Concealer von L’Oréal Paris

Auch wenn ich im Alltag meistens gerne natürlich unterwegs bin, darf Concealer in meiner Beauty-Routine nicht fehlen. Leider habe ich sehr häufig mit Augenringen zu kämpfen, weshalb ein guter Concealer für mich sehr wichtig ist. Da ich hierbei schon einige Fehlkäufe gemacht habe, bin ich doppelt so froh das Produkt von L’Oréal Paris entdeckt zu haben. Er deckt kleine Unreinheiten und Augenschatten zuverlässig ab und hält den ganzen Tag, ohne sich in Fältchen abzusetzen. Das Beste: aufgrund der hohen Deckkraft braucht man nicht viel von dem Produkt, wodurch es lange anhält.

© PR

Nourishing Hair Serum von Olaplex

Viele meiner Beauty-Produkte kommen aus der Drogerie – bei meiner Haarpflege habe ich mich allerdings vom Hype mitreißen lassen und mir ein wenig Luxus gegönnt (und es definitiv nicht bereut). Egal ob direkt nach dem Haarewaschen oder zwischendurch, gibt das Serum von Olaplex meinen Haaren einen schönen Glanz und verleiht vor allem lockigen Haaren eine schöne Struktur.

Eau de Parfüm „Olmpéa“ von Paco Rabanne

Zu guter Letzt zeige ich euch noch einmal mein absolutes Lieblingsparfüm von Paco Rabanne. Der Duft ist frisch, nicht zu aufdringlich und macht mir als Vanille-Fan immer gute Laune.

© PR

Als fester Bestandteil meiner Beauty-Routine gibt mir das Parfüm morgens immer wieder aufs Neue Selbstbewusstsein und die Motivation, frisch in den Tag zu starten!