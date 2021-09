Mode- und Beauty-News im Brigitte-Ticker: Das steckt hinter den Symbolen in den ZARA-Etiketten +++ Victoria Swarovski lanciert ihr eigenes Beauty-Label +++ Olivia Palermo Beauty kommt nach Deutschland

1. September 2021

ZARA: Das steckt hinter den Symbolen in den Etiketten

Aktuell kursieren auf TikTok und Instagram die wildesten Theorien zu den Symbolen in den Etiketten bei ZARA. Angeblich sollen das Dreieck, das Quadrat und der Kreis anzeigen, ob die Kleidungsstücke groß, klein oder "true to size" ausfallen. Aber stimmt das wirklich? Wir haben direkt bei ZARA nachgefragt. Wie so oft hat das Internet mal wieder mehr in Dinge reininterpretiert als nötig. Denn diese Theorie hat absolut nichts mit der Realität zu tun: "Die Symbole stehen für die verschiedenen Abteilungen", heißt es laut ZARA. Die Symbole haben also nur den Zweck, die Kleidungsstücke richtig einsortieren zu können und sagen absolut nichts über die Größe aus.

Angeblich sollen die Symbole anzeigen, die die Kleidung bei ZARA ausfällt. © Privat

31. August 2021

Victoria Swarovski stellt Beauty-Label ORIMEI vor

"Ein strahlender Glow ohne Make-up. Natürliche Inhaltsstoffe und innovative Technologien. Feuchtigkeitsspendend und talgregulierend."

Die Beauty-Linie von Victoria Swarovski, 28, verspricht innovative Produkte, die uns begeistern dürften. Die "Let's Dance"-Moderatorin hat ihr Herzensprojekt aus der Überzeugung heraus gestartet, dass Clean Beauty effektiv gegen eine Vielzahl von Hautproblemen sei. Nutzer:innen soll ein leuchtender Teint, der kein Make-up mehr braucht, verliehen werden.

Das TV-Gesicht hat seine eigenen Erfahrungen und Lebensumstände in die Entwicklung der Produkte einfließen lassen. Herausgekommen sind sieben Produkte, die eine perfekte Haut versprechen. Cleansing Foam, Facial Mist, Glow Drops, Moisturizer, Lip Booster, CC Cream, CC Eye Cream sind konsequent vegan, die Inhaltsstoffe stammen aus der Natur und sind hochwirksam. ORIMEI ist ab 23. September 2021 bei Douglas erhältlich.

30. August 2021

Olivia Palermo Beauty kommt nach Deutschland

Mittlerweile hat fast jeder Promi und jedes Model eine eigene Beautymarke. Auch wenn wir uns die Produkte theoretisch leisten könnten, ist es oft unmöglich, überhaupt an die Sachen heranzukommen, denn vertrieben werden sie zumeist nur in den USA. Wenn es um die Luxus-Produkte von Olivia Palermo geht, müssen wir nun aber nicht mehr länger warten. Die Marke gibt es ab Mitte September endlich in Deutschland zu kaufen – und zwar bei Niche Beauty. Bisher ist die Produktpalette zwar klein und überschaubar, aber das kann sich sicher noch ändern. Lidschattenpaletten, Lippenstifte, ein Serum sowie ein Gesichtsspray könnten immerhin bald Teil eurer Sammlung sein ...

