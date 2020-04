Wissenschaftler wollen Wiedereröffnung der Schulen

Nordrhein-Westfalen, das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland, plant eine Lockerung der geltenden Kontaktbeschränkungen. Ministerpräsident Armin Laschet sagte am Sonntag in einer Videoansprache, die Bereitschaft zum Verzicht brauche auch Aussicht auf Normalisierung. "Wie benötigen einen Fahrplan, der uns den Weg in eine verantwortungsvolle Normalität zeigt. In dieser schwierigen Lage, versuchen Regierung und Opposition, Bund und Land, so viel wie möglich gemeinsam zu entscheiden. Klar ist: Nichts wird wie es war." Deutschland sei bereit, in eine neue Phase des Miteinanders einzutreten. "Dies geht nicht mit einem großen Sprung, sondern mit vielen, kleinen, vorsichtigen Schritten. Je mehr wir alle Geduld, Disziplin und Gemeinsinn aufbringen, desto leichter gelingt die Rückkehr ins Leben." Kommenden Mittwoch soll unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel entschieden werden, ob die Kontakteinschränkungen gelockert werden können. Merkel hat erklärt, ein wichtiger Anhaltspunkt werde ein Gutachten der Forschergemeinschaft Leopoldina sein. Die Berater empfehlen die rasche Wiederaufnahme des Schulunterrichts. "Die Wiedereröffnung der Bildungseinrichtungen sollte sobald wie irgend möglich erfolgen, und zwar schrittweise und nach Jahrgangsstufen", so die Wissenschaftler in ihrem Bericht.