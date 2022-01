Wimpern kleben Anleitung für einen natürlichen Augenaufschlag

Um falsche Wimpern zu kleben, muss man Profi sein? Von wegen! Wir zeigen euch, wie ihr ganz einfach einen perfekt Augenaufschlag mit künstlichen Wimpern zaubert.

Falschen Wimpern eilt der Ruf voraus, künstlich auszusehen und zu dramatisch für den Alltag zu sein. Außerdem würde Wimpern kleben viel zu lange dauern und man selbst könne das doch sowieso nicht. Dem müssen wir aber jetzt und hier sofort widersprechen! Mit der richtigen Technik geht das Wimpern kleben nicht nur flott, sondern das natürliche Ergebnis wird euch aus den Socken hauen.

Wimpern kleben: 5 Tipps für einen natürlichen Look

Wimpern kleben hört sich aufwendiger und komplizierter an, als es wirklich ist. Am wichtigsten ist die Auswahl der richtigen Lashes – mit ihnen steht und fällt das natürliche Aussehen eurer Wimpern.

Das Material der Wimpern sollte nicht glänzend sein, denn das wirkt wie Plastik im Vergleich zu den echten Wimpern. Die Lashes sollten nicht zu lang und nicht zu makellos sein. Das heißt: Nicht jede Wimper soll perfekt gerade angeordnet sein, sondern sich in Länge und "Wuchsrichtung" unterscheiden. Eure eigenen Wimpern im Augeninnenwinkel sind kürzer als die äußeren. Auch das sollte sich in den Fake Lashes wiederfinden. Es gibt sehr viele Exemplare von falschen Wimpern, die sehr dicht sind. Besonders bei Anfänger:innen kann das sehr befremdlich auf den Augen aussehen. Achtet also darauf, dass diekünstlichen Wimpern nicht zu voll sind. Die "Lücken" füllen dann eure eigenen Wimpern. Ihr müsst nicht die ganze künstliche Wimper aufkleben. Make-up Artists schneiden sich die gewünschten Lashes zurecht und kleben sie z.B. nur am Augenaußenwinkel auf. Zögert also nicht, eure Wimpern in zwei oder sogar drei Teile zu zerschneiden – das macht den Auftrag nicht nur viel leichter, sondern sieht auch am natürlichsten aus.

Die Qual der Wahl: Bandwimpern, Magnetic Lashes und einzelne Wimpern

Es gibt verschieden Arten von Wimpern: Bandwimpern, Magnetic Lashes und einzelne Wimpern. So unterscheiden sich die verschiedenen Arten von Wimpern:

Bandwimpern: Das ist die "normale" Variante der künstlichen Wimpern, die es in allen möglichen Ausführungen gibt. Alle falschen Wimpern sind an einem Band befestigt. Dieses Band klebt ihr mit dem Wimpernkleber auf euren Wimpernkranz.

Magnetic Lashes: Magnetische Wimpern gibt es noch nicht so lange auf dem Markt. Hier gibt es zwei verschiedene Ausführungen:

Bei der ersten Variante von Magnetic Lashes ist ein kleiner Magnet an den Wimpern angebracht. Es gibt einen oberen und einen unteren Wimpernteil. Der Erste wird auf den Wimpern platziert, der Zweite darunter. Durch den Magneten ziehen sich die beiden Wimpern an und schließen eure echten Wimpern in der Mitte ein. Ihr braucht hierfür also keinen Wimpernkleber. Anfänger:innen raten wir von diesen Wimpern ab. Die Theorie hört sich zwar sehr leicht an, das Ergebnis sieht jedoch oftmals nicht natürlich aus.

angebracht. Es gibt einen oberen und einen unteren Wimpernteil. Der Erste wird auf den Wimpern platziert, der Zweite darunter. Durch den Magneten ziehen sich die beiden Wimpern an und schließen eure echten Wimpern in der Mitte ein. Ihr braucht hierfür also keinen Wimpernkleber. Anfänger:innen raten wir von diesen Wimpern ab. Die Theorie hört sich zwar sehr leicht an, das Ergebnis sieht jedoch oftmals aus. Die zweite Ausführung der Magnetic Lashes besteht aus einem magnetischen Wimpernkleber und eben magnetischen Wimpern, deren Wimpernband an dem Kleber haftet. Der Kleber ist häufig schwarz und kann wie ein Eyeliner direkt aufs Auge aufgetragen werden, was den Auftrag der Wimpern erleichtern soll. Diese Variante von Magnetic Lashes eignet sich für euch, wenn ihr sowieso gerne Eyeliner tragt.

Einzelwimpern: Einzelne Wimpern nehmen mehr Zeit in Anspruch, sehen aber am natürlichsten aus. Hier kommt euch zugute, dass ihr genau entscheiden könnt, wo ihr die einzelnen Wimpern aufkleben wollt. Eine Platzierung nur am Augenaußenwinkel sieht am natürlichsten aus und macht bereits einen großen Unterschied zu euren natürlichen Wimpern.

Wimpern kleben in 3 einfachen Schritten

Falsche Wimpern sind der letzte Schritt der Augen-Make-up-Routine. Bevor ihr Lashes aufklebt, solltet ihr eure Wimpern mit einer Wimpernzange biegen. Das hat den Vorteil, dass man die künstlichen Wimpern so weniger von euren eigenen Wimpern unterschieden kann (weil die Fake Lashes ebenfalls gebogen sind). Anschließend tragt ihr eure Mascara wie gewohnt auf die Wimpern auf und wartet, bis sie trocken ist. Jetzt werden Wimpern geklebt!

Wimpernan die Augenform anpassen und ggf. trimmen: Legt die Wimpern ohne Kleber auf eure natürlichen Wimpern, um die Form anzupassen. Oftmals sind falsche Wimpern etwas zu lang und würden sonst überstehen. Nehmt die falschen Wimpern wieder ab und schneidet sie mit einer Nagelschere einfach nach Bedarf außen ab. Etwas Wimpernkleber auf den Handrücken aufgeben. Die Lashes mit einer Pinzette oder einem speziellen Applikator für Wimpern an den Härchen greifen und das Wimpernband durch den Kleber ziehen. Benutzt wenig Kleber, aber seid sicher, dass er überall aufgetragen ist. Wartet mit dem Auftragen der Wimpern, bis der Kleber angetrocknet ist. Das erkennt man daran, dass er durchsichtig wird. Den Spiegel so ausrichten, dass ihr zu ihm nach unten blickt. Jetzt die Pinzette mit den Wimpern von oben an den Wimpernkranz annähern. Die Wimpern langsam, vorsichtig und so nah wie möglich am Wimpernkranz absetzen. Jetzt das Wimpernband in der Mitte festdrücken. Im nächsten Schritt kümmert ihr euch um die Außenwinkel, die ihr ebenfalls so nah wie möglich an euren Wimpernkranz andrückt.

Für ein besonders natürliches Ergebnis der Wimpern greift ihr zum Schluss noch mal zur Mascara und tuscht die falschen Wimpern zusammen mit euren eigenen Wimpern. Das verbindet und verblendet beide Teile der Wimpern zusammen.

Gerade am Anfang kann es passieren, dass ihr die Wimpern nicht perfekt an euren Wimpernkranz klebt. Wenn ihr das Wimpernband der künstlichen Wimpern noch erkennt, könnt ihr mit einem schwarzen Eyeliner die Lücken auffüllen.

Wimpern richtig säubern und lagern

Gute künstliche Wimpern könnt ihr bis zu 10 Mal wiederverwenden! Das wichtigste für eine lange Lebensdauer ist die richtige Säuberung der Wimpern. Benutzt dafür eure Pinzette undzieht vorsichtig den Kleber vom Wimpernband ab. Dann legt ihr eure falschen Wimpern in lauwarmes Wasser, in welches ihr etwas Mizellenwasser, Augen-Make-up-Entferner oder Babyöl gebt.

Nach ein paar Minuten holt ihr die Wimpern wieder raus, tupft sie vorsichtig trocken und kämmt sie mit einem Wimpernbürstchen durch. So sehen sie gleich wie neu aus. Lagert die Fake Lashes in einer kleinen Box oder in der ursprünglichen Verpackung.