Viraler Wimpern-Trick Deshalb sollte man diesen Beauty-Hack lieber nicht nachmachen

27. Dezember 2022

Neuer Wimpern-Trick ist gefährlicher als gedacht

Nachdem die letzten Jahre vor allem starkes Contouring angesagt war, liegt der Fokus im neuen Jahr wieder auf dem natürlichen Look. Anstatt Make-up, Lidschatten oder Lippenstift werden Brauengel, Mascara oder auch falsche Wimpern immer wichtiger. Ein viraler Trend zum Wimpern-Kleben auf den Social-Media-Plattformen verspricht natürlich lange Wimpern, ist aber gar nicht so harmlos, wie er zunächst aussieht.

Die Make-up-Artistin Susanne Krammer hat den Beauty-Hack ausprobiert, bei dem die künstlichen Wimpern am oberen Rand mit Kleber bedeck und anschließend auf die Wasserlinie des Auges gelegt werden. Nachdem die Augen geschlossen und wieder aufgemacht wurden, sollten die Wimpern nun perfekt am oberen Augenlid positioniert sein. Klingt einfach – funktioniert in der Praxis aber leider nicht so gut.

Anstatt dass sich die künstlichen Lashes mit dem Wimpernbogen verbinden, läuft der Kleber ins Auge uns das Auge fängt schrecklich an zu brennen. Diese Art von Beauty-Hack gehört definitiv zu der Kategorie: Achtung, Finger weg!

