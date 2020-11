Mit den 16 Länderchefs hat Bundeskanzlerin Merkel am Montag über die zukünftigen Maßnahmen gegen das Coronavirus beraten. Entscheidungen über ein weiteres Vorgehen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in Deutschland wird es allerdings erst am 25. November geben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt nach den Beratungen mit den Ministerpräsidenten der 16 Länder in Berlin fest, dass eine Trendumkehr noch nicht erreicht sei: "Wir sagen ansonsten und führen das dann auch nochmal etwas im Detail aus, dass auf alle nicht erforderlichen Kontakte zu verzichten ist. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut für die Bekämpfung der Pandemie. Das heißt, das absolut nötige Minimum an Kontakten ist zu gewährleisten. Und deshalb sagen wir noch einmal deutlich: Auf private Feiern ist gänzlich zu verzichten. Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sollen auf einen festen, also immer den gleichen, weiteren Hausstand beschränkt werden. Und das schließt auch Kinder und Jugendliche in den Familien ein. Auf Freizeit bezogene Aktivitäten und Besuche in Bereichen mit Publikumsverkehr sowie auf nicht notwendige private Reisen und touristische Tagestour muss verzichtet werden. Das wiederholen und bekräftigen wir nochmal. Man solle nicht notwendige Aufenthalte in geschlossenen Räumen mit Publikumsverkehr oder nicht notwendige Fahrten mit öffentlichen Beförderungsmittel vermeiden. Und dass Besuche bei älteren und vulnerable Personen nur dann unternommen werden sollen, wenn die Menschen wirklich symptomfrei sind und sich in den Tagen davor keinem besonderen Risiko ausgesetzt haben."