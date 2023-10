von Pia Goward Mithilfe eines Serums werden Wimpern länger und voluminöser. Doch welches Wimpernserum ohne Hormone ist das beste und verleiht den Wimpern wirklich die nötige Kraft, damit sich die Wachstumsphase verlängert? Wir haben die Antwort.

Lange, volle Wimpern, die einem Augenaufschlag gleichen, den man normalerweise nur aus alten Hollywood-Filmen kennt – ein Traum für viele von uns. Denn nicht jeder Mensch wurde mit natürlich langen Wimpern geboren. Mit einem Wimpernserum ohne Hormone kann da nachgeholfen werden. Doch wieso eigentlich ohne Hormone? Das erklärt dir BRIGITTE.

Welche Hormone befinden sich in Wimpernseren?

Hormonfreie Kosmetikprodukte sind mittlerweile keine Seltenheit mehr, es gibt jedoch weiterhin viele Wimpernseren, die die kleinen Härchen zum Wachsen bringen und trotzdem noch mit Hormonen versetzt sind. Hormone werden in Kosmetikprodukten besonders gern für die Haltbarkeit verwendet, nötig sind sie aber nicht.

Eine Liste der am häufigsten verwendeten Hormone und ihre INCIs findest du weiter unten im Text. Das wohl bekannteste Hormon, das vor allem in Wimpernseren verwendet wird, ist Prostaglandin.

Ganz oben auf der Liste stehen jedoch auch noch andere Hormone, die wir besser als Parabene kennen. Parabene in Kosmetika können Auswirkungen auf verschiedene Parts unseres Körpers haben, vor allem aber auf unser Hormonsystem. Denn Parabene haben eine ähnliche chemische Struktur wie das Sexualhormon Östrogen. Daher wird auch vermutet, dass Parabene die Fortpflanzung negativ beeinflussen können. Langzeitstudien dazu gibt es aber leider bisher nicht. Doch kommen wir zurück zum Prostaglandin.

Was bewirkt Prostaglandin in Kosmetikprodukten?

Der künstlich hergestellte Stoff wird in Wimpernseren gern verwendet, um das natürliche Wimpernwachstum zu verlängern. Dadurch wirken die Härchen dichter, der Wimpernkranz voller und der Augenaufschlag umso verführerischer. Doch natürlich hat das Hormon auch Nebenwirkungen. So wird von grünem Star, irreversibel veränderter Pigmentierung der Iris oder Rötungen am Auge sowie am Kranz ausgegangen.

Allgemeine Nebenwirkungen bei Wimpernseren

Neben den bereits genannten Nebenwirkungen kann es durch verwendete Hormone zu weiteren Begleiterscheinungen kommen:

Allergische Reaktion

Augen, die brennen, jucken, tränen, allgemein gereizt sind

Augenjucken

Ausschlag um die Augen

Eingeschränkte Sehschärfe

Entzündungen an Augenlidern

Erhöhte Lichtempfindlichkeit

Hornhautentzündungen

Kopfschmerzen

Wimpernserum ohne Hormone – das sind die besten

Wimpernserum mit den besten Bewertungen

KIKILASH Natürliches Wimpernserum für lange & dichte Wimpern

Mit dem hormonfreien Wimpernserum von KIKILASH bekommst du ein Produkt, das zu den am besten bewerteten Produkten in dieser Kategorie gehört. Ganze 4,3 von 5 Sternen erreicht das Serum für den Wimpernkranz für seine Wirkung, die nach vier bis sechs Wochen einsetzt. Verwendet werden ausschließlich natürliche Wirkstoffe, die beim Wimpernwachstum helfen sollen. So werden Aminosäuren und Mineralien genutzt, genauso wie Schwarzkümmel und weiteren pflanzlichen Elementen. Aufgetragen ist das Wimpernserum ebenfalls leicht dank des Applikators, der an einen Eyeliner erinnert. Einfach vor dem Schlafengehen am oberen Wimpernkranz auftragen und schon können die Wimpern wachsen und gedeihen.

Der Bestseller

Long4Lashes FX5 Power Formula Booster Wimpernserum

Wenn ein Produkt ein Bestseller ist, steckt meistens auch etwas dahinter, beispielsweise, dass es eine gute Wirkung zeigt. Mit dem hormonfreien Serum von Long4Lashes ist das nicht anders. Der Nummer eins Bestseller bei Amazon unter den hormonfreien Wimpernseren sorgt für mehr Volumen der kleinen Härchen und schont zugleich das Augenlid dank seiner veganen Formel bestehend aus einem aktiven Peptidkomplex, Ölen, Hyaluronsäure und Provitamin B5.

Beliebt bei Influencern

RefectoCil Lash&Brow Booster Wimpernserum

Das hormonfreie Wimpernserum von RefectoCil ist nicht nur hübsch anzusehen mit seiner fluoreszierenden Verpackung. Auch der Inhalt macht etwas her, weshalb das Wimpernserum aktuell sehr häufig bei Instagram und Co. zu sehen ist. Bisherige Bewertungen bei Flaconi zeigen ebenfalls: Dieses Produkt lohnt sich. Die Wimpern sind nach eineinhalb Monaten länger, voluminöser und biegsamer.

Veganes Serum mit gesunden Ölen

Vegane Produkte sind nicht immer gleich gute Produkte, weil zwar auf tierische Stoffe verzichtet wird, dadurch aber viele chemische Stoffe zum Kompensieren verwendet werden. Beim Wimpernserum von Naissance ist das anders, denn das hormonfreie Produkt setzt auf 100% reine und natürliche Stoffe und ist daher reich an Baobab-, Jojoba-, Kokosnuss- und Rizinusöl. Hinzu kommen noch Geranium Rose, Rosmarin und Ylang-Ylang. Das organische Serum kann, wie jedes Wimpernserum, natürlich auch für die Augenbrauen verwendet werden.

Sorgt für gute Ergebnisse

NatinNaturel Wimpernserum hormonfrei mit Biotin Rizinusöl

Egal auf welchem Gebiet, die Produkte von SatinNaturel überzeugen immer – und zwar auf ganzer Linie. Die Marke verzichtet auf schädliche Stoffe auch bei der Hautpflege, weshalb die Produkte gut für zu Akne neigender Haut genutzt werden können. Daneben ist auch das Wimpernserum der Marke nicht zu verachten. Als Wachstumsanreger werden Biotin und Rizinusöl verwendet, wodurch die Wimpern geschmeidiger und länger werden können.

Wimpernserum zum einfachen Auftragen

MAGIC CARE Perfect Lash Boost Wimpernserum

Mit dem Wimpernserum von M.Asam machst du nichts falsch. Bisherige Anwenderinnen und Anwender berichten von guten bis sehr guten Ergebnissen und vor allem das einfache Auftragen wird gelobt. Das hormonfreie Serum arbeitet mit dem Wachstums-Komplex Widelash und stimuliert somit die Follikel der Wimpern, wodurch sie weniger ausfallen. Das hat auch den Effekt, dass die Wimpern gleichzeitig voluminöser erscheinen und eine allgemein längere Wachstumsphase haben.

So wendest du Wimpernseren an

Die Anwendung eines Wimpernserums ist kinderleicht und sollte am besten jeden Abend stattfinden:

Reinige das Auge, sodass sich keine Make-up-Reste mehr daran befinden. Trockne nun deine Augen sanft ab, am besten tupfst du nur. Trage jetzt das Wimpernserum oberhalb des oberen Wimpernkranzes auf, ein Strich pro Auge genügt, der Wimpernkranz soll schließlich nicht mit dem Serum getränkt werden. Nachdem du das Serum auf deinen Wimpernkranz aufgetragen hast, lasse es erstmal einwirken, schließe bei Bedarf deine Augen. Binnen weniger Minuten ist das Wimpernserum am Augenlid getrocknet. Nun kannst du noch etwas Augencreme auftragen und mit deiner Skincare Routine fortfahren.

Wie lange muss ich das Wimpernserum benutzen, bis ich Ergebnisse sehe?

Ein Wimpernserum ist kein magisches Mittel. Damit deine Härchen am Augenlid so kräftig und lang aussehen, wie du es dir erträumst, empfiehlt es sich, das Serum täglich für sechs Wochen zu benutzen. Nach vier Wochen solltest du bereits positive Veränderungen bemerken, beispielsweise, dass dir nicht mehr so viele Wimpern ausfallen und sie allgemein schon etwas länger sind.

Kann es zu solchen Nebenwirkungen auch bei einem Wimpernserum ohne Hormone kommen?

Wie bei jedem Kosmetikprodukt kann es auch bei hormonfreien Wimpernseren zu Nebenwirkungen kommen. Die stehen dann allerdings eher im Zusammenhang mit einer Unverträglichkeit, denn einige Wimpernseren ohne Hormone verwenden andere Inhaltsstoffe, die das Wimpernwachstum anregen sollen. Hier kann es, je nach Hauttyp, zu allergischen Reaktionen kommen. Solltest du Rötungen, Trockenheit, Schmerzen am Augenlid oder eine eingeschränkte Sicht bemerken, beende die Verwendung des Produkts.

Wirkt ein Wimpernserum ohne Hormone genauso gut wie eines mit Hormonen?

Generell können hormonfreie Wimpernseren ebenso effektiv sein wie solche mit Hormonen. Hier kommt es darauf an, welcher Hersteller welche Substanzen benutzt, die letztendlich das Wimpernwachstum anregen. Das, was wir generell als Wachstum wahrnehmen, hat allerdings vor allem etwas mit Haarpflege zu tun. Denn auch die Härchen an unserem Wimpernkranz benötigen genauso viel Liebe und Zuwendung, wie beispielsweise die Haare an unserem Kopf. Pflegende Stoffe, die allgemein die Haarwurzel stärken, sind daher auch oft in hormonfreien Wimpernseren zu finden. Rizinusöl ist beispielsweise der bekannteste Stoff, der bei der Wimpernpflege helfen kann.

Vor- und Nachteile von hormonfreien Wimpernseren

Vorteile:

Körper/Hormonhaushalt wird nicht mit externen Hormonen belastet

Gut verträglich, auch für empfindliche Haut geeignet

Sehr geringe Gefahr von Nebenwirkungen

Verwendung gibt einem kein schlechtes Gefühl

Längere Wimpern auch ohne Hormone

Nachteile:

Eventuell geringeres Wachstum, je nach Marke

Woran erkenne ich, ob in meinem Wimpernserum Hormone enthalten sind?

Wer sich die Ingredienzen von Kosmetika schon mal näher angeschaut hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass die Inhaltsstoffe mit ihren chemischen Fachbegriffen beschrieben werden, die sogenannten INCIs (= Internationale Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe). Erkennen kannst du eventuell verwendete Hormone daher an folgenden Bezeichnungen:

Methylparaben

Propylparaben

Ethylparaben

Btuylparaben

Ethylhexyl Methoxycinnamate (OMC)

4-Methylbenzylidene Camphor

3-Benzylidene Camphor

Bezophenone-1

Benzophenone-2

Resorcinol

Cyclotetrasiloxane

Butylhydroxyanisol

Boric Acid

Diethyl phthalate

Hydroxycinnamic acid

Dihydrxybiphenyl

Verwendete Quellen: wiwo.de, aok.de, utopia.de

