Wie lange hält Make-up? Welche Produkte bringen's wirklich? 10 Beauty-Fragen an die Redaktion

Von der Suche nach Produkten für glänzendes Haar, über die Effekte einer Gesichtsmassage bis hin zu Make-up-Tipps – Beauty-Redakteurinnen verraten, wie du du aus Haut und Haar das beste herausholen kannst.

10 Beauty-Fragen an die BRIGITTE-Redaktion

1. Wie bekomme ich tolle Wimpern?

Wir wissen schon: diese langen, dichten, aber natürlichen sind gemeint. Habt ihr schon alles mit Lidstrich, Wimpernzange und Mascara probiert? Dann könnten Wimpernseren dein Gamechanger sein. Denn die können noch einiges an Länge und Fülle rausholen – auch die Produkte ohne die umstrittenen Varianten des Hormons Prostaglandin. Sie lassen die Härchen mit Stoffen wie Rizinusöl, Biotin, Glycerin und Peptiden sprießen.

Wimpernserum: Beispielsweise „Lash & Brow Serum“ von Susanne Kaufmann, 5 ml ca. 72 Euro. © PR

Täglich entlang des Wimpernkranzes aufgetragen, bringen sie nach etwa sechs Wochen sichtbare Erfolge. Praktisch sind auch Eyeliner oder Mascaras mit integriertem Serum, die gleichzeitig tönen. Kosmetikstudios bieten professionelle Behandlungen, die mit Färben, einem Wimpernlifting für Schwung oder einer Verdichtung natürliche Ergebnisse erzielen.

2. Wie bekomme ich mehr Glanz ins Haar?

Mit allem, was die Haaroberfläche glättet und die Lichtreflexion verbessert: spezielle Glanz-, Wasch- und Pflegeprodukte, DIY-Spülungen mit Zitronen- oder Essigwasser oder aber Glanzsprays beim Stylen. Ein wirkliches Highlight sind Glossings und Glazings beim Friseur, pflegende Treatments, die maximalen Glanz und Leuchtkraft bringen.

3. Mit welchem Trick gelingt ein Lidstrich?

Das ist kein Hexenwerk, aber man braucht etwas Übung. Am besten geht’s bei gutem Licht, im Sitzen mit aufgestütztem Arm. So hat man die Bewegungen der Hand unter Kontrolle. Außerdem solltest du Wattestäbchen und Cleanser zum Korrigieren bereitlegen.

Eyeliner: Beispielsweise „Master Mattes Liquid Liner“ von Makeup By Mario, ca. 27 Euro, über sephora.de. © PR

Arm aufstützen, gerade in den Spiegel schauen und eng am Wimpernkranz von der Mitte zum äußeren Augenwinkel eine Linie zeichnen, dann von der Mitte zum inneren Augenwinkel. Klappt’s noch nicht in einem Zug, unterteilen mehrere Punkte am Wimpernkranz die Strecke, die man stückweise verbindet. Das geht easy mit Kajal oder flüssigem Liner mit Filzstiftspitze.

4. Muss man Make-up mit dem Pinsel auftragen?

Natürlich nicht! Aber es sieht schicker aus und man kann damit genauer arbeiten. Gerade bei Eyeliner, Lidschatten und Lippen-Make-up macht das einen Unterschied. Foundation lässt sich feiner verteilen und Blush mit dem angeschrägten Rougepinsel einfacher platzieren. Aber das ist Geschmackssache. Saubere Finger oder Schwämmchen gehen natürlich auch. Wichtig bei Pinseln ist, sie mindestens einmal pro Woche zu reinigen.

5. Was hilft bei Augenschatten?

Dunkle Ringe durch Veranlagung, Schlaf- oder Eisenmangel nerven. Man sieht immer erschöpft aus. Am schnellsten kaschiert sie Concealer, etwas heller als der eigene Hautton – ein schimmernder hellt zusätzlich auf.

Abdecken: Beispielsweise mit „Very Valentino Concealer“ von Valentino Beauty, ca. 35 Euro. © PR

Highlighter unter der Braue und im inneren Augenwinkel machen den Blick wacher. Langfristig hilft auch Augenpflege mit Hyaluronsäure, Retinol oder Coenzym Q10, aufhellendem Maulbeer- oder Weinrebenextrakt.

6. Können Gua Shas und Gesichtsroller wirklich die Haut straffen?

Auch wenn vielen der Hype um die Massage-Tools aus energetischen Steinen wie Rosenquarz, Jade oder Bergkristall zu esoterisch ist: Sie haben einen spürbaren Effekt auf Haut und Muskeln. Massagen mit Gesichtsöl oder einer anderen gleitenden Pflege entspannen sie bis in die Tiefe, sodass sich Mimikfältchen damit tatsächlich lindern lassen. Sie steigern außerdem die Durchblutung und sorgen dafür, dass gestaute Lymphflüssigkeit besser abtransportiert wird. Daher sind die kühlen Handschmeichler toll gegen Schwellungen und lassen das Gesicht gestraffter und konturierter aussehen – zumindest für ein paar Stunden. Und die Me-Time tut der Seele gut.

7. Bringen Nahrungsergänzungsmittel wirklich etwas?

Ja – wenn der Körper sie gerade braucht. Sind wir gesund und ernähren uns gut, ist das selten. Aber stressige Zeiten bringen den Mikronährstoffhaushalt schon mal aus dem Lot. Und dann können die Präparate beim Ausgleich helfen.

Supplement: Beispielsweise „Growth Cycle Hair Supplement“ von Dr. Barbara Sturm, 60 Kapseln ca. 70 Euro. © PR

Was genau einem fehlt, sollte allerdings vorab die Ärztin oder der Arzt klären. Oft sind es Vitamin D, Eisen, Vitamin B12 oder Omega-3-Fettsäuren. Darüber hinaus schützen Antioxidantien die Zellen, Kollagenpeptide verbesserten in Studien die Hautelastizität und Biotin stärkt Haare und Nägel.

8. Wie lange halten Kosmetikprodukte?

Nicht ewig. Sind es weniger als 30 Monate, tragen sie sogar ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Halten sie länger, zeigt das Symbol des geöffneten Cremetiegels mit der Zahl und einem M, wie lange das Produkt nach dem Öffnen verwendet werden kann, etwa „6M“ für sechs Monate. Das gilt aber nur bei korrekter Lagerung. Findet man vergessene Schätze wie den Lippenstift von damals oder die duftende Sonnencreme aus dem Urlaub wieder, sollte man daher auch auf seinen Instinkt vertrauen. Haben sich Konsistenz oder Geruch verändert, lieber gleich weg damit!

9. Was tun, damit das Make-up lange hält?

Vor allem Lidschatten und Lippenstift gehen gern ihre eigenen Wege. Wer vorbeugen will, grundiert die Lider mit Primer und fixiert cremigen Lidschatten abschließend mit Puder.

Primer: Beispielsweise „Even Better Light Reflecting Primer“ von Clinique, 30 ml ca. 35 Euro. © PR

Die Lippen mit Base grundieren, die Konturen mit Lipliner nachziehen und dann mit Farbe ausfüllen. Mit einem Tüchlein abtupfen, noch einmal auftragen und das wiederholen. Alternative: Lippen mit Liner ausmalen.

10. Woher wisst ihr, was Trend wird?

Wir orientieren uns an den Haar- und Make-up-Looks der internationalen Modenschauen und sind im engen Austausch mit Expert:innen aus der Branche wie Kosmetikfirmen, Hair- and Make-up-Artists, Parfümeur:innen, Dermatolog:innen und Kosmetiker:innen, was bei ihnen gerade aktuell ist. Erscheint uns etwas spannend für unsere Leser:innen, prüfen wir, wie wir es umsetzen können, ob es viele Bilder braucht wie etwa ein Make-up-Trend, ob es erklärungsbe-dürftiger ist, ob vielleicht eine Expertin etwas dazu sagen muss (etwa zu einem neuen Wirkstoff). Oder ob wir die Leserinnen in einer Reportage mit hinter die Kulissen nehmen können, beispielsweise zur Blütenernte eines Luxusparfümhauses oder ins Metaversum.

