Hast du schon deinen eigenen BRIGITTE-Bereich entdeckt? Damit ihr endlich wieder eure Lieblingsrezepte sammeln und euch spannende Artikel für eine gemütliche Lektüre später merken könnt, haben wir für euch das passende Angebot entwickelt!

Der eine Artikel, der gerade zu lang ist, um ihn in der Bahn fertig zu lesen, den du aber später nochmal in Ruhe lesen willst. Die Strecke mit den Buchtipps, die du am Abend durchblättern möchtest. Oder auch die drei besten Rezepte für Fingerfood, die du für jede Party wieder brauchst - jetzt kannst du sie dir beim Surfen auf BRIGITTE.de merken und in deinem eigenen Bereich immer wiederfinden. Willkommen, Merkliste! 🤩

Was ist dafür nötig? Nur eine schnelle einmalige und kostenlose Registrierung mit deiner Mailadresse - einmal registriert kannst du dich über das kleine Icon oben rechts in der Navigation einloggen und siehst dann an jedem Artikel, Video, Rezept, Fotostrecke oder Quiz relativ weit oben und dunkelgrün gekennzeichnet das "Merken"-Symbol.

Damit du schnell erkennst, ob der Artikel vielleicht so lang ist, dass du ihn dir zum später Lesen merken könntest, blenden wir ab sofort auch eine durchschnittliche Lesedauer für jeden einzelnen Artikel ein!

Tipp: Liest du gerne dein Tageshoroskop? Wenn ja, und wenn du dir das mit der Merken-Funktion markierst, dann erscheint in deiner Merkliste jeden Tag das aktuelle Horoskop!

Doch auch auf einzelnen Teasern in unserem Angebot kannst du in Zukunft das kleine grüne Login-Icon entdecken - das sind dann Inhalte, die exklusiv nur für eingeloggte Userinnen zur Verfügung stehen. Darunter Gewinnspiele, Quizze, längere Artikel oder auch die Coaching-Videos unserer BRIGITTE-Academy.

In unserem neuen Angebot für dich testen wir auch eine Vorlesefunktion für ausgewählte Artikel: Oben im Artikel findest du dann einen Player und den Hinweis, dass du dir den Text vortragen lassen kannst - praktisch, wenn du zum Beispiel die Hände nicht frei hast oder mit Handschuhen in der Bahn sitzt (das Wetter ist ja schon fast soweit :-)).

Was wir insgesamt alles für dich im Angebot haben, kannst du dann auch mit einem Blick in "Mein BRIGITTE-Bereich" sehen – den Link dahin findest du auch in der Burger-Navigation oben rechts, ebenso wie den Link zu deiner Merkliste, quasi deiner eigenen kleinen BRIGITTE-Bibliothek. Schau dich doch mal um!

Registriere dich jetzt einmalig bei BRIGITTE und erhalte vollen Zugriff auf Exklusiv-Inhalte, wie Videos und Artikel sowie praktische Features. Kostenlos registrieren

Wenn du Fragen, Wünsche oder Anregungen zu unseren neuen Features hast, dann schreib uns gerne an service@brigitte.de