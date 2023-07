von Janina Oehlbrecht Ein Wimpernlifting Set verspricht lange, geschwungene Wimpern für den perfekten Augenaufschlag. Kann man ein Wimpernlifting selbst machen? Und wie lange hält ein Lash Lifting mit dem Set für Zuhause? Hier findest du alle Antworten.

Was ist ein Wimpernlifting?

Das Wimpernlifting (auch: Wimpernlaminierung) ist eine kosmetische Behandlung, die dauerhaft mehr Schwung für die eigenen Wimpern verspricht. Dabei werden deine Naturwimpern nach oben gebogen. Eine spezielle chemische Flüssigkeit sorgt dafür, dass die Wimpern im Anschluss für einige Wochen an Ort und Stelle bleiben. Mit einem Wimpernlifting Set kannst du die Behandlung inzwischen sogar in deinen eigenen vier Wänden durchführen! Aber Achtung: Das Lash-Lifting ist keinesfalls mit der Wimpernverlängerung zu verwechseln, bei der mit falschen Wimpern gearbeitet wird.

Wie lange hält ein Wimpernlifting?

Ein Wimpernlifting hält bis zu acht Wochen. Zwischen Wimpernlifting-Set und dem Besuch im Kosmetikstudio gibt es kaum einen Unterschied bezüglich der Haltbarkeit.

Wimpernlifting Set: Was ist bei der Anwendung zu beachten?

Du hast dich für ein Wimpernlifting Set für zuhause entschieden? Dann gibt es vorher noch ein paar Hinweise, die du beachten solltest. Versichere dich, dass du nicht allergisch auf die Inhaltsstoffe der enthaltenen Produkte reagierst. Dies kannst du an unauffälligen Hautstellen testen, auch ein Blick auf die Inhaltsstoff-Liste ist hilfreich. Mache dich im vor der Wimpernlaminierung mit der Anwendungsweise des Kits vertraut. Im besten Fall holst du dir für die Behandlung Zuhause eine:n Freund:in zur Hilfe.

Was muss ein gutes Wimpernlifting Set enthalten?

Wenn du ein Wimpernlifting Set kaufen möchtest, solltest du darauf achten, was im Lift Kit enthalten ist. Oft gibt es auch spezielle Starter Kits, die alle notwendigen Utensilien, Gele und Fläschchen direkt mitliefern. Hier liest du, was das Wimpernlifting Kit beinhalten sollte:

Wimpernkleber

Dauerwellenlösung

Fixierung

Pflege

Reinigungsmittel

Silikonkissen

Modellierpinsel

Wimpernlifting Sets im Vergleich: Welches ist das Beste?

Wenn du dich für ein Wimpernlifting Set entscheidest, wirst du schnell feststellen: Es gibt unzählige dieser Kits für zuhause. Einige sorgen nicht nur für traumhafte Lashes, sondern können auch für die Augenbrauen verwendet werden. Aber welches ist das beste Set? Pauschal gibt es darauf keine Antwort, da unsere Wimpern so individuell sind wie wir Menschen. Dennoch gibt es drei Wimpernlifting Sets, die bei der Mehrzahl der Tester:innen positiv abgeschnitten haben – und die wollen wir dir natürlich nicht vorenthalten.

Wimpernlifting Set von Iconsign

Das Wimpernlifting Set von Iconsign ist eines der beliebtesten Sets – zurecht. Es enthält alles, was für ein Wimpernlifting benötigt wird und bietet Pads aus Silikon in fünf unterschiedlichen Größen. Außerdem ist das Kit auch für ein Lifting der Augenbrauen geeignet. Etwa zwölf bis 15 Anwendungen verspricht der Hersteller des Wimpernlifting Sets.

Affiliate Link Amazon: Wimpernlifting Set von Iconsign Jetzt shoppen 19,99 €

Gleebee

Das Lash Lifting Set von Gleebee ist unser heimlicher Favorit. Auch dieses Kit enthält alles, was man für die Heimanwendung benötigt. Hier sind die Einzelprodukte wie zum Beispiel das Silikonpad nummeriert, damit bei der Anwendung nichts durcheinandergerät. Zudem enthält das Wimpernlifting Set eine Vitaminlotion, die unsere Wimpern nährt. Und: Der Kleber ist rein pflanzlich.

Affiliate Link Amazon: Gleebee Wimpernlifting Set Jetzt shoppen 17,99 €

Scdom

Der Hersteller des Wimpernlifting Sets von Scdom verspricht bis zu 15 Anwendungen mit einem einzigen Kit. Auch hier sind alle wichtigen Utensilien enthalten – inklusive Silikonkissen in fünf unterschiedlichen Größen. Das Highlight: Das enthaltene Keratin in den Produkten pflegt die Wimpern.

Affiliate Link Amazon: Lash Lifting Set von Scdom Jetzt shoppen 12,99 €

Wimpernlifting Set: Welche Größe beim Silikonkissen?

Wenn du das Wimpernlifting Set kaufst, wirst du schnell bemerken, dass es Größenunterschiede bei den Silikonpads gibt. Sie sorgen dafür, dass deine Wimpern die gewünschte Form annehmen. Bei der Auswahl des Silikonkissens kommt es vor allem auf die Länge deiner Wimpern an. Sind deine Wimpernhärchen sehr lang, biegen sie sich stark nach oben. Für lange Wimpern eignen sich deshalb größere Silikonkissen, während sich kleinere Silikonpads besser für kurze Wimpern eignen.

Wimpernlifting Set: Schritt-für-Schritt-Anleitung für zuhause

Bevor du loslegst – nicht alle Wimpernlifting Kits sind gleich aufgebaut. Unsere Anleitung kann sich also von der deines Sets unterscheiden. Schau dir, bevor du loslegst, unbedingt die Anwendungshinweise des Produkts an.

1. Reinigung

Zuallererst solltest du deine Augen mit einem Gesichtsreiniger und Augenpads von Make-up befreien. Zudem müssen deine Wimpern fettfrei sein, damit die Produkte ihre Wirkung entfalten können. Dann ist das Silikonkissen dran: Es bestimmt maßgeblich die Form und den Schwung deiner Wimpern. Die richtige Auswahl der Größe ist also wichtig. Das Augenkissen wird dann auf dem oberen Augenlid direkt am Wimpernkranz platziert. Drücke anschließend alle Härchen vom Ansatz bis zur Spitze an das Silikonkissen. Hierfür kannst du dir auch ein Wattestäbchen zur Hilfe nehmen. Mit dem Wimpernkleber fixierst du die Härchen am Augenkissen. Für optimalen Halt kannst du ihn eine Minute trocknen lassen.

2. Dauerwellenlösung

Wenn der Kleber getrocknet ist, kommt die Dauerwellenlösung, auch als Perming-Mittel bekannt, zum Einsatz. Diese trägst du mit dem Modellierpinsel vom Ansatz bis zur Spitze auf die Wimpernhärchen auf. Dann die Wimpern mit etwas Frischhaltefolie abdecken und das Ganze zehn bis zwölf Minuten einwirken lassen. Danach die Wimpern mithilfe eines Wattestäbchens vom Perming befreien.

3. Fixierung

Jetzt ist das Fixiermittel an der Reihe. Hiermit verfährst du genau wie im vorherigen Schritt. Beachte aber die verkürzte Einwirkzeit von etwa acht bis zehn Minuten. Danach mit einem Wattestäbchen die Fixierung von den Härchen entfernen.

4. Pflege

Die anschließende Pflege ist sehr wichtig. Doch nicht immer befindet sich eine pflegende Lotion im Wimpernpflege-Set. Darauf solltest du achten. Beim Lash Lifting handelt es sich um eine chemische Behandlung, die deine Wimpern angreift. Die Reiniungslotion trägst du genau wie Fixierung und Dauerwellenlösung auf. Lasse die Pflege kurz einwirken und entferne sie anschließend von den Wimpernhärchen.

5. Wimpern vom Silikonkissen lösen

Im allerletzten Schritt werden die Wimpern sanft vom Augenkissen entfernt. Hier kannst du einen Wimpernrollen-Entferner zur Hilfe nehmen.

Noch mehr zu dem Verfahren erfährt du im Artikel Wimpernlifting selber machen.

Kann man die Wimpern nach dem Lifting färben?

Nach dem Wimpernlifting kann man die Wimpern und passend dazu auch gleich die Augenbrauen färben. Das ist sogar sehr beliebt. Die resultierenden dunklen Härchen intensivieren optisch den Schwung der Wimpern und sorgen ganz ohne zusätzliche Verwendung einer Mikrobürste für ein perfektes Ergebnis. Damit sind auch Mascara, Wimpernbürste und Wimpernzange endgültig Geschichte. Um den Effekt zu verstärken, kannst du zusätzlich ein Wimpernserum verwenden. Binnen kürzester Zeit werden deine Wimpern deutlich länger und sorgen für einen schönen Augenaufschlag.

Macht ein Wimpernlifting Set die eigenen Wimpern kaputt?

In der Regel schadet das Wimpernlifting Set den Wimpern nicht – sofern du ein paar Dinge beachtest. Damit die Härchen nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, sind regelmäßige Erholungsphasen zwischen den einzelnen Anwendungen empfehlenswert. Ratsam sind etwa zwei Monate Pause zwischen den Liftings. Viele Anwender:innen schwören außerdem auf Rizinusöl, um den Wimpern noch eine Extraportion Pflege zu schenken und auch das Wimpernwachstum anzuregen. Zwar ist die Wirkung dieses Hausmittels nicht wissenschaftlich bewiesen, aber ein Test kann auch nicht schaden. Achte nur darauf, dass das Öl nicht versehentlich in dein Auge gelangt!

Wimpernlifting: Kosmetikstudio oder Heimanwendung?

Im Grunde spricht nichts gegen die Heimanwendung eines Wimpernliftings. Allerdings ist das Wimpernlifting Set für zuhause mit Aufwand verbunden. Du solltest dich vorher unbedingt mit der Anwendung und den möglichen Gefahren vertraut machen. Zudem benötigst du für ein schönes Ergebnis eine ruhige Hand und Geduld. Das Wimpernlifting beim Profi hingegen ist entspannter, dafür aber teurer. Mit 40 bis 60 Euro solltest du rechnen.

Was ist der Unterschied zwischen Wimpernwelle und Wimpernlifting?

Zwischen dem Wimpernlifting und der Wimpernwelle gibt es einen Unterschied. Bei letzterem werden die Wimpernhärchen um eine Rolle gewickelt, während die Naturwimpern beim Wimpernlifting direkt am Ansatz nach oben gebogen werden. Deshalb wirken die Wimpern beim Wimpernlifting optisch länger als bei der Wimpernwelle.

