von Stephanie Pingel Ihr wollt euch den Weg ins Wimpernstudio sparen? Wir haben die Lösung: Das Wimpernlifting selber machen! Mit diesen Tricks klappt es garantiert.

Wer schon immer mal ein Wimpernlifting selber machen wollte, hat jetzt die Möglichkeit dazu: Mit einem Wimpernliftng Set könnt ihr euren Wimpern ganz einfach zu Hause Schwung und Länge verleihen! Das Lifting hält ungefähr vier bis acht Wochen und ist in wenigen Schritten vollbracht. Und das Ergebnis wird euch sofort überzeugen – versprochen!

Wie funktioniert ein Wimpernlifting?

Durch ein Wimpernlifting (auch: Wimpernlaminierung) werden die Wimpern in einem schönen Schwung nach oben gebogen und dann fixiert. So haben wir den ganzen Tag den perfekten Augenaufschlag – sogar ganz ohne Wimpernzange oder Mascara.

Generell wirkt ein Wimpernlifting ähnlich wie eine Dauerwelle: Die Wimpern werden auf einem sogenannten Silikonpad befestigt. Anschließend wird mit einem Wattestäbchen eine Chemikalie aufgetragen, die für den richtigen Schwung sorgt. Mithilfe eines Gels wird dieser Schwung dann noch fixiert, damit die Wimpern möglichst lange ein echter Hingucker sind!

Wimpernlifting selber machen: So einfach geht's

Wenn wir an den perfekten Augenaufschlag denken, gehören volle und lange Wimpern einfach dazu. Alles, was ihr dazu braucht: Etwas Zeit und ein Lash-Lifting-Kit – das gibt es bereits ab etwa 19 Euro. In den Sets sind alle Utensilien enthalten, die ihr braucht, wenn ihr das Wimpernlifting selber machen wollt. Zusätzlich benötigt ihr in der Regel nur ein paar Wattestäbchen oder Wattepads sowie eure klassischen Gesichtsreiniger.

Anwendung: So gelingt das Wimpernliftig Step by Step

Ihr wollt euer Wimpernliftig selber machen? Kein Problem – wir erklären euch Schritt für Schritt, wie es geht:

1. Reinigen der Augenpartie

Vorbereitung ist alles! Eure Härchen müsst ihr vor der Anwendung von jeglichen Fetten befreien. Entfernt also zunächst alle Make-up-Rückstände. Reinigt dann euer Gesicht mit Wasser und einer milden Waschlotion und verzichtet im Anschluss ausnahmsweise auf das Eincremen. Extratipp: Die unteren Wimpern klebt ihr am besten mit einem Augenpad ab. So könnt ihr verhindern, dass die oberen und unteren Wimpern während der Behandlung versehentlich aneinander kleben.

2. In Form kleben

Im zweiten Schritt müsst ihr die oberen Wimpern mit dem Silikonkissen kleben:

Platziert das Silikonpad vorsichtig an den Wimpernansatz auf dem Augenlid. Tragt den Kleber auf das Silikonkissen auf und lasst ihn kurz antrocknen, um das Silikonkissen richtig zu fixieren. Drückt es dabei etwas an die Haut, damit der Wimpernkleber besser haftet. Biegt die Wimpern mithilfe eurer Finger oder auch einer Wimpernbürste vorsichtig nach oben und haltet sie einen Moment in dieser Position fest, bis sie am Silikon festkleben.

Tipp: Die Silikonkissen haben in der Regel verschiedene Größen. Als Faustregel gilt: je länger deine Wimpern, desto größer muss das entsprechende Kissen sein.

3. Lotionen auftragen

Die Sets für das Lifting zu Hause beinhalten zwei verschiedenen Lotionen, die ihr jeweils nacheinander auftragt, sobald die Wimpern am Silikonpad festkleben. So geht es:

Tragt als erstes die Curl-Chemikalie mit einem Wattestäbchen auf die Wimpern auf. Lasst diese ein paar Minuten einwirken. Das Gel sorgt dafür, dass die Wimpernstruktur aufgelöst wird und sich die Wimpern in die richtige Form biegen lassen. Anschließend wird das Fixiergel aufgetragen. Dieses festigt die neue Wimpernstruktur. Die Einwirkzeit beider Gele beträgt etwa zehn Minuten. Nutzt dann einen ebenfalls im Wimpernlifting Set enthaltenen Cleanser. Streicht damit über die Wimpern, damit sie sich vom Silikon lösen. Nehmt als letztes auch das Augenpad ab.

Achtung: Lest vor der Anwendung immer genau die Gebrauchsanweisung und haltet euch an die dort angegebene Einwirkzeit. Manchmal sind es nicht genau zehn Minuten, sondern ein paar mehr oder weniger.

Generell gilt: Achtet darauf, dass ihr wirklich alle Wimpern erwischt. Lasst euch viel Zeit und spart nicht mit dem Kleber, da dieser Step und präzises Arbeiten entscheidend für gute Ergebnisse und tolle Lashes sind. Und: Vergesst nicht das untere Augenpad! Dieses schützt die Haut unter den Augen, die besonders sensibel ist.

4. Färben

Dieser Schritt gehört natürlich nicht mehr direkt zum Lifting. Es bietet sich jedoch an, direkt danach die Härchen zu färben. Denn deren Struktur ist jetzt leicht aufgeraut, wodurch die Farbe besser eindringen kann und länger hält. Pro-Tipp: Benutzt eine blau-schwarze Wimpernfarbe. Diese schenkt noch mehr Tiefe und sorgt für den ultimativen Wow-Effekt!

Voilá! So schnell habt ihr tiefschwarze, gebogene Wimpern. Jetzt müsst ihr nur noch dafür sorgen, dass eure Wimpern in den nächsten 24 Stunden nicht mit Wasser in Berührung kommen. Dann hält das Lifting lange und ihr könnt Wimperntusche und Wimpernzange morgens einfach weglassen.

Übrigens: Ihr könnt das Wimpernlifting zwar auch alleine durchführen, die Anwendung funktioniert aber viel einfacher, wenn euch eine Person hilft. Schnappt euch also eure beste Freundin oder euren besten Freund und macht euch einen schönen Wellness- und Beauty-Tag!

Weitere Tipps für ein erfolgreiches Lifting

Am wichtigsten ist gerade für Anfänger und Anfängerinnen:

Lasst euch Zeit, wenn ihr ein Wimpernlifting selber machen wollt und führt jeden Schritt mit Ruhe und Geduld durch. Schließlich sind unsere Augen sehr empfindlich – und die chemischen Inhaltsstoffe der Gele könnten sie bei Kontakt reizen.

Führt das gesamte Wimpernlifting erst an einem und dann am anderen Auge durch. So vermeidet ihr, bei den einzelnen Steps durcheinander zu kommen.

Wenn eure Wimpern generell eher schnell nachwachsen oder ausfallen, lässt die Wirkung des Liftings nach. Wiederholt das Wimpernlifting dann einfach – die meisten Sets bieten genug Produkte für mehrere Anwendungen.

Gerade wenn ihr zum ersten Mal ein Wimpernlifting selber macht, lohnt ein Blick ins Internet. Es gibt zahllose Videos mit Anleitungen, an denen ihr euch orientieren könnt.

Vorteile des Wimpernliftings

Lohnt es sich überhaupt, ein Wimpernlifting selber zu machen? Na klar! Diese Gründe sprechen ganz klar dafür:

Kostengünstig: Wimpernlifting Sets sind bereits für wenig Geld zu haben und können häufig mehrmals verwendet werden.

Wimpernlifting Sets sind bereits für wenig Geld zu haben und können häufig mehrmals verwendet werden. Zeitfaktor: Ihr müsst nicht extra in ein Wimpernstudio fahren, sondern könnt das Beauty Treatment ganz entspannt zu Hause durchführen.

Ihr müsst nicht extra in ein Wimpernstudio fahren, sondern könnt das Beauty Treatment ganz entspannt zu Hause durchführen. Weniger Make-up: Durch den tollen Schwung wirken die Wimpern nicht nur dichter, sondern auch länger. Mascara und Co. könnt ihr euch dadurch morgens auch mal sparen, wenn ihr keine Zeit oder Lust habt. Trotzdem ist der Augenaufschlag durch das Lifting perfekt!

Hat ein Wimpernlifting zu Hause auch Nachteile?

Auch wenn das Wimpernlifting zu Hause recht einfach funktioniert, ist doch das eine oder andere zu beachten:

Vorsicht, Chemie: Da ihr beim Wimpernlifting mit chemischen Substanzen hantiert, ist eine gewisse Vorsicht geboten, damit nichts davon im Auge landet und Reizungen verursacht.

Da ihr beim Wimpernlifting mit chemischen Substanzen hantiert, ist eine gewisse Vorsicht geboten, damit nichts davon im Auge landet und Reizungen verursacht. Übung nötig: Gerade wenn ihr Anfänger oder Anfängerin seid, solltet ihr euch viel Zeit für das Lashlifting nehmen. Denn es braucht erst einmal ein wenig Übung, damit eure Wimpern tatsächlich den richtigen Schwung bekommen und das Ergebnis auch so wird, wie ihr es euch vorstellt.

Alternative: Wie funktioniert die Wimpernwelle?

Alternativ zum Wimpernlifting könnt ihr auch eine Wimpernwelle verwenden. Diese unterscheidet sich im Grunde nicht viel vom klassischen Lifting – beide Verfahren funktionieren wie eine Dauerwelle für die Wimpern und verleihen ihnen mehr Schwung sowie optische Länge. Allerdings werden die Wimpern bei einer Wimpernwelle tatsächlich gewellt, bei einem Lifting lediglich hochgezogen.

Anders als beim Wimpernlifting kommt bei der Wimpernwelle außerdem eine sogenannte Wimpernrolle zum Einsatz. Diese wird anstelle des Augenpads möglichst nah an den Wimpernkranz angebracht. Die restliche Behandlung unterscheidet sich nicht weiter vom Wimpernlifting: Das enthaltene Gel wird mit einem Pinsel aufgestrichen und muss etwa 15 Minuten einwirken. Anschließend wird das Fixiergel aufgetragen, die Einwirkzeit beträgt hier etwa zehn Minuten. Tipp: Damit die Welle länger hält, könnt ihr zusätzlich ein Wimpernserum verwenden, um die neuen Traum-Lashes widerstandsfähiger zu machen.

5 Hausmittel für schönere Wimpern

Wenn euch das klassische Wimpernlifting zum Selbermachen zu anstrengend ist, könnt ihr auch versuchen, euer Wimpernwachstum mithilfe von Hausmitteln anzuregen. Allerdings sind deren Effekte nicht wissenschaftlich belegt. Ein Test mit natürlichen Produkten schadet zwar nicht, trotzdem ist es besser, die Produkte wieder wegzulassen, wenn ihr nach ein paar Wochen keine Veränderung feststellt. Folgende Hausmittel sollen für eine tolle Wimpernlänge sorgen können:

1. Rizinusöl

Der Klassiker unter den Wimpern-Helfern ist Rizinusöl. Es soll die Wimpern mit allen benötigten Nährstoffen versorgen und so das Wachstum anregen. Für schöne lange Wimpern wird das Öl zwei- bis dreimal wöchentlich nah am Wimpernkranz verstrichen.

2. Grüner Tee

Der Grüne Tee kommt tatsächlich bei vielen Beauty-Behandlungen zum Einsatz. Bei unseren Wimpern soll er nicht nur für mehr Widerstandsfähigkeit sorgen, sondern ähnlich wie das Rizinusöl auch das Wachstum anregen. Am besten brüht ihr eine Kanne Tee auf, tränkt sobald er abgekühlt ist ein Wattepad damit und legt dieses für einige Minuten auf die geschlossenen Augen.

3. Olivenöl

Mithilfe von Olivenöl könnt ihr nicht nur die Wimpern auf natürliche Weise dunkler färben, das enthaltene Vitamin B unterstützt auch das Haarwachstum. Am besten tunkt ihr jeden Abend ein Wattestäbchen in das Öl und tupft vorsichtig über den Wimpernkranz. Morgens könnt ihr das Öl dann vorsichtig abspülen.

4. Aloe Vera

Aloe Vera ist bekanntlich ein richtiger Feuchtigkeits-Booster. Das klappt auch mit unseren Wimpern, wenn das Gel am Wimpernkranz verstrichen wird. Obendrein versorgt Aloe Vera die Härchen mit den wichtigsten Nährstoffen und regt so das Wachstum an.

5. Mandelöl

Mandelöl enthält jede Menge Biotin, welches das Haarwachstum ankurbelt. Ohne ausreichend Biotin wirken unsere Wimpern nicht nur dünner, sie brechen auch schneller ab. Verstreicht jeden Abend mit einem Wattestäbchen etwas von dem Mandelöl am Wimpernrand, damit die Wimpern kräftig nachwachsen können.