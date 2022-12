Advent, Advent... 13 Dinge, die Eltern an der Weihnachtszeit nicht abkönnen

Besinnlich, entschleunigt, gemütlich – allzu oft wird die Vorweihnachtszeit mit diesen Worten beschrieben. Viele Eltern sehen das ein bisschen anders: Gerade die Wochen vor Weihnachten haben es meist in sich. Was Eltern besonders nervt und worauf sie gut und gerne verzichten könnten, haben sie uns in unserer Community verraten. Findet ihr euch wieder?