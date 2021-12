Tessa Thompson, Jennifer Garner und Selma Blair auf dem "Women in Entertainment"-Event in Los Angeles

Selma Blair, Jennifer Garner & Co. Wahre Powerfrauen in Power-Looks

Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Wahre Powerfrauen beim "Women in Entertainment"- Event: Selma Blair, Jennifer Garner und Tessa Thompson +++ "Understatement" beweist: So geht diverse Werbung +++ Diese neue Kollektion werden Scandi-Girls lieben +++ Der perfekte Lidstrich – ganz ohne Eyeliner.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

9. Dezember 2021

Selma Blair, Jennifer Garner und Tessa Thompson in Power-Looks

Das diesjährige "Women in Entertainment"- Event in Los Angeles ist voll mit starken Frauen. Die "WIE"-Organisation unterstützt Frauen in der Kreativindustrie und hilft ihnen bei allen Herausforderungen, derer sie sich in der Branche stellen müssen. Drei von den anwesenden Frauen sind mit ihren Outfits ganz besonders aufgefallen. Die Schauspielerin Tessa Thompson glänzt in einem All-Green-Look, der auffälliger nicht hätte sein können. Das knallgrüne Kleid kombiniert sie mit einem ebenso grellen Hut, der ihren Look unterstreicht. Die feuerroten Lippen bilden einen schönen Kontrast und vervollständigen das Outfit. Jennifer Garner hingegen setzt auf einen sehr klassischen Look. Sie trägt ein dunkelblaues Kleid und dazu wunderschöne Overknee Stiefel in hellbraunem Leder. Ein weiterer Hingucker ist Selma Blair, die in einem angesagten und stylischen Hosenanzug auftritt. Sie zeigt uns damit, wie wundervoll Frauen in Anzügen aussehen. Dazu trägt die Schauspielerin Heels mit Riemchen.

Tessa Thompson, Jennifer Garner und Selma Blair auf dem "Women in Entertainment"-Event in Los Angeles © Getty Images

8. Dezember 2021

"Understatement" beweist: So geht diverse Werbung

Die Marke "Understatement" produziert Wäsche für Frauen – von Frauen. Und möchte so die Welt der Unterwäsche neu definieren. Dafür setzen die Gründerinnen Marie Stolt und Maria Lager nicht nur auf ein Design, das sich jedem Körper anpasst, sondern produzieren ihre Bralettes in einer von Frauen geführten Firma in Lettland.

Die Brand "Understatement" setzt auf diverse Werbung für ihre BHs und Bralettes. © PR

Und das ist noch nicht einmal alles: Auch bei den Shootings setzt "Understatement" auf diverse Frauen und realistische Fotos. Falten, Röllchen, Körperbehaarung? Ja, bitte! Nicht nur wir sind Fans der Werbung, auch im Netz werden die Fotos diskutiert und gelobt. Wir finden: Ein tolles Zeichen für starke Frauen!

7. Dezember 2021

Wir freuen uns auf die Kooperation von Filippa K und Stinarand

Allzu gerne holen wir uns Inspiration von den skandinavischen Fashionistas. Dabei ist nicht nur ihr Styling-Gefühl besonders, auch die Designs sind es. Minimalistisch, funktional und zurückhaltend auf der einen Seite, extrem edgy, unkonventionell und extravagant auf der anderen. Wie kaum eine andere Mode-Nation schaffen es die Skandinavier, diese beiden Stile harmonisch unter einen Hut zu bringen. Wie das für die jetzige Saison aussehen kann, präsentiert uns diese neueste Kooperation: Filippa K macht gemeinsame Sache mit Stinarand, dem Studio der aufstrebenden schwedischen Designerin Stina Randestad. Herausgekommen ist eine exklusive Kollektion, die sechs maßgeschneiderte Einzelstücke umfasst. Jedes Piece ist aus gebrauchten Filippa K-Materialien gefertigt und zelebriert das kreative Potenzial von Zirkularität.

Filippa K x Stinarand © PR

6. Dezember 2021

Der perfekte Lidstrich – ganz ohne Eyeliner

Wie jetzt, ein Lidstrich ohne Eyeliner? Ganz richtig, denn den perfekten Eye-Wing zaubern wir jetzt mit ein wenig Kajal und Fingerspitzengefühl. Die Zeiten der zitternden Hände und dem verwackelten Eyeliner sind offiziell vorbei. Jetzt setzen wir wieder auf Kajal und zaubern uns mit unseren Fingern den perfekten Schwung. Denn was der Eyeliner kann, können wir mit unseren bloßen Händen schon lange.

Dafür umranden wir zunächst die äußere Seite der Augen mit einem Kajal. Anschließend nehmen wir unseren Zeigefinger und setzen am gewünschten Ausgangspunkt am Auge an. Mit dem Fingernagel nehmen wir die Farbe des Kajals mit und zeichnen einen schönen Eyeliner-Wing. Durch die dünne Kante des Nagels entsteht ein dünner Strich. Nun kann noch etwas mit dem Zeigefinger verblendet werden und fertig ist das Augen-Make-up. Dir ist ein klassisches Schwarz für diesen ausgefallenen Trend zu langweilig? Hier können wir auch mal ordentlich tief in die Farbpalette greifen. Wie wäre es mit einem tiefen Grün oder einem edlen Rot für die Festtage?

Verwendete Quellen: instagram.com, shopunderstatement.com