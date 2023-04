Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Auf TikTok & Co. wird Zuckerwasser als die neue Geheimwaffe für unser Haar gefeiert. Doch was ist wirklich dran am Hype?

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

3. April 2023

Zuckerwasser für die Haare: Was ist dran am TikTok-Hype?

Das süße Pendant von Salt-Spray lautet Zucker-Spray – und eroberte bereits vor einigen Wochen als Beautytrend das Netz. Ob selbstgemacht oder in Produkten angereichert, Zuckersprays versprechen extra Halt, Glanz, Feuchtigkeit, Geschmeidigkeit – und kein Verkleben.

Was User:innen auf TikTok, Instagram & Co. bereits hypen, haben wir von unserer Expertin Jutta Gsell, Wella Haarexpertin und Inhaberin des Salons Kopf-Kunst, verifizieren lassen. Wie gut ist selbst gemachtes Zuckerwasser wirklich für unsere Haare? "Zuckerwasser eignet sich tatsächlich sehr gut für das Stylen der Haare, da es einen guten Halt gibt. Allerdings bleiben weiße, kleine Kristalle im Haar. Optisch ist das also nicht unbedingt das, was unserem Schönheitsideal heute entspricht. Zu Punkzeiten und Vivienne Westwood war das noch anders, da hier sehr markante Frisuren im Trend lagen, die sehr viel Textur benötigten. Auch das Auswaschen des Zuckers gestaltet sich als sehr unangenehm, da der Zucker sehr klebt. Es gibt als Alternative aber sehr schöne Produkte, die auf diesem Trend aufbauen."

Die Mode- und Beauty-News der letzten Woche verpasst?

Kein Problem, die Mode- und Beautynews von letzter Woche findest du hier.